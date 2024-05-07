桃園平鎮美食「歐告卷壽司」，隱藏在住宅區內的壽司專賣店，僅供外帶自取及外送，主要販售派對壽司餐盒、個人獨享壽司、生魚片蛋糕等品項！店家滿額免外送費、到店外帶自取打8折、滿額贈焦糖鮭魚壽司、每週都有特價食材，想吃的朋友一定要先加入店家LINE好友訂餐喔！文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表MENU供參考！

🔍 我的FB粉絲團： 瑋瑋 美食萬歲 Facebook

🔍 我的IG粉絲團：瑋瑋 美食萬歲 Instagram

▲「歐告卷壽司」是隱藏在游泳路的住宅區內，開車進來還一度懷疑『這裡真的會有壽司店嗎？』之後照著地址走，就看到這間布置可愛的白色平房，原來就是這啊！還算是蠻好找的啦👌

【加入LINE好友｜線上訂餐】

▲想吃「歐告卷壽司」就一定要先加入他們的LINE好友，直接透過線上訂餐，再到現場取餐（到店取餐可打8折），自取最方便也最省錢了（ 點我加LINE好友訂餐 ）

▲到店自取可以打8折，如果住不遠當然是自取最划算啊！或是可以請店家外送，達到距離門檻即可免運費，在家動動手指就能輕鬆吃到美食，也是挺不錯的啦😘

而且滿350元送5貫焦糖鮭魚壽司、滿600送10貫焦糖鮭魚壽司（無累贈）、Google五星好評再送5貫焦糖鮭魚壽司！真的是送好送滿！誠意十足啊！

▲加入店家的LINE好友就可以進行線上點餐，他們的系統還蠻好操作的，不過餐點的品項很多，依依看完餐點分類再點餐，需要花費一些時間來做決定呢！

▲到店門口以後需要按電鈴，並告知取餐號碼！店家就會從廚房內把預訂的餐點拿到門口交貨囉！

▲我們這天來拿了當週行銷宴會壽司盒和生魚片蛋糕，還有一盒海景壽司及兩盒贈送的焦糖鮭魚壽司！

▲不想出門人擠人，在家聚餐也可以吃得很澎湃喔！而且他們居然還推出了生魚片蛋糕，這賣相很棒也很有特色，值得點一顆來慶祝特殊節日唷🤗

▲除了訂披薩和炸雞以外，在家聚餐有了新選擇！可以訂壽司和生魚片～讓餐桌變得更豐盛唷！

母親節優惠來啦！凡5月10日前訂購生魚片蛋糕，自取預購價為1120元 （PS：蛋糕需於前一天預訂，5月11日起則恢復原價1499元）

【生魚片蛋糕】

▲哇哇哇！這個生魚片蛋糕端上桌～立馬成為全場的焦點啊！我以為火鍋店的肉蛋糕已經很蝦趴了，殊不知現在還有生魚片蛋糕呢，大開眼界！！！這一端出場就話題性十足阿🤩

▲生魚片蛋糕上面的天使紅蝦超級鮮甜，好吃到不行！還有一朵漂亮的鮪魚花點綴，真的讓人很難下手耶，看著美美的蛋糕，實在是很捨不得吃😭

▲這鮭魚生魚片緊緊貼著醋飯實在不好切，要把生魚片拿開後才能方便吃到裡面的飯，而這鮭魚生魚片的厚薄適中，光是吃這外層的鮭魚生魚片就很過癮啊😍

▲蛋糕上面除了鮭魚生魚片、干貝、天使紅蝦以外，還有滿滿的鮭魚卵，而且在蛋糕本體是醋飯，還有加上一些玉子燒和蟹棒，吃起來還蠻豐富的唷！

【當週行銷宴會盒－五福炙燒598元】

▲店家現在每週都會推出一款特價的宴會盒，這一週的是「五福炙燒」，不過他們每週的內容品項會有些變動，皆以店家粉絲團公告的內容為主唷！

▲這種適合開Party和野餐的餐盒真的很吸引人，一次可以吃到六種口味的壽司，還有黑豆及花椰菜點綴👌

▲起司鮭魚捲裡面還裹了一圈海苔，裡面塞了小黃瓜、蟹棒、玉子燒、鮭魚，外層還有炙燒過的起司，吃起來香濃又飽足，這沒吃幾顆就很飽了😂

