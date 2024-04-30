【蕃茄嶺義式餐酒館TOMATO HILL】有著很可愛的店名，

每次回娘家去興南夜市路上經過都會看到店內有用餐人潮，

延攬了五星級義大利餐廳主廚，於2021年在中和南勢角開業迄今，

提供義大利麵、燉飯、排餐、漢堡等美味義式餐酒館料理，吸引不少週邊客人到訪。

【蕃茄嶺義式餐酒館TOMATO HILL】位在中和南勢角近興南夜市，

從南勢角捷運站4號出口出來約5分鐘可達，就在麥當勞的巷子走到底轉角處，

一樓的門面有植栽及腳踏車裝飾，感覺多了點歐風街頭氣息。

夜晚的燈光昏黃有氣氛，座位以木質桌椅為主，位置不多，

大概就是2張2人桌、4張4人桌及圍繞吧檯的長型座位，

環境有著歐洲鄉村閒適的氛圍，整體設計既溫馨又不失質感。

店裡半沙發區的牆面掛了不少 TOMATO HILL的圓盤，以紅色為主軸，可愛又具質感。

西餐會出現的長型的黑胡椒罐，感覺多了點專業。

蕃茄嶺有義大利麵、燉飯、焗烤、漢堡、排餐、兒童餐、炸物、飲料、甜點等餐點。

點主餐可加價升級成套餐，套餐都會附一碗每日濃湯，凡點主餐飲料可折３０元。

小朋友的餐具是螃蟹造型好可愛喔，我在拍照，ivy妹的兒子大仁哥也在拍我XD。

【每日濃湯】

凡點主餐都會升級套餐附每日濃湯，今日是玉米濃湯，有加入蔬菜熬煮，

一撈居然還有加入一絲絲韓國冬粉，口感濃稠，喝來屬偏淡的蔬菜鮮味。

【薯條】點主餐+NT70

主餐+70元可點超值附餐酥炸脆薯，炸的外酥內鬆軟的脆薯，

可沾點蕃茄醬提味，其實吃原味就很酥脆可口了，小朋友很喜歡。

【綜合水果茶(冰)】NT100(原價130，點主餐折30)

水果茶原價$130，點主餐可折30元，一杯剩100元，

他們家大部份的飲料價位都不會太高，份量也蠻大杯的，

喝來有多種水果天然的香甜味，熱天來上一杯，清爽順口。

【摩卡可可冰沙】NT100(原價130，點主餐折30)

混和巧克力及咖啡製成冰沙，上頭再擠上鮮奶油裝飾，

份量真材實料，有摩卡咖啡的香醇，冰涼泌心。

【梅子雪碧】NT60

原本以為雪碧搭主餐也有折30，結果後來才看到軟性飲料沒有折，早知就點別的了！

加了梅子的雪碧有著鹹香酸甜風味的氣泡口感，份量大杯。

【羅勒燻鮭魚義大利麵】NT378

美美的玫瑰花狀燻鮭魚配上青醬羅勒義大利麵，一上桌著實吸引了我們的目光！

將鮭魚捲成玫瑰花的造型就是加分，白色的部分則是薯泥，燻鮭魚大片厚實，

鹹香軟嫩，一口香嫩燻鮭魚配上一口濃郁青醬義大利麵，真是美味的享受啊！

【巴薩米鴨胸寬扁麵】NT368

麵體使用的是Agnesi 5MM寬扁麵，中間也有薯泥，上層舖上大片煙燻鴨胸，

周邊淋上巴薩米可油醋醬，也是道視覺誘人的餐點。

話說這煙燻鴨胸肉不但大片，份量也蠻多片的，老妹ivy說一份價格稍高，

當然料要多一點XD！

鴨胸紮實，燻香味適中不會過鹹，搭配有口感的Q彈寬麵，滋味香醇順口，

整盤吃完也很有飽足感。

【檸檬鮮蝦燉飯】NT378

我原本以為這道檸檬鮮蝦燉飯會是使用檸檬汁加入燉飯熬煮，

結果原來檸檬只有上面那片XDD~

鮮蝦給的蠻多隻的，舖滿滿，個頭適中，嚐來鮮甜嫩口。

基底是奶油白醬燉飯，配上薯泥還蠻特別的口感，可惜燉飯對我來說口味偏淡。

【蕃茄嶺義式餐酒館TOMATO HILL】服務人員客氣親切，會解說餐點內容，

店家用心經營，不用花太多錢就能享受到五星主廚的義式美味，

有來中和南勢角附近走跳的話，可以來此聚餐享用美食。

【蕃茄嶺義式餐酒館TOMATO HILL】

地址: 新北市中和區興南路一段85巷31號

電話: 02 2943 2228

營業時間：11:00–15:00，17:00–21:00，(週二週三公休)，週六日有下午茶

FB：蕃茄嶺義式餐酒館