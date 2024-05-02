沖繩必吃美食有哪些？還不知道來沖繩吃什麼嗎？沖繩過去曾經是美軍佔領基地，因此飲食文化多少受到美國影響。在這篇文章中，小編精選從南到北的沖繩必吃美食餐廳，超過20間小吃、餐廳、日式料理、美式料理詳細介紹，趕快加入口袋名單，到處吃吃喝喝吧！

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沖繩飲食文化

沖繩美食不光是拉麵、壽司、天婦羅等經典日式料理而已，常常聽到人家說沖繩麵、炒苦瓜、塔可飯等，感覺受到中華料理和美式料理的影響也很深：

中華料理：由於沖繩地處東亞中間地帶，貿易十分發達，所以飲食文化自然也受到周邊國家如中國、泰國等影響。舉例像沖繩麵就類似於陽春麵，上面還放了滷三層肉；炒苦瓜同樣也是經典的中華家常菜。

美式料理：另外在二戰後，沖繩一度成為美軍佔領基地，所以塔可飯、漢堡、牛排等在沖繩也是很常見到的美食。

當然除了上面介紹的這些料理外，沖繩燒肉、沖繩海鮮、沖繩甜點等也是沖繩美食的精髓之一，現在就讓我們一起來看看有哪些沖繩必吃清單吧！

沖繩美食｜那霸美食

會把那霸美食單獨拉出來分享，是因為很多遊客安排沖繩自由行時只會聚焦在那霸市，所以那霸必吃餐廳推薦肯定少不了。

沖繩那霸美食｜目利銀次新都心本舗

圖片授權 IG：@chieh018、@shu_m09

超人氣「目利銀次新都心本舗」是以酒桶造型為主題的日式居酒屋！位於沖繩相當熱鬧的新都心區域，單軌電車omoromachi站(歌町站)徒步過來約14分鐘。來這裡可以點網友推薦的厚切生魚片、廣島海膽牡蠣燒、雞肉天婦羅、明太子飯糰，食材也很新鮮，坐在2F的懸空天井酒桶內，搭配生啤超有fu~由於目利きの銀次新都心本舗非常熱門，強烈建議要事先網路訂位。如果是在沖繩租車的話，行腳沖繩也有提供代訂位服務，還挺方便的。

地址：沖縄県那覇市天久１丁目９-19 (Google導航) 營業時間： 週一～週四、週日(周三公休)：17:00-23:00 (22:00最後點餐） 週五～週六：17:00-24:00 (23:00最後點餐） 線上訂位：行腳沖繩｜｜

沖繩那霸美食｜傑克牛排館

圖片來源：官方Instagram

傑克牛排館創始於1953年，是說到沖繩牛排時大家首推的餐廳。由於是老字號，排隊是例行公事，如果真的想吃一定要提早一點來才不會等太久。大概是受到日本米食文化影響，沖繩牛排店家鐵板上放的都不是麵，而是白飯，還蠻有特色的，成為沖繩在地美食，值得體驗看看！

地址：沖縄県那覇市西1丁目7−3 (Google導航) 營業時間：11:00–22:30

沖繩那霸美食｜琉球新麵 通堂 本店

圖片來源：官方網站

通堂拉麵是知名的沖繩排隊美食，人氣紅不讓。這家店最大的特色就是會依據性別區分湯頭與麵條，男生版本的湯頭濃郁且肉片跟麵量都比較多，女生版本則以清湯為主，份量也比較小。

地址：沖縄県那覇市金城5丁目4-6 (Google導航) 營業時間：11:00–00:30

沖繩那霸美食｜燒肉本舖 島牛

圖片來源：官方網站

燒肉本舖 島牛是那霸市在地的沖繩燒肉名店，餐廳就開在市區而已，交通非常方便。如果你想吃縣產的和牛或阿古豬，來這家店可以一次滿足！

地址：沖縄県那覇市松山2丁目4−15 (Google導航) 營業時間：17:00–21:30，週日公休

沖繩那霸美食｜JEF Burger

圖片來源：官方粉絲專頁

JEF Burger乍看之下就是一間平凡的美式速食店，販售著漢堡、炸雞、薯條等等。不過你知道這家店藏著一種沖繩特色美食，那就是「苦瓜漢堡」嗎？小編去過這麼多國家，還第一次看到中式苦瓜結合美式漢堡的組合，敢吃苦瓜的你一定要嘗試看看！

地址：沖縄県那覇市壺屋1丁目1−5 (Google導航) 營業時間：09:00–20:00

沖繩那霸美食｜Ball Dounut Park

圖片來源：官方網站

Ball Dounut Park位在那霸國際通，是一間裝潢文青有質感的店家，以販售球型甜甜圈為主，口味選擇豐富多樣，還會不定時推出期間限定，想品嚐特色甜點來這家就對了！

