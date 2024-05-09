中和捷運站美食-賴桑透抽蚵仔麵線中和店─好市多中和店美食，自家養殖蚵仔太鱻了！飽足系魔霸特餐、現點現炸人氣爆汁魔霸雞排、外酥內軟綿的魔霸薯條是必點！還有，花生控超推的噴香炸麻糬、新推出的涮嘴炸大腸，麻辣控推薦必加手炒辣椒，香辣過癮層次再升級│菜單，中和小吃、中和午餐、中和下午茶、中和晚餐、Dcard推薦中和美食

目錄索引

1. 關於賴桑透抽蚵仔麵線中和店

2. 交通指引│賴桑透抽蚵仔麵線中和店

3. 賴桑透抽蚵仔麵線中和店環境開箱

3.1 賴桑透抽蚵仔麵線中和店接待區

3.2 賴桑透抽蚵仔麵線中和店製餐區

3.3 賴桑透抽蚵仔麵線中和店開放式用餐空間

4. 賴桑透抽蚵仔麵線中和店餐點分享

4.1 人氣TOP1 魔霸特餐

4.2 人氣TOP2 魔霸雞排

4.3 人氣TOP3 炸麻糬-花生

4.4 人氣TOP4 魔霸薯條

4.5 新品 酥炸大腸

5. 消費資訊

5.1 賴桑透抽蚵仔麵線中和店餐點評價

5.2 賴桑透抽蚵仔麵線中和店菜單

6. 中和小吃相關資訊

6.1 品牌資訊

關於賴桑透抽蚵仔麵線中和店

「中和捷運站美食」

「好市多中和店美食 x 中和小吃」

「中和午餐 x 中和下午茶 x 中和晚餐 x Dcard推薦中和美食」

賴桑透抽蚵仔麵線中和店在哪裡？

賴桑透抽蚵仔麵線中和店位於新北市中和區中山路二段306號1樓，緊鄰中和捷運站；中和家樂福正對面、近好市多中和店、中和國小，附近有捷運、公車站、機車停車格、汽車收費停車場，擁有便捷的大眾運輸、好停車。

賴桑透抽蚵仔麵線中和店環境 / 餐點特色

「好市多中和店附近 x 人氣美食」

「料好實在 x 自家漁船捕撈透抽 x 自家養殖蚵仔」

交通 / 停車資訊

大眾運輸：捷運-中和捷運站、公車-中和捷運站 (走路1分鐘)

機車：附近機車停車格 (中山路二段)

汽車：中和公有停車場 (走路2分鐘)

交通指引│賴桑透抽蚵仔麵線中和店

中和捷運站旁 / 中和家樂福正對面 / 好市多中和店附近 / 中和捷運站 / 機車停車格 / 中和公有停車場

雙北蚵仔麵線愛店─賴桑透抽蚵仔麵線，到中和捷運站旁邊展店了！

選址於新北市中和區中山路二段的賴桑透抽蚵仔麵線中和店，緊鄰中和捷運站；中和家樂福對面、近好市多中和店，附近有捷運站、公車站、機車停車格、公有停車場，擁有相當便捷的大眾運輸交通網絡、好停車。

