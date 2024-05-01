↑熟悉好吃~簡單的家常菜~配上色彩繽紛的食材

再讓用心的餐廳主廚~好好的擺飾一翻

著實讓人食慾大增的感動~

↑113年4月28日週日~小青和爸爸到桃園大溪一日小遊

10點30分~來到李騰芳古宅聽導覽

志工老師徐小姐~解說精闢~生動活潑

讓再場的聽眾~都受益良多~

↑因為之前到新竹北埔~姜阿新洋樓參觀導覽

讓小青和爸爸對古宅有想了解的興趣~

↑聽完導覽~再逛逛古宅拍拍照~也將近12點

到北橫遊客中心~找午餐~這裡有大大的免費停車場~

↑停好車~上洗手間先~這裡的場地很大

舒服乾淨的場景~

↑會來這~您猜到了嗎~沒錯~小青在電子報看到

北橫遊客中心的北橫之驛餐廳~新開大約半年左右

玻璃屋植物系咖啡廳~儼然已是網美最愛最夯的打卡點

小青當然要找親愛的老公~一起來踩點~

↑這個大玻璃門很有感~門要用手去移動~非自動

餐廳經營下午茶~咖啡~簡餐~還有外面的立牌

將主廚私房菜單及推薦菜色~都寫的詳細清楚~

↑進入就有入了温室花園的氛圍

採光非常的棒~我喜歡明亮的餐廳

客人不少~小青只能沖沖的拍幾張~

↑服務員確認來客無訂位~就將我們帶往這個坐位

圓桌小小的~但貼心的一旁放了小架子~真可愛

但小青不想坐走道~

↑服務員很親切的~帶我們往另一用餐區

哇~這裡也很美~放了大圓桌~表示這裡也很適合

朋友~同事或一大家子來這用餐喔~

↑哈~我們選了這個咖咖角~用餐環境是不是很舒適

還帶了點復古的風格~

↑菜單有一大本~提供了中西式餐點~炸物~小菜~鬆餅

蛋糕~各式咖啡~冰沙~茶飲~氣泡飲~選項蠻多

來這可以吃正餐~下午茶都很適合喔~

↑點餐前~餐廳有些注意事項~請食客遵守

餐廳僅收現金或現金轉帳~低消每人一份食物含飲品

雖為寵物友善餐廳~但室內寵物不落地

禁帶外食~人多時用餐時間限90分鐘~

↑看好餐點~到櫃檯點餐結帳

看到餐盤回收區及餐具醬料自取區

詢問服務人員~用完餐要自己收餐盤

答案是~不用喔~客人用完餐~直接離席~他們會善後~

↑看了帳單~才知~現在有收10%服務費

之前剛開幕時~內用是沒有收服務費的~

↑等待餐點的同時~小青再到處拍拍

這二面彩繪玻璃及玻璃燈飾~看起來是不是有點老氣呢

但餐廳整體~就是讓人想拍拍拍的衝動~

↑這裡的服務員超耐斯~微笑服務~感覺真好

客人要求協助拍照~不會煩燥~都樂意且主動幫忙~

↑這區的復古紅磚風~中間穿插了不少小小公仔

充滿童趣~

↑餐點上桌~小青點的油葱鷄腿飯420元

除主食外~白飯~3品小菜~湯品~飲料~甜點

共8樣食物~將托盤擺的琳琅滿目~熱鬧非凡~

↑小青只要看到與鷄相關的菜色

就是歡喜開心的fu~這油葱鷄腿~真是滑嫩可口

葱香四溢~鷄腿肉吃起來很新鮮美味~

↑爸爸點的酥脆糖醋魚菲力420元

糖醋味道就是酸甜可口~魚兒炸的酥脆

沒有刺的菲力魚~淋上了糖醋醬~非常下飯的主食~

↑蘑菇玉米濃湯~熱度不錯~濃郁好喝~

↑小菜1~涼拌雲耳~酸甜剛剛好~

↑小菜2~清炒油芥菜~菜梗新嫩不柴~

↑西紅杮炒鷄蛋~這道跟小青炒的很像

主廚竟沒有去皮耶~

↑白飯灑了少許海苔酥~很對味

飯兒不夠~可免費續加乙次~

↑飲品搭的是紅茶

甜點是烏梅凍~酸甜酸甜~在這完美結束一餐~

↑吃飯合影~這色彩鮮豔的套餐

看著就讓人想大快朵頤~

↑準備離開餐廳~在這美美的植物網美咖啡廳

還是再合影留戀乙張~

↑兩蔣文化園區~大溪陵寢~站崗憲兵換班

交接儀式~雄壯威武~讓在場的民眾~爭相拍照攝影~

↑看完憲兵交接~到對面的魔幻豆子觀光主題館逛逛

這裡在六年前~部分場地~成為多肉植物的賣場

逛逛花匯~這些植物看起來都好健康~感覺真不錯

10年前魔幻豆子剛開幕時~小青就來逛過

有興趣者請點我聯結~謝謝~

↑這裡的手遊寶可夢補給站~也不少

但小青今日太專注拍照~竟僅截取到一張圖片

也算到此一遊~留影記念~

↑店家資訊

店名~北橫之驛 經國紀念館旁

地址~桃 園市大溪區復興路一段 896 號

電話~ 03-3873857

營業時間~09:00-18:00 週二公休