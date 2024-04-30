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五星主廚義式料理，蕃茄嶺義式餐酒館TOMATO HILL，好多蝦蝦檸檬鮮蝦燉飯，中和義大利麵，中和餐酒館，中和南勢角，南勢角美食餐廳。

2024-04-30 14:41:00 Wing Tsay 人氣：98
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窩客好文

Wing Tsay

發表篇數：439篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：蕃茄嶺義式餐酒館TOMATO HILL
phone02-29432228
place新北市中和區興南路一段85巷31號
作者本次評價：
3.95
美味度
4.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
3.50
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五星主廚義式料理，蕃茄嶺義式餐酒館TOMATO HILL，好

 

【蕃茄嶺義式餐酒館TOMATO HILL】有著很可愛的店名，

每次回娘家去興南夜市路上經過都會看到店內有用餐人潮，

延攬了五星級義大利餐廳主廚，於2021年在中和南勢角開業迄今，

提供義大利麵、燉飯、排餐、漢堡等美味義式餐酒館料理，吸引不少週邊客人到訪。

 

 

五星主廚義式料理，蕃茄嶺義式餐酒館TOMATO HILL，好

【蕃茄嶺義式餐酒館TOMATO HILL】位在中和南勢角近興南夜市，

從南勢角捷運站4號出口出來約5分鐘可達，就在麥當勞的巷子走到底轉角處，

一樓的門面有植栽及腳踏車裝飾，感覺多了點歐風街頭氣息。

 

 

五星主廚義式料理，蕃茄嶺義式餐酒館TOMATO HILL，好

五星主廚義式料理，蕃茄嶺義式餐酒館TOMATO HILL，好

夜晚的燈光昏黃有氣氛，座位以木質桌椅為主，位置不多，

大概就是2張2人桌、4張4人桌及圍繞吧檯的長型座位，

環境有著歐洲鄉村閒適的氛圍，整體設計既溫馨又不失質感。

 

 

五星主廚義式料理，蕃茄嶺義式餐酒館TOMATO HILL，好

店裡半沙發區的牆面掛了不少 TOMATO HILL的圓盤，以紅色為主軸，可愛又具質感。

 

 

五星主廚義式料理，蕃茄嶺義式餐酒館TOMATO HILL，好

西餐會出現的長型的黑胡椒罐，感覺多了點專業。

 

 

五星主廚義式料理，蕃茄嶺義式餐酒館TOMATO HILL，好

五星主廚義式料理，蕃茄嶺義式餐酒館TOMATO HILL，好

蕃茄嶺有義大利麵、燉飯、焗烤、漢堡、排餐、兒童餐、炸物、飲料、甜點等餐點。

點主餐可加價升級成套餐，套餐都會附一碗每日濃湯，凡點主餐飲料可折３０元。

 

 

 

五星主廚義式料理，蕃茄嶺義式餐酒館TOMATO HILL，好

小朋友的餐具是螃蟹造型好可愛喔，我在拍照，ivy妹的兒子大仁哥也在拍我XD。

 

 

五星主廚義式料理，蕃茄嶺義式餐酒館TOMATO HILL，好

【每日濃湯】

凡點主餐都會升級套餐附每日濃湯，今日是玉米濃湯，有加入蔬菜熬煮，

一撈居然還有加入一絲絲韓國冬粉，口感濃稠，喝來屬偏淡的蔬菜鮮味。

 

 

五星主廚義式料理，蕃茄嶺義式餐酒館TOMATO HILL，好

五星主廚義式料理，蕃茄嶺義式餐酒館TOMATO HILL，好

【薯條】點主餐+NT70

主餐+70元可點超值附餐酥炸脆薯，炸的外酥內鬆軟的脆薯，

可沾點蕃茄醬提味，其實吃原味就很酥脆可口了，小朋友很喜歡。

 

 

五星主廚義式料理，蕃茄嶺義式餐酒館TOMATO HILL，好

五星主廚義式料理，蕃茄嶺義式餐酒館TOMATO HILL，好

【綜合水果茶(冰)】NT100(原價130，點主餐折30)

