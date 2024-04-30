桃園不限時咖啡館再+1！

位在經國特區轉運站旁的 Double II，是近期新開幕的早午餐店，對於附近居民以及商務人士來說甚為便利，尤其像我們這樣的自由圖文創作者，有時在家雜務干擾太多，把電腦帶著，來到不限時又提供餐點的 Double II ，簡直是福音啊！

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Double II (一樓) 空間明亮 舒適自在

繼藝文特區的【漫嚼】與【MINI D. COFFEE】二家不限時餐廳，現在又迎來第三家 Double II 。Double II 鵝黃色招牌，在寧靜的住商區裡相當醒目，一整片玻璃與植栽，能感受一股自在悠閒的氛圍。開幕約一週，4/22-5/5 試營運期間推出全品項九折吸引買氣，有人外帶咖啡，但更多顧客選擇內用。

室內採挑高式設計，空間寬敞明亮，沒有壓迫感讓人覺得舒服。

長形的空間設有三排座位，中排的桌間距離略顯擁擠，最討喜的自然是靠窗邊的二人座以及另一側的長沙發。

Double II 附插座且不限時

眼尖的我發現長沙發底下規劃了插座，當下心裡己經有底，幾乎能確定 Double II 是一間不限時的早午餐店，後來再跟店家二次確認，證實了我的想法，而店家也非常希望大家能感受這兒的舒適自在。

這一側的座位有供插座，帶電腦來的朋友建議先從這一區入座。

靠窗邊的雙人座位讓我很喜歡，未來一個人去喝咖啡也很適合。

往更裡頭參觀，發現別有洞天，是一處空間很大的包廂，二張舒適的半圓形沙發除了適合小家庭，三五好友的聚會也能預訂這一區。

Double II 也有酒精區

Double II 在一樓規劃酒吧，目前尚未開始供應，待一切就緒，不久的將來也會成為一個入夜後的放鬆之地。

Double II (二樓) 有更多座位 空間再加大

當天二樓尚未開放，算是摸黑上去拍照的。

相較於一樓，看起來更加寬敞，可容納的座位數也較多，桌間保持著禮貌性的距離，乾乾淨淨的還不錯。

與樓下相同都有靠窗的位子，不同的是能看到一樓與戶外更遠處，開放後應該會成為搖滾區吧。

Double II 餐點

試營運期間，菜單還在調整，故尚未對外公佈，目前只能透過到店加入官方line取得。由於未來的營業時間及營業項目都會再做調整，店家表示現在是試水溫階段，待一切就緒後便會公開定稿。除了上述菜單品項，上午10:30前供應的是三明治類的早餐，08:00以後就能來嘍。

炙烤雞胸早午餐、小管排餐

這二種皆屬於早午餐系列，均附濃湯及飲品，以及一小杯沙拉醬，我們都選了熱美式(需加價)。Double II 採全自助式服務，點餐、取餐、回收都是自己來，每道料理最後都會貼上標籤貼紙，好讓取餐的客人再次確認不會誤拿。

在家幾乎不曾做海鮮料理，難得在早午餐店的菜單上看到小管排餐，覺得照片上的小管美味可口，突然間躍躍欲試，結果竟然不踩雷。

小管比我的手掌大一點，色澤鮮甜，排餐內容除了脆口的麵包片，還有甜椒、櫛瓜、地瓜、杏鮑茹、馬鈴薯、花椰菜…等等，全使用炙烤手法，保留住食材的原汁原味，吃起來較無負擔。

沙拉鮮翠可口，較少大片葉子的蔬菜，對女孩來說不會吃的張牙舞爪，更容易入口，淋上一點沙拉醬，讓嘴裡的味覺層次更明顯更滿足。

家裡對海鮮類食材向來不太感興趣，但要特別誇獎這隻小卷，又鮮又嫩，牙口不好的孩子也吃的津津有味，第一次看他吃好幾片，還會自己討，連我也吃的不少。

早午餐系列的組合內容都一樣，炙燒雞肉不像舒肥作法那樣軟嫩，算是很標準的傳統口感。

雞肉飽滿紥實，每一口都有嚼勁，喜歡滑順軟嫩口感的朋友，還是建議選舒肥。

奶油炙燒雞胸義大利麵的雞肉吸飽了醬汁，口感顯得滑嫩，奶油味道也不會太厚重，深得孩子的喜歡。

一盤義大利麵不夠青春期孩子吃，很快又再續點香料雞胸起司塔可餅。原以為是印度餅皮，實際嚐過才發現又脆又薄的口感激似餅乾，略帶香氣，一泯就斷，挺特別的。餅皮上頭散發出濃濃的起司味，還有生菜及剝成絲的雞胸肉，孩子直呼太美味了，一口也沒剩。

Double II 供應茶飲、咖啡及無咖啡因的牛奶系列，幾乎可以滿足所有的大人小孩。

我們經常喝的濃湯可能會添加奶油、玉米粉或樹薯粉，讓口感厚重濃稠，而 Double II 的玉米濃湯像稀釋過的玉米湯，偏台式風味，幾乎只有用玉米粒下去煮，可能多數人喜歡濃稠感，但我個人倒是蠻喜歡什麼都沒加的原汁原味。

Double II 的停車空間

Double II 佔地利之便，200公尺內就有三個收費停車場，其中一個超大停車場就在正前方，停哪都行。

整體來說，Double II 是一間蠻容易相處的早午餐店，光是不限時就夠吸引人了，未來還會增加酒吧及點心，可能餐點及時間都會略做調整，希望有機會再來嚐鮮。

店家資訊

0730AM – 1600PM

（營業時間可能隨時改變，依店家公告為主）

(03)316-6875

桃園市桃園區經國一路75號

※ 收費停車場