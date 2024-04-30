【記者許家源/臺北報導】

深入探索台北市文史、景觀與生態，水岸花都漫遊趣活動即將展開！

自今年3月1日起，忠孝碼頭開始營運忠孝至大稻埕碼頭的定期航班，為了活化河岸，推動藍色公路的建設，更多人被吸引來到河岸遊玩。為了進一步推廣地方文史、景觀與淡水河生態，三重社區大學、空軍三重一村及忠孝碼頭業者共同推出了「水岸花都漫遊趣」小旅行活動。

淡水河岸故事：從歷史景點到水上導覽，沉浸在獨特的花都風情中！

「水岸花都漫遊趣」活動將帶領參加者深入探訪三重的歷史景點。例如，「空軍三重一村」曾為日治時期日軍的高砲陣地，至今仍是台灣少數保留較完整的眷村聚落。另外，「香水會社舊址」過去大稻埕出產花茶，三重作為加工基地種植許多秀英花，日本人在此經營香水會社，收購香花生產香水。水上導覽體驗活動將從忠孝碼頭出發，經過台北大橋、重陽大橋、社子島等景點，讓民眾盡情欣賞淡水河岸的風光，感受歲月靜好的美好時光。

報名開放中！別錯失這個探索淡水河岸的機會！

「水岸花都漫遊趣」活動每梯次開放40個免費名額，報名期間自即日起至5月8日止。有興趣的朋友別錯失這個探索淡水河岸的機會！此外，忠孝碼頭附近有眾多景點，民眾可在忠孝碼頭附近租借河濱自行車，探訪二重環狀線自行車道、幸福水漾公園、鴨鴨公園、微風運河及最適合親子共遊的熊猴森樂園。