水果茶原價$130，點主餐可折30元，一杯剩100元，

他們家大部份的飲料價位都不會太高，份量也蠻大杯的，

喝來有多種水果天然的香甜味，熱天來上一杯，清爽順口。

 

 

五星主廚義式料理，蕃茄嶺義式餐酒館TOMATO HILL，好

【摩卡可可冰沙】NT100(原價130，點主餐折30)

混和巧克力及咖啡製成冰沙，上頭再擠上鮮奶油裝飾，

份量真材實料，有摩卡咖啡的香醇，冰涼泌心。

 

 

五星主廚義式料理，蕃茄嶺義式餐酒館TOMATO HILL，好

【梅子雪碧】NT60

原本以為雪碧搭主餐也有折30，結果後來才看到軟性飲料沒有折，早知就點別的了！

加了梅子的雪碧有著鹹香酸甜風味的氣泡口感，份量大杯。

 

 

五星主廚義式料理，蕃茄嶺義式餐酒館TOMATO HILL，好

【羅勒燻鮭魚義大利麵】NT378

美美的玫瑰花狀燻鮭魚配上青醬羅勒義大利麵，一上桌著實吸引了我們的目光！

 

 

五星主廚義式料理，蕃茄嶺義式餐酒館TOMATO HILL，好

五星主廚義式料理，蕃茄嶺義式餐酒館TOMATO HILL，好

將鮭魚捲成玫瑰花的造型就是加分，白色的部分則是薯泥，燻鮭魚大片厚實，

鹹香軟嫩，一口香嫩燻鮭魚配上一口濃郁青醬義大利麵，真是美味的享受啊！

 

 

五星主廚義式料理，蕃茄嶺義式餐酒館TOMATO HILL，好

【巴薩米鴨胸寬扁麵】NT368

麵體使用的是Agnesi 5MM寬扁麵，中間也有薯泥，上層舖上大片煙燻鴨胸，

周邊淋上巴薩米可油醋醬，也是道視覺誘人的餐點。

 

 

五星主廚義式料理，蕃茄嶺義式餐酒館TOMATO HILL，好

話說這煙燻鴨胸肉不但大片，份量也蠻多片的，老妹ivy說一份價格稍高，

當然料要多一點XD！

 

 

五星主廚義式料理，蕃茄嶺義式餐酒館TOMATO HILL，好

五星主廚義式料理，蕃茄嶺義式餐酒館TOMATO HILL，好

鴨胸紮實，燻香味適中不會過鹹，搭配有口感的Q彈寬麵，滋味香醇順口，

整盤吃完也很有飽足感。

 

 

五星主廚義式料理，蕃茄嶺義式餐酒館TOMATO HILL，好

五星主廚義式料理，蕃茄嶺義式餐酒館TOMATO HILL，好

【檸檬鮮蝦燉飯】NT378

我原本以為這道檸檬鮮蝦燉飯會是使用檸檬汁加入燉飯熬煮，

結果原來檸檬只有上面那片XDD~

 

 

五星主廚義式料理，蕃茄嶺義式餐酒館TOMATO HILL，好

鮮蝦給的蠻多隻的，舖滿滿，個頭適中，嚐來鮮甜嫩口。

 

 

五星主廚義式料理，蕃茄嶺義式餐酒館TOMATO HILL，好

基底是奶油白醬燉飯，配上薯泥還蠻特別的口感，可惜燉飯對我來說口味偏淡。

 

【蕃茄嶺義式餐酒館TOMATO HILL】服務人員客氣親切，會解說餐點內容，

店家用心經營，不用花太多錢就能享受到五星主廚的義式美味，

有來中和南勢角附近走跳的話，可以來此聚餐享用美食。

 

 

五星主廚義式料理，蕃茄嶺義式餐酒館TOMATO HILL，好

【蕃茄嶺義式餐酒館TOMATO HILL】

地址: 新北市中和區興南路一段85巷31號

電話: 02 2943 2228

營業時間：11:00–15:00，17:00–21:00，(週二週三公休)，週六日有下午茶

FB：蕃茄嶺義式餐酒館

 

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