地址：沖縄県那覇市牧志1丁目1−39 (Google導航) 營業時間：11:00–19:00，週一與週四公休

沖繩那霸美食｜人生酒場

圖片授權 IG：@rii.saa.v_v.a

接著，要推薦給大家的就是神隱少女禁地，「人生酒場」沖繩居酒屋啦！既然來到日本就要體驗一下沖繩夜生活，這是韓國歐巴開的店~又日又韓的居酒屋，說到日本居酒屋，多數都是提供日本在地料理，但是這家人生酒場是一間以煎餅和馬格利酒為主的韓國餐廳，只要是你想的到的煎餅、石鍋拌飯、炸雞、火鍋、酒類等等通通有，晚上有會中文的服務生可以點餐，而且還是24小時營業，無論何時去，從早到晚都是適合IG打卡的景點呢！

地址：沖繩縣那霸市鬆山2-9-6 (Google導航) 營業時間：24小時營業

沖繩美食｜南部地區

沖繩南部地區指的是那霸市以南，包含豐見城市、南城市、系滿市等，以下是幾間沖繩必吃的美食餐廳。

沖繩必吃美食｜中本鮮魚天婦羅店

圖片來源：官方網站

中天鮮魚天婦羅店位在沖繩東南方的一座島上(奧武島)，這裡從以前就是漁村，也可想而知當地海鮮類的料理一定會非常新鮮。傳統我們對於天婦羅的印象可能都是要有酥脆的外衣，不過中天天婦羅卻強調厚實的麵衣口感與蛋香，裹著各式各樣的海鮮，是一間非常有特色的天婦羅店。

地址：沖縄県南城市玉城奥武9 (Google導航) 營業時間：10:30–18:00，週三與週四公休

沖繩必吃美食｜くんなとぅ

圖片來源：官方網站

くんなとぅ同樣在奧武島周邊，以販售各類麵食為主，經典的沖繩麵、豬軟骨麵全部都有，喜歡麵食的人不要錯過了！

地址：沖縄県南城市玉城志堅原460-2 (Google導航) 營業時間：週一至週五11:00–15:00、週六週日11:00–17:00

沖繩必吃美食｜幸福鬆餅店

圖片來源：官方網站

幸福鬆餅店位於豐見城市瀨長島內，這是一間海景咖啡廳，他們的原味鬆餅是必點招牌。在悠閒愜意的午後邊吃著甜點，再搭配無敵海景，難怪很「幸福」！

地址：沖縄県豊見城市瀬長174−6 ウミカジテラス 32 (Google導航) 營業時間：11:00–20:00

沖繩必吃美食｜浜邊の茶屋

圖片來源：官方粉絲專頁

沖繩潔白的沙灘與蔚藍大海向來都是吸引遊客前往旅遊的主要原因，而如果有一間咖啡廳與海零距離，想必一定能成為焦點。浜邊の茶屋其實就是這樣一間海景咖啡廳，不僅有無敵海景，也常有新人來這邊拍婚紗，據說這裡的夕陽也很美喔！

地址：沖縄県南城市玉城2−1 (Google導航) 營業時間：週一到週四10:00–17:00、週五到週日08:00–17:00

沖繩必吃美食｜Gangala之谷 鐘乳石咖啡廳

圖片來源：官方網站

沖繩以鐘乳石地形聞名，你可能聽過海景、山景、夜景咖啡廳，但是你一定沒去過建在鐘乳石下的咖啡廳！Gangala位在知名景點玉泉洞旁邊，除了可以欣賞特殊鐘乳石地形外，還可以喝到沖繩限定的35咖啡喔！35跟「珊瑚」的日文發音相似，每賣出一杯咖啡，就捐3.5%的營業額投入珊瑚保育活動，是不是既有特色又意義十足呢~

地址：沖縄県南城市玉城前川202 (Google導航) 營業時間：09:00–16:00

沖繩美食｜中部地區

沖繩中部地區指的是沖繩市、美國村、東西岸等地區，以下是幾間必吃的美食餐廳。

沖繩必吃美食｜Taco Rice Cafe Kijimuna

圖片來源：官方網站

說到沖繩特色美食，塔可飯是沖繩獨有的料理，結合墨西哥塔可與日式米飯，而Taco Rice Cafe在全沖繩有多間分店，可以說是沖繩必吃美食之一。店裡除了塔可飯之外，其實更受歡迎的是歐姆蛋塔可飯，口味選擇也很多元，很多旅客都推薦美國村分店喔！

地址：沖縄県国頭郡恩納村6092-1 (Google導航) 營業時間：11:30–20:00

沖繩必吃美食｜美國村迴轉壽司市場 美浜店

圖片來源：Google Map

迴轉壽司市場在美國村的斜對面，只要去美國村途中一定會看到這間餐廳。這是一間非常平價的迴轉壽司店，每盤價格約110-360日圓，食材也蠻新鮮的，尖峰時期很容易客滿，想吃的話一定要早點去排隊喔！

