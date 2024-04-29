

來日月潭最期待的行程之一就是跟小朋友一起騎腳踏車，暢遊被CNN票選為全球十大最美的日月潭自行車道！週邊那麼多自行車店，其中我很推薦日月潭OPENBIKE自行車出租站，除了一般變速車，還有電輔車跟親子腳踏車、電輔寵物車，顏值高選擇又多，如果你跟我們一樣是帶著小孩或寵物的行程，電輔車絕對是最好的選擇

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日月潭OPENBIKE自行車出租站在哪裡？

日月潭周邊會有很多跟你招手的租車店，但遇到這種太主動的其實我都有點害怕，這次選擇身邊很多朋友推薦的日月潭OPENBIKE自行車出租站！它就位在水社綜合商場裡面，離我們這次入住的五船民宿也很近，是走路就可抵達的地方，開車來附近也有台灣聯通停車場喔！

OPENBIKE是全台首創與7-11聯名的自行車品牌，在這裡可以看到跟open家族聯名的自行車款，以及日月潭限定蛙蛙車，是你在別處租不到的蝦趴自行車，騎出去絕對是大家的目光焦點！

711對面沿著旋轉樓梯上去就能找到OPENBIKE出租站，沿路指標也非常明確！

走上來直接變成三樓不要緊張！因為商場斜坡地形的關係，你從另一面看過來的確是三樓沒錯！通過小小的美食商場，最底處就是日月潭OPENBIKE自行車出租站

我們剛到時，陸續遇到好幾組客人來還車，日月潭騎自行車真的是很多人會安排的行程耶！

順便帶你們看看商場另一面，因為地形關係，從這裡看起來就會多一層樓

旁邊就是商場入口，如果是行程結束要回來還車，從這裡進來會比較方便，因為有電梯可以搭

日月潭OPENBIKE自行車出租站｜店內環境

門口有日月潭背板，加上顏值高的各式自行車款，讓你還沒出發前就能先拍美照

店裡還有一些小紀念品，以及日月潭限定的蛙蛙玩偶…等

我兒子看到草皮上停的小車車，直接給我騎去繞場一周，媽媽在後面追得好辛苦ＸＤ

日月潭OPENBIKE自行車出租價格

這裡的腳踏車種類蠻多的，除了一般變速車，還有電輔車、電輔親子、電輔寵物與童車，因應大家不同的出遊情境，像我們這次帶小孩出門已經夠累了，當然要選擇省力的電輔親子車，才能從容優雅地欣賞沿途美景

現在只要租借親子車或童車，就會贈送蛙蛙風車，不僅融入當地特色，騎車過程中風車轉轉也能增添旅途中的樂趣

還會免費提供小朋友的造型安全帽，小男生看到恐龍帽直接失控誒ＸＤ

因為每款自行車數量有限，建議行程前先到粉絲團預約，店家也能依照你的行程人數、小孩年齡、寵物身形…等等，推薦最適合的車款給你們

出發前會先做行前說明，除了腳踏車的使用方式，還有自行車道沿途需要注意的事項都會提醒大家！

親子車的幼童有年齡跟體重限制，而且一輛車只能載一名幼童喔！

日月潭親子腳踏車推薦OPENBIKE｜OPEN將電輔車

OPENBIKE一開始最有名的就是跟711聯名的腳踏車，每台自行車上都有OPEN家族的不同成員來陪伴大家

連座椅跟車牌都有OPEN小將的身影，車身也是OPEN小將配色，細節做得很不錯，一直是店內的熱門款式！

日月潭親子腳踏車推薦OPENBIKE｜日月潭蛙蛙車

近期又推出日月潭限定的蛙蛙自行車！融入在地特色，也非常收到大家喜愛，一推出立刻成為搶手貨

也有童車出租，比較大一點的小朋友想要體驗自己騎車的快感也沒問題喔

我們這次也有租一台蛙蛙電輔車，車上有日月潭限定的九疊蛙看起來超級可愛！

連車牌都是蛙蛙造型，辨識度超級高～

日月潭親子腳踏車推薦OPENBIKE｜電輔寵物車

這裡還有市面上少見的電輔寵物車，讓飼主們可以帶著毛小孩一起去兜風！寵物車有兩種款式，像這種後籃式可以直接把寵物放在籃子裡載著走，還會搭配防跳車扣、舒適軟墊和尿布墊，超級貼心

如果你的寵物體型不會太大、穩定性又夠的話，就可以租中座型的電輔車，座椅有附四點式安全帶，保護寵物安全，中座可以讓寶貝和你欣賞一樣的美景，不過這台很搶手只有一台，沒有預約就要碰運氣啦！

