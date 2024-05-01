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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 桃園大溪北橫之驛~玻璃屋綠色植物網美咖啡廳~北橫遊客中心~大溪陵寢看雄壯威武的憲兵交接儀式~魔幻豆子主題館~

桃園大溪北橫之驛~玻璃屋綠色植物網美咖啡廳~北橫遊客中心~大溪陵寢看雄壯威武的憲兵交接儀式~魔幻豆子主題館~

2024-05-01 17:11:00 小青姐姐 人氣：88
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窩客好文

小青姐姐

發表篇數：228篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：北橫之驛x陳和興商號
phone03-3873857
place桃園市大溪區復興路一段896號
作者本次評價：
4.60
美味度
4.50
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.50
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   桃園大溪北橫之驛~玻璃屋綠色植物網美咖啡廳~北橫遊客中心~經

  ↑熟悉好吃~簡單的家常菜~配上色彩繽紛的食材

    再讓用心的餐廳主廚~好好的擺飾一翻

    著實讓人食慾大增的感動~桃園大溪北橫之驛~玻璃屋綠色植物網美咖啡廳~北橫遊客中心~大

   桃園大溪北橫之驛~玻璃屋綠色植物網美咖啡廳~北橫遊客中心~經

  ↑113年4月28日週日~小青和爸爸到桃園大溪一日小遊

    10點30分~來到李騰芳古宅聽導覽

    志工老師徐小姐~解說精闢~生動活潑

    讓再場的聽眾~都受益良多~桃園大溪北橫之驛~玻璃屋綠色植物網美咖啡廳~北橫遊客中心~大

   桃園大溪北橫之驛~玻璃屋綠色植物網美咖啡廳~北橫遊客中心~大

  ↑因為之前到新竹北埔~姜阿新洋樓參觀導覽

    讓小青和爸爸對古宅有想了解的興趣~桃園大溪北橫之驛~玻璃屋綠色植物網美咖啡廳~北橫遊客中心~大

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  ↑聽完導覽~再逛逛古宅拍拍照~也將近12點

    到北橫遊客中心~找午餐~這裡有大大的免費停車場~桃園大溪北橫之驛~玻璃屋綠色植物網美咖啡廳~北橫遊客中心~大

   桃園大溪北橫之驛~

  ↑停好車~上洗手間先~這裡的場地很大

    舒服乾淨的場景~桃園大溪北橫之驛~玻璃屋綠色植物網美咖啡廳~北橫遊客中心~大

   桃園大溪北橫之驛~

  ↑會來這~您猜到了嗎~沒錯~小青在電子報看到

    北橫遊客中心的北橫之驛餐廳~新開大約半年左右

    玻璃屋植物系咖啡廳~儼然已是網美最愛最夯的打卡點

    小青當然要找親愛的老公~一起來踩點~桃園大溪北橫之驛~玻璃屋綠色植物網美咖啡廳~北橫遊客中心~大

   桃園大溪北橫之驛~

  ↑這個大玻璃門很有感~門要用手去移動~非自動

    餐廳經營下午茶~咖啡~簡餐~還有外面的立牌

    將主廚私房菜單及推薦菜色~都寫的詳細清楚~桃園大溪北橫之驛~玻璃屋綠色植物網美咖啡廳~北橫遊客中心~大