蚵仔麵線店門口

月底下午時段，提早完成已安排好的出差工作進度，在附近的中和捷運站週邊走走，注意到晉升中和捷運站美食之一的賴桑透抽蚵仔麵線中和店。

走進店內點一輪之前在總店有吃過的餐點內容，回味。

賴桑透抽蚵仔麵線中和店環境開箱

機車停車格

賴桑透抽蚵仔麵線中和店門口有一整排的機車停車格，可停放機車。

賴桑透抽蚵仔麵線中和店門口

走進用餐區 → 點餐。

賴桑透抽蚵仔麵線中和店接待區

創意穿戴甲

穿戴甲除了成人，也有市面上少見的兒童款。

賴桑透抽蚵仔麵線中和店闆娘的姊姊；專業美甲師-洪萱芳，有看到喜歡的穿戴甲樣式，可以拿名片跟美甲師取得聯繫。

放大版菜單

在開放式用餐空間的牆面上，有設置放大版菜單，方便內用或外帶的朋友們參考、點餐。

賴桑透抽蚵仔麵線中和店製餐區

乾淨整潔 / 每天換新油

在餐點食材上、料理過程要求上的用心看得到，製作餐點的區域維持蠻整潔的，且每天更換新油，成就一份又一份涮嘴、不油膩的解壓美食。

現點現炸

賴桑透抽蚵仔麵線中和店炸物均採現點現炸，有大量餐點需求，建議提早打電話預訂，避免久候。

P.S.吃飯當天剛好看到一位阿姨走進店裡領取已先預訂好的16塊魔霸雞排，原來是被蚵仔麵線耽誤的雞排專賣店XD

大塊肉厚實

嚴選溫體雞排 → 現裹酥炸粉 → 下鍋油炸 → 起鍋剪切 → 調味 → 裝袋或裝盤出餐。

賴桑透抽蚵仔麵線中和店開放式用餐空間

開放式用餐空間

在簡約、溫馨的小巧空間裡，簡單擺設幾張桌椅，均為2人桌，共有12個座位。

2人桌

桌面配置

每張桌面上均有一個桌上型垃圾桶、紙巾、蚵仔麵線必加的烏醋、手炒辣椒醬。

麻辣控推薦

麻辣控朋朋超推的手炒辣椒醬就是這款！

喜歡吃辣的朋友們有點蚵仔麵線，可以加半匙~1匙增添風味層次，很讚。

手炒辣椒醬

賴桑透抽蚵仔麵線中和店餐點分享

這餐點了：

魔霸特餐

魔霸雞排

魔霸薯條

炸麻糬

酥炸大腸

人氣TOP1 魔霸特餐

魔霸特餐 120元

蚵仔、透抽、大腸、肉羹、雞塊、魚酥、土魠魚一次擁有！

沒有看錯！在接近9分滿的醇香麵線糊上，排滿了蚵仔、透抽、大腸、肉羹、雞塊、魚酥、土魠魚 → 灑上香菜、加點蒜泥 → 上桌啦~

自家養殖的極鮮蚵仔、自家漁船捕撈的新鮮透抽、滷到入味的噴香大腸、含肉率高吃得到豬肉鮮味的肉羹、酥嫩雞塊、泡入麵線糊半軟半酥的魚酥、肉量實在的香脆鮮土魠魚，搭上每天新鮮煮製、料好實在的醇香麵線糊，吃完這碗大概已8分飽，點一桌可以兩人分食這碗嘟嘟賀~

人氣TOP2 魔霸雞排

魔霸雞排 90元

看看魔霸雞排的肉肉切面，這個厚度也太吸引人了吧！！！

一口咬下外層裹上的薄酥麵衣，化在嘴裡的醃料香氣、包裹在醃料香裡的肉鮮味，鎖住滿滿肉汁的肉質相當軟嫩，推薦不加胡椒粉版本。

人氣TOP3 炸麻糬-花生

每天限量-炸麻糬 60元

炸麻糬口味有：花生、芝麻、煉乳可選擇。

這麻糬真的很~強！

花生控超愛的花生口味，每一顆渾圓飽滿的大顆炸麻糬都完美巴附上花生粉、附著上花生粉的迷人香氣，兩口吃一顆，嚐嚐外層酥脆、內裡軟糯吃得到糯米香，與花生香在嘴裡交織的多重風味，完全不油膩，讚的。

人氣TOP4 魔霸薯條

魔霸薯條 65元

必須說，賴桑透抽蚵仔麵線中和店的炸物系列真的都是，狠~角~色，樣樣無地雷，讓人無法不愛> <

穿上美麗金黃色外衣起鍋的魔霸薯條，每一根的長度都很有存在感，鹹度大概中等，可以吃得到包裹在鬆脆外殼裡鬆軟綿密的馬鈴薯，蠻涮嘴的。

新品 酥炸大腸

酥炸大腸 100元

在看菜單的時候注意到了之前沒有看過的「酥炸大腸」，點一份吃吃看。

將一條清洗乾淨、滷製入味的豬大腸直接放入油鍋中酥炸一番 → 起鍋剪塊 → 盛盤上桌，吸附的油感掌控得宜，不會覺得過於油膩，也不會吃到未清洗乾淨的雜味，可以細嚐到經過滷製的獨特香氣。

消費資訊

用餐日期：2024/04月

付款方式：現金

賴桑透抽蚵仔麵線中和店餐點評價

中和捷運站美食，完成工作進度走進心心念念已久的蚵仔麵線愛店─賴桑透抽蚵仔麵線中和店，點幾樣在總店一吃難忘的餐食回味。

在跟總店同樣簡約小巧的溫馨空間裡，吃著現點現做一道一道上桌，在料理過程中注入滿滿用心成就的實在好味，跟記憶中的味道是一模一樣的，兩人分食這餐點的，吃得很滿足。

賴桑透抽蚵仔麵線中和店菜單

中和捷運站美食-賴桑透抽蚵仔麵線中和店菜單 (攝於2024/04月)

中和小吃相關資訊

賴桑透抽蚵仔麵線中和店

類型：中和捷運站美食 / 中和小吃 / 好市多中和店美食 / 中和午餐 / 中和下午茶 / 中和晚餐 / Dcard推薦中和美食

⏰ 營業時間

一~六 11：00~20：00 (週日公休)

📍 地址：新北市中和區中山路二段306號1樓

📞 電話：0987-979-630



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品牌資訊

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