朋友每次來日月潭，也都會租OPENBIKE的電輔車，帶狗狗跟小孩一起出去玩！攜帶寵物一定要租借寵物專用的電輔車，不要直接將寶貝放在一般腳踏車的置物籃，那可是很危險的喔～

日月潭親子腳踏車推薦OPENBIKE｜租車優惠

我們這次總共租了三台車一起出遊，平日優惠電輔、親子、寵物、變速任兩台，還可以折價100元！如果你跟我們一樣想要體驗騎腳踏車的樂趣，又不想累得半死，電輔車絕對是首選！也是近期非常夯的自行車選項

他們家車款都好可愛，也整理得很好，有騎新車的感覺！準備好要出發，小朋友超期待～

日月潭親子腳踏車推薦OPENBIKE｜米飛兔電輔親子車

我跟兒子一起騎這台米飛兔電輔親子車，它有分前座型跟後座型，適合不同年齡的小朋友

這是我第一次接觸電輔車覺得超酷，真的是騎一次就會愛上那種ＸＤ

輕輕轉動握把就會被推著走，很像騎機車要催油門的感覺，雖然還是要搭配腳踩，但騎起來就非常省力！平常我自己騎自行車根本沒辦法騎那麼遠，更何況還要載一個15公斤重的小孩ＸＤ

我兒子剛滿三歲不久，本身體型又偏小，所以我們選擇前座型車款

車上有磁扣式安全帶固定小朋友，操作簡單也不怕夾到手

親子車除了有電輔功能讓大人輕鬆騎乘外，還加裝國際安全認證的日本OGK兒童椅，以及前方擋風板防飛蟲，小細節上的用心，讓家長載小朋友出遊更安心

腳踏車後方還有置物籃可以放隨身包包，蓋上網子不怕噴裝備，騎車更輕鬆！

日月潭親子腳踏車推薦OPENBIKE｜日月潭蛙蛙電輔親子車

另外這台蛙蛙親子車跟米飛兔差不多，但前座適合2歲以下小孩搭乘

車上鈴鐺也有可愛的蛙蛙圖案，搭配蛙蛙風車，小朋友整路都會超開心

這是我們第一次騎自行車，決定前往向山遊客中心體驗一下就好，這條不僅是最多人選擇的騎乘路線，也是被CNN票選全球十大最美的自行車道

如果你們接近中午來騎車，一定要做好防曬，蠻多路段是沒有遮蔽物的，加上我太小看日月潭的太陽了，回家才發現整條手臂紅通通的曬傷了ＸＤＤ

整個環湖的行程中，有水光山色也有綠意盎然，每個路段都有不同景緻，建議你們預留多一點的時間慢慢騎

還有這片落羽松大道，我也覺得非常美！重點是整個綠蔭遮蔽下十分涼爽，騎起來非常舒服喔

途中會經過水社壩，由於這邊是沒有加裝護欄的區域，經過此路段要記得下車牽著走

這應該是整段路最累的地方，不能依賴電輔幫忙，還要牽一個小孩哈哈ＸＤ 不過風景非常美啦～

經過日月潭的紀念石也一定要停下來拍照！上次是開車經過，喜歡的風景只能一瞥而過，這次騎腳踏車看遍湖光春色，總算是達成了心願～

大概是沿途吹著涼風太舒服了，原本吵著要騎腳踏車的小朋友居然倒頭就睡（笑～）

還好車上有這隻米飛兔娃娃，剛好當成小枕頭靠著，才能順利騎完剩下的路程

途中還會經過永結橋跟同心橋，朋友分享他們第一次來日月潭是徒步環湖，結果走太久走到吵架，這次改騎腳踏車就很甜蜜了哈哈ＸＤ

可惜小朋友顧著睡覺，錯過眼前如詩如畫的山嵐美景

後面還有一座同心橋，這一路順便收穫了永結同心，感覺好浪漫喔！

水濱婚紗廣場上還有可愛的心型地景，搭配身後巍峨的落羽松，不少新人都會來這兒拍婚紗呦

有了電輔車的協助，我們也順利抵達全台最美的向山遊客中心！流線型的清水模建築看起來既現代又有質感，還有人說它就像一件放在日月潭上的藝術品～

第一次來日月潭騎腳踏車，抵達終點時覺得很有成就感！雖然小孩中間有一段睡著，但這個特別的行程體驗，還是在他的小腦袋瓜裡留下一個美好印象，回家還是三不五時念著要騎腳踏車呢！推薦你們下次來日月潭一定要到OPENBIKE租一台電輔車，沿著自行車步道，感受日月潭才有的獨特魅力

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日月潭OPENBIKE自行車出租站

▋地址 : 南投縣魚池鄉中山路163號3樓

▋電話 : (049) 285-6466

▋營業時間 : 週一～週日 9:00~18:00

▋粉絲團 : OPENBIKE自行車出租站

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