   桃園大溪北橫之驛~

   桃園大溪北橫之驛~

     ↑進入就有入了温室花園的氛圍

     採光非常的棒~我喜歡明亮的餐廳

     客人不少~小青只能沖沖的拍幾張~桃園大溪北橫之驛~玻璃屋綠色植物網美咖啡廳~北橫遊客中心~大

   桃園大溪北橫之驛~

  ↑服務員確認來客無訂位~就將我們帶往這個坐位

    圓桌小小的~但貼心的一旁放了小架子~真可愛

    但小青不想坐走道~桃園大溪北橫之驛~玻璃屋綠色植物網美咖啡廳~北橫遊客中心~大

   桃園大溪北橫之驛~

  ↑服務員很親切的~帶我們往另一用餐區

    哇~這裡也很美~放了大圓桌~表示這裡也很適合

    朋友~同事或一大家子來這用餐喔~桃園大溪北橫之驛~玻璃屋綠色植物網美咖啡廳~北橫遊客中心~大

   桃園大溪北橫之驛~玻璃屋綠色植物網美咖啡廳~北橫遊客中心~大

   桃園大溪北橫之驛~

  ↑哈~我們選了這個咖咖角~用餐環境是不是很舒適

    還帶了點復古的風格~桃園大溪北橫之驛~玻璃屋綠色植物網美咖啡廳~北橫遊客中心~大

   桃園大溪北橫之驛~

   桃園大溪北橫之驛~

  ↑菜單有一大本~提供了中西式餐點~炸物~小菜~鬆餅

    蛋糕~各式咖啡~冰沙~茶飲~氣泡飲~選項蠻多

    來這可以吃正餐~下午茶都很適合喔~桃園大溪北橫之驛~玻璃屋綠色植物網美咖啡廳~北橫遊客中心~大

   桃園大溪北橫之驛~玻璃屋綠色植物網美咖啡廳~北橫遊客中心~經

  ↑點餐前~餐廳有些注意事項~請食客遵守

    餐廳僅收現金或現金轉帳~低消每人一份食物含飲品

    雖為寵物友善餐廳~但室內寵物不落地

    禁帶外食~人多時用餐時間限90分鐘~桃園大溪北橫之驛~玻璃屋綠色植物網美咖啡廳~北橫遊客中心~大

   桃園大溪北橫之驛~玻璃屋綠色植物網美咖啡廳~北橫遊客中心~經  

   桃園大溪北橫之驛~

  ↑看好餐點~到櫃檯點餐結帳

    看到餐盤回收區及餐具醬料自取區

    詢問服務人員~用完餐要自己收餐盤

    答案是~不用喔~客人用完餐~直接離席~他們會善後~桃園大溪北橫之驛~玻璃屋綠色植物網美咖啡廳~北橫遊客中心~大

   桃園大溪北橫之驛~

  ↑看了帳單~才知~現在有收10%服務費

    之前剛開幕時~內用是沒有收服務費的~桃園大溪北橫之驛~玻璃屋綠色植物網美咖啡廳~北橫遊客中心~大       

   桃園大溪北橫之驛~

   桃園大溪北橫之驛~

  ↑等待餐點的同時~小青再到處拍拍

    這二面彩繪玻璃及玻璃燈飾~看起來是不是有點老氣呢

    但餐廳整體~就是讓人想拍拍拍的衝動~桃園大溪北橫之驛~玻璃屋綠色植物網美咖啡廳~北橫遊客中心~大

   桃園大溪北橫之驛~玻璃屋綠色植物網美咖啡廳~北橫遊客中心~大

  ↑這裡的服務員超耐斯~微笑服務~感覺真好

    客人要求協助拍照~不會煩燥~都樂意且主動幫忙~桃園大溪北橫之驛~玻璃屋綠色植物網美咖啡廳~北橫遊客中心~大

   桃園大溪北橫之驛~

   桃園大溪北橫之驛~玻璃屋綠色植物網美咖啡廳~北橫遊客中心~經

  ↑這區的復古紅磚風~中間穿插了不少小小公仔

    充滿童趣~桃園大溪北橫之驛~玻璃屋綠色植物網美咖啡廳~北橫遊客中心~大

   桃園大溪北橫之驛~

  ↑餐點上桌~小青點的油葱鷄腿飯420元

    除主食外~白飯~3品小菜~湯品~飲料~甜點

    共8樣食物~將托盤擺的琳琅滿目~熱鬧非凡~桃園大溪北橫之驛~玻璃屋綠色植物網美咖啡廳~北橫遊客中心~大

   桃園大溪北橫之驛~

