沒去過高雄旗山之前，不知道原來旗山這麼好玩

除了超人氣 奇山石窯 外，【旗山老街】好吃也好逛，還可以帶孩子到一旁的旗山特色遊戲場玩樂

旗山老街內美食很多，這篇來分享我們在老街內品嚐的美食！

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旗山老街美食指南，旗山紅糟肉、三哥臭豆腐、楊桃杏仁露、吳厝傳統豆花等6家人氣美食!

旗山老街包括復興街、中山路及華中街一帶，多數店家集中在中山路上

第一次來旗山老街的我們有被人潮震撼到，原來這麼熱鬧！

旗山老街周圍有許多路邊停車格，也可以停放在旗山特色遊戲場停車場

ADD:高雄市旗山區中山路

旗山老街香蕉清冰

四月份的高雄天氣已經爆熱，進入老街第一件事就是先來買碗冰吃

有各式口味的香蕉冰以及香蕉冰飲料

因為老街內有許多相同性質店家，所以店家有公告禁止同產品外食

內用低消20元，可合併低消！

點了一杯香蕉冰紅茶及古早味香蕉清冰

原本想點招牌香蕉清冰，招牌會加上配料及裝飾，但老闆說已經賣完

香蕉清冰分量十足，一碗50元，嚐一口真是透心涼，也回憶滿滿

老街內美食多，也有很多伴手禮及日常雜貨店家

竹編產品特別吸引我！

吳厝傳統豆花

老街內的人氣豆花店家，生意也挺好的

走進店內滿滿的懷舊氛圍

原本想說剛吃完香蕉清冰就不要吃豆花了

後來被這碗小豬湯圓豆花給吸引！

小豬造型的湯圓帶有Ｑ勁，豆花綿密滑嫩！

古厝庭院有種植桑葚樹，歡迎大家採食

我們採摘了一些，酸甜滋味

旗山紅糟肉

超人氣紅糟肉店家，其實是麵攤，但大家幾乎都是為了紅糟肉而來

地點不在熱鬧的中山路上，是在延平一路，大排長龍的那攤就是了

ADD:雄市旗山區延平一路435號

內用外帶需要一起排隊，桌位數不多，內用的人潮很多

排隊大約半小時左右終於輪到了，我們剛吃飽所以只有外帶紅糟肉！

紅糟肉有100、150及200可選擇

我點150元，這樣的份量太可以了！

紅糟肉帶有厚度，外皮酥脆口感紮實，我兒子也特別喜歡！

感覺不錯的101手工包子，有賣烤饅頭耶！

但因為肚子很飽，就沒有買了

位於老街內的旗山天后宮，香火鼎盛

朝林冰果室

在地經營超過80年的老字號冰果店

除了果汁、水果切盤外，很多人推薦楊桃杏仁露

楊桃汁沁涼解渴，但味道我覺得偏淡些，杏仁露像果凍一樣Ｑ彈

元師傅滷味

走著走著，見到這攤排隊人潮也太狂，湊近一看原來是賣滷味的

難免讓人好奇這攤滷味有什麼特別之處，於是加入排隊人龍裡！

除了鴨翅、雞腳、豬腳、鴨舌等，還有裝好一包或一盒的甜不辣、王子麵、毛豆、豆干等

因為肚子很飽，所以我只買了雞腳，以及小朋友要吃的王子麵及甜不辣

風味口感是不錯，但也不到特別驚人

排隊等待買滷味時，見到一旁的許家豆花湯圓感覺也挺不錯

我們已經吃過吳厝傳統豆花，只能留待下回了！

三哥臭豆腐

生意很好的臭豆腐店家，也是在地老店

臭豆腐一盤70元，跟一般的臭豆腐相比還要厚實

但不知道是不是因為吃飽飽關係，吃起來覺得還好！

位於老街尾端旗山車站，原本我以為是真的可以搭火車，原來以經廢站了

現今規劃為糖鐵故事館，可以進入參觀！

旗山車站的外觀挺有特色，很適合拍照留影！

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