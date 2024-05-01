↑熟悉好吃~簡單的家常菜~配上色彩繽紛的食材
再讓用心的餐廳主廚~好好的擺飾一翻
著實讓人食慾大增的感動~
↑113年4月28日週日~小青和爸爸到桃園大溪一日小遊
10點30分~來到李騰芳古宅聽導覽
志工老師徐小姐~解說精闢~生動活潑
讓再場的聽眾~都受益良多~
讓小青和爸爸對古宅有想了解的興趣~
↑聽完導覽~再逛逛古宅拍拍照~也將近12點
到北橫遊客中心~找午餐~這裡有大大的免費停車場~
↑停好車~上洗手間先~這裡的場地很大
舒服乾淨的場景~
↑會來這~您猜到了嗎~沒錯~小青在電子報看到
北橫遊客中心的北橫之驛餐廳~新開大約半年左右
玻璃屋植物系咖啡廳~儼然已是網美最愛最夯的打卡點
小青當然要找親愛的老公~一起來踩點~
↑這個大玻璃門很有感~門要用手去移動~非自動
餐廳經營下午茶~咖啡~簡餐~還有外面的立牌
將主廚私房菜單及推薦菜色~都寫的詳細清楚~
↑進入就有入了温室花園的氛圍
採光非常的棒~我喜歡明亮的餐廳
客人不少~小青只能沖沖的拍幾張~
↑服務員確認來客無訂位~就將我們帶往這個坐位
圓桌小小的~但貼心的一旁放了小架子~真可愛
但小青不想坐走道~
↑服務員很親切的~帶我們往另一用餐區
哇~這裡也很美~放了大圓桌~表示這裡也很適合
朋友~同事或一大家子來這用餐喔~
↑哈~我們選了這個咖咖角~用餐環境是不是很舒適
還帶了點復古的風格~
↑菜單有一大本~提供了中西式餐點~炸物~小菜~鬆餅
蛋糕~各式咖啡~冰沙~茶飲~氣泡飲~選項蠻多
來這可以吃正餐~下午茶都很適合喔~
↑點餐前~餐廳有些注意事項~請食客遵守
餐廳僅收現金或現金轉帳~低消每人一份食物含飲品
雖為寵物友善餐廳~但室內寵物不落地
禁帶外食~人多時用餐時間限90分鐘~
↑看好餐點~到櫃檯點餐結帳
看到餐盤回收區及餐具醬料自取區
詢問服務人員~用完餐要自己收餐盤
答案是~不用喔~客人用完餐~直接離席~他們會善後~
↑看了帳單~才知~現在有收10%服務費
之前剛開幕時~內用是沒有收服務費的~
↑等待餐點的同時~小青再到處拍拍
這二面彩繪玻璃及玻璃燈飾~看起來是不是有點老氣呢
但餐廳整體~就是讓人想拍拍拍的衝動~
↑這裡的服務員超耐斯~微笑服務~感覺真好
客人要求協助拍照~不會煩燥~都樂意且主動幫忙~
↑這區的復古紅磚風~中間穿插了不少小小公仔
充滿童趣~
↑餐點上桌~小青點的油葱鷄腿飯420元
除主食外~白飯~3品小菜~湯品~飲料~甜點
共8樣食物~將托盤擺的琳琅滿目~熱鬧非凡~
↑小青只要看到與鷄相關的菜色
就是歡喜開心的fu~這油葱鷄腿~真是滑嫩可口
葱香四溢~鷄腿肉吃起來很新鮮美味~
↑爸爸點的酥脆糖醋魚菲力420元
糖醋味道就是酸甜可口~魚兒炸的酥脆
沒有刺的菲力魚~淋上了糖醋醬~非常下飯的主食~
↑蘑菇玉米濃湯~熱度不錯~濃郁好喝~
↑小菜1~涼拌雲耳~酸甜剛剛好~
↑小菜2~清炒油芥菜~菜梗新嫩不柴~
↑西紅杮炒鷄蛋~這道跟小青炒的很像
主廚竟沒有去皮耶~
↑白飯灑了少許海苔酥~很對味
飯兒不夠~可免費續加乙次~
↑飲品搭的是紅茶
甜點是烏梅凍~酸甜酸甜~在這完美結束一餐~
↑吃飯合影~這色彩鮮豔的套餐
看著就讓人想大快朵頤~
↑準備離開餐廳~在這美美的植物網美咖啡廳
還是再合影留戀乙張~
↑兩蔣文化園區~大溪陵寢~站崗憲兵換班
交接儀式~雄壯威武~讓在場的民眾~爭相拍照攝影~
↑看完憲兵交接~到對面的魔幻豆子觀光主題館逛逛
這裡在六年前~部分場地~成為多肉植物的賣場
逛逛花匯~這些植物看起來都好健康~感覺真不錯
↑這裡的手遊寶可夢補給站~也不少
但小青今日太專注拍照~竟僅截取到一張圖片
也算到此一遊~留影記念~
↑店家資訊
店名~北橫之驛 經國紀念館旁
地址~桃園市大溪區復興路一段896號
電話~03-3873857
營業時間~09:00-18:00 週二公休