  ↑小青只要看到與鷄相關的菜色 

    就是歡喜開心的fu~這油葱鷄腿~真是滑嫩可口

    葱香四溢~鷄腿肉吃起來很新鮮美味~桃園大溪北橫之驛~玻璃屋綠色植物網美咖啡廳~北橫遊客中心~大

   桃園大溪北橫之驛~

   桃園大溪北橫之驛~

  ↑爸爸點的酥脆糖醋魚菲力420元

    糖醋味道就是酸甜可口~魚兒炸的酥脆

    沒有刺的菲力魚~淋上了糖醋醬~非常下飯的主食~桃園大溪北橫之驛~玻璃屋綠色植物網美咖啡廳~北橫遊客中心~大

   桃園大溪北橫之驛~

  ↑蘑菇玉米濃湯~熱度不錯~濃郁好喝~桃園大溪北橫之驛~玻璃屋綠色植物網美咖啡廳~北橫遊客中心~大

   桃園大溪北橫之驛~

   ↑小菜1~涼拌雲耳~酸甜剛剛好~桃園大溪北橫之驛~玻璃屋綠色植物網美咖啡廳~北橫遊客中心~大

   桃園大溪北橫之驛~

  ↑小菜2~清炒油芥菜~菜梗新嫩不柴~桃園大溪北橫之驛~玻璃屋綠色植物網美咖啡廳~北橫遊客中心~大

   桃園大溪北橫之驛~

  ↑西紅杮炒鷄蛋~這道跟小青炒的很像

    主廚竟沒有去皮耶~桃園大溪北橫之驛~玻璃屋綠色植物網美咖啡廳~北橫遊客中心~大

   桃園大溪北橫之驛~

  ↑白飯灑了少許海苔酥~很對味

    飯兒不夠~可免費續加乙次~桃園大溪北橫之驛~玻璃屋綠色植物網美咖啡廳~北橫遊客中心~大

   桃園大溪北橫之驛~

  ↑飲品搭的是紅茶

    甜點是烏梅凍~酸甜酸甜~在這完美結束一餐~桃園大溪北橫之驛~玻璃屋綠色植物網美咖啡廳~北橫遊客中心~大   

   桃園大溪北橫之驛~

  ↑吃飯合影~這色彩鮮豔的套餐 

    看著就讓人想大快朵頤~桃園大溪北橫之驛~玻璃屋綠色植物網美咖啡廳~北橫遊客中心~大  

   桃園大溪北橫之驛~

  ↑準備離開餐廳~在這美美的植物網美咖啡廳

    還是再合影留戀乙張~桃園大溪北橫之驛~玻璃屋綠色植物網美咖啡廳~北橫遊客中心~大

   桃園大溪北橫之驛~玻璃屋綠色植物網美咖啡廳~北橫遊客中心~經

  ↑兩蔣文化園區~大溪陵寢~站崗憲兵換班

    交接儀式~雄壯威武~讓在場的民眾~爭相拍照攝影~桃園大溪北橫之驛~玻璃屋綠色植物網美咖啡廳~北橫遊客中心~大

   桃園大溪北橫之驛~玻璃屋綠色植物網美咖啡廳~北橫遊客中心~經

   ↑看完憲兵交接~到對面的魔幻豆子觀光主題館逛逛

     這裡在六年前~部分場地~成為多肉植物的賣場

     逛逛花匯~這些植物看起來都好健康~感覺真不錯

     10年前魔幻豆子剛開幕時~小青就來逛過

     有興趣者請點我聯結~謝謝~桃園大溪北橫之驛~玻璃屋綠色植物網美咖啡廳~北橫遊客中心~大

   桃園大溪北橫之驛~玻璃屋綠色植物網美咖啡廳~北橫遊客中心~經

  ↑這裡的手遊寶可夢補給站~也不少

    但小青今日太專注拍照~竟僅截取到一張圖片

    也算到此一遊~留影記念~桃園大溪北橫之驛~玻璃屋綠色植物網美咖啡廳~北橫遊客中心~大

   桃園大溪北橫之驛~玻璃屋綠色植物網美咖啡廳~北橫遊客中心~經

  ↑店家資訊

    店名~北橫之驛 經國紀念館旁

    地址~桃園市大溪區復興路一段896

    電話~03-3873857

    營業時間~09:00-18:00  週二公休

文章標籤
大溪北橫之驛 北橫遊客中心 經國紀念館 大溪陵寢 魔幻豆子主題館 多肉植物 免費停車場
創作者介紹
創作者 鯨與小孩 的頭像
鯨與小孩

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