▲比目魚包裹了海苔，上面還有魚卵和蔥絲，吃起來很有層次感，這貫口味我超愛！

▲七味鯛魚壽司上面撒了滿滿七味粉，吃起來有些微辣，喜歡吃辣的朋友可以嚐鮮看看！

▲干貝壽司超級新鮮，上層還有鮭魚卵點綴，就是一貫色香味俱全的好吃壽司！

▲起司鮮蝦壽司抹了烤鰻汁，起司片上還有美乃滋提味，吃得到蝦子的鮮味和濃郁的起司的香！

▲焦糖鮭魚壽司肯定是店家出現率最高的品項！但因為這款壽司滿額就會送．所以建議這品項可以換成其他口味，這樣客人才能吃到更多口味啊！

▲黑豆可以用來搭配壽司，我自己是吃不太習慣啦，還是覺得要配薑絲和蘿蔔絲比較match！

【海景壽司】

▲這盒海景壽司也是誠意滿滿，尤其是這款天使紅蝦好吃到不行，這款單點四貫就要299了，我很愛這種拼盤組合，價格比較親民，而且又能一次吃到多款品項！還挺不賴的😋

▲他們的生魚片壽司吃一口就知道很新鮮！店家會額外提供醬油和芥末，若喜歡沾醬的朋友，別忘了和店家索取多一點唷！

▲鮭魚生魚片壽司穩穩的，就是我自己最愛的基本款口味，他的油花豐富又厚實，入口吃得到油脂的香以及魚肉的甜，我超愛啦！！！

【焦糖鮭魚握壽司（贈品）】

▲訂餐滿350元以上，贈送焦糖鮭魚5貫！首次用LINE訂餐滿600元以上，送焦糖鮭魚10貫（無累贈）！GOOGLE五星好評再送5貫焦糖鮭魚壽司，自取及外送皆可送，而且滿額贈送的焦糖鮭魚不變唷！（最多就是送你15貫啦）

▲雖然說焦糖鮭魚握壽司是贈品，但是他的品質也毫不馬虎！焦糖鮭魚吃起來甜甜的，上面搭配一小塊的新鮮檸檬片，吃起來還蠻解膩的唷😋

整體來說，這間「歐告卷壽司」真的是平鎮外帶壽司屆的霸主阿，隱藏在游泳路的住宅區內，需要先加入LINE好友點餐，然後到現場再按電鈴、報訂單號碼做取餐！而且到店自取還能打8折，滿額加碼再送焦糖鮭魚握壽司，真的是誠意滿滿滿啊！這天吃的生魚片蛋糕話題性十足，端上桌就吸引大家的目光！而每週還會推出限定版的派對餐盒，無論要聚餐或是野餐都很適合唷🥰

***本文感謝”歐告卷壽司”邀約,內文為真實感受分享***

【桃園地區｜NEW OPEN】

桃園八德美食｜『日式石頭燒肉-八德尊榮旗艦館』好吃的燒肉及鍋物吃到飽～還有生魚片&握壽司等高品質食材（附設特約停車場）

桃園中壢美食｜『熾焰手串』中原夜市必吃～肉串裡包入蔬果！必吃豬肉溏心蛋,豬肉葡萄,豬肉芋頭,牛肉水蓮！

桃園中壢美食｜『咱們小聚食堂』中壢SOGO海華商圈周邊的台式餐酒館～下飯又好吃的經典台式料理餐廳！

【桃園火鍋懶人包】

▲延伸閱讀： 桃園火鍋推薦｜2020年『20間桃園火鍋懶人包』小火鍋&麻辣鍋&吃到飽&壽喜燒&套餐式火鍋!

【桃園麵飯小吃懶人包】

▲延伸閱讀： 桃園美食推薦｜『45間麵飯小吃懶人包』在地人必吃的飯食麵攤小吃總整理!

【桃園隨手點心懶人包】

▲延伸閱讀： 桃園美食推薦｜『桃園中壢龜山33間隨手點心懶人包』必吃的解饞小吃及甜點精選集~

【桃園早餐懶人包】

▲延伸閱讀： 桃園美食推薦｜2020年『桃園20間早餐懶人包』中西式早餐及早午餐Brunch精選!

【桃園龜山／林口長庚美食懶人包】

▲延伸閱讀： 桃園龜山美食｜『林口長庚35間美食懶人包』包含早餐,早午餐,火鍋,牛排,小吃,輕食,簡餐全紀錄!

如果您喜歡我的文章，歡迎來信洽談合作。

私訊粉絲團： https://www.facebook.com/vivaweiblog/

E-MAIL請洽：

版權所有 © 瑋瑋美食萬歲

(非邀約合作店家,嚴禁使用圖文做為商業用途,嚴禁擷取我的圖文做任何背書)

延伸閱讀