地址：沖縄県中頭郡北谷町美浜2丁目4−5 (Google導航) 營業時間：11:30–22:00

沖繩必吃美食｜Sea Side Drivein

圖片來源：官方網站

這間店非常有美國old school風格，同時也是沖繩第一間引進得來速概念的餐廳(雖然現在已經沒有得來速服務了)。餐廳有西式、日式跟中式餐點，價格也都蠻平價，加上部分座位可以看到海景，店裡也有非常多復古收藏，吸引非常多遊客慕名而來。

地址：沖縄県国頭郡恩納村仲泊885 (Google導航) 營業時間：08:00–20:00，週三公休

沖繩必吃美食｜島炉ばた冨士

圖片來源：官方Instagram

島炉ばた冨士是一間專做沖繩燒烤的居酒屋，店面不大最多只能容納10個人左右，老闆非常好客，也很專注在料理上，每道料理都可以感受到他們的用心。

地址：沖縄県国頭郡恩納村冨着129-5 (Google導航) 營業時間：18:00–23:00

沖繩必吃美食｜Blue Seal Ice Park

圖片來源：官方Instagram

Blue Seal是一個來自美國的冰淇淋品牌，不過位於沖繩牧港的本店可是有超過50年以上的歷史，而且除了冰淇淋外還有觀光工廠可以體驗DIY冰淇淋(需要事先預約)喔！

地址：沖縄県浦添市牧港5丁目5−6 (Google導航) 營業時間：10:00–22:00

沖繩美食｜北部地區

沖繩北部地區指的是名護市以北的區域，以下是幾間必吃的美食餐廳。

沖繩必吃美食｜燒肉乃我那霸

圖片來源：官方網站

燒肉乃我那霸是沖繩燒肉人氣名店，據說沒有事先預約是吃不到的。這裡必點的就是黑毛和牛吃到飽，尤其推薦在午餐時段前來，每人均消500元台幣就可以吃到黑毛和牛，這麼划算的價格還不吃爆！

地址：沖縄県名護市宮里 1410−1&2F (Google導航) 營業時間：17:00–22:00，週一公休

沖繩必吃美食｜燒肉本部牧場

圖片來源：官方粉絲專頁

燒肉本部牧場的肉質可是大有來頭，全數採用自家牧場生產的和牛，高品質的肉質讓許多老饕印象深刻。燒肉本部牧場距離沖繩美麗海水族館也不遠，很適合在結束水族館行程後到這裡飽餐一頓。

地址：沖縄県国頭郡本部町大浜881-1 (Google導航) 營業時間：11:00–15:00、17:00–22:00

沖繩必吃美食｜大家うふやー

圖片來源：官方網站

說到沖繩美食推薦，馬上想到阿古豬料理名店，很多人一定都會推大家うふやー，這是一間已經有百年歷史的老店，除了有各式阿古豬做成的料理外，這裡的環境也非常幽美、古色古香，在這裡用餐無疑是一大享受。

地址：沖縄県名護市中山90 (Google導航) 營業時間：11:00–16:00、18:00–21:00

沖繩必吃美食｜花人逢

圖片來源：官方網站

花人逢是食尚玩家推薦過的美食餐廳，主打手工披薩。當然披薩好吃之餘，由於餐廳位在高地，從上往下俯瞰海景與半戶外的用餐環境，渡假風十足！

地址：沖縄県国頭郡本部町山里1153-2 (Google導航) 營業時間：11:30–19:00，週二與週三公休

沖繩必吃美食｜Ark Cafe

圖片來源：官方Instagram

Ark Cafe是沖繩隱藏版的網美咖啡廳，座落在半山腰的別墅裡，主要販售咖啡和冰淇淋，營業已逾40多年。這裡除了好喝的咖啡和好吃的冰品外，還可以欣賞無敵美景。由於比較少觀光客知道這裡，所以你可以更悠閒的享受環境氛圍喔！

地址：沖縄県国頭郡本部町浜元950-1 (Google導航) 營業時間：13:00–18:00

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沖繩美食常見問題

Q. 沖繩必吃美食有哪些？ 沖繩麵、塔可飯、沖繩燒肉、沖繩海鮮等都是必吃美食。

Q. 沖繩必吃餐廳有哪些？ 推薦傑克牛排館、JEF Burger和Taco Rice Cafe。

以上分享沖繩從北到南的美食餐廳們，你可以發現沖繩飲食文化真的很獨特，同時融合了日、中、美式風格。現在應該知道到沖繩吃什麼美食了吧？希望這篇文章對你會有幫助！

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