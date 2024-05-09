今天喝咖啡了嗎 ? 在家手沖一杯咖啡已成為不可思議的儀式感。喝咖啡就像一種情緒的切換鍵，喝它一口就能啟動開關，讓人心情平靜地活力滿滿，開啟美好的一天開始。咖啡已經無時無刻融入在我的生活當中。

最近在臉書上遇見了一位卸下空姐光環身分的 Elle ，擁有咖啡師、杯測師、烘豆師三種執照，進而投入充滿競爭的咖啡產業，創立屬於自己的咖啡品牌 ASTRELLE 星遇咖啡。很喜歡她的理念就是希望喜歡咖啡的人，能從咖啡的香氣與風味中和真摯親切的服務感受到那份療癒的力量，有著勇往直前的動力。

ASTRELLE 星遇咖啡 ，品項有濾掛咖啡、咖啡豆包裝和超值禮盒，餽贈自用兩相宜。每款咖啡都有一個巧思的名稱，讓人看了每樣都想入手。這次選購了「 賦予女性自由的可可香奈兒-巴拿馬 翡翠莊園 Jaramillo 綠標 藝伎 」。買不了時尚精品的香奈兒包包，但有咖啡界的香檳稱號，昂貴的藝伎咖啡我喝得起。人生必須修習的功課就是寵愛和善待自己，一種生活應有的態度。

星遇咖啡 購買資訊

官網訂購 : ASTRELLE 星遇咖啡

聯絡電話 : 0905 -595686

臉書粉絲團 : 星遇咖啡-體貼的咖啡烘豆師

IG : astrelle.coffee

LINE 好友 : ASTRELLE 星遇咖啡

宅配服務 : 中華郵政或超商取貨

付款方式 : 信用卡、超商付款、ATM 匯款。

▼星遇咖啡-體貼的咖啡烘豆師 Elle 隨貨附送的貼心小卡 (正反兩面)。

巴拿馬 翡翠莊園 Jaramillo 綠標 藝伎咖啡風味筆記

咖啡豆原產地 : 巴拿馬

莊園名稱 : 翡翠莊園 Jaramillo

海拔：1600-1800公尺

處理法：水洗 WASHED

烘焙度 : 淺烘焙

豆種：100% 阿拉比卡藝伎 GEISHA

淨重 : 11 公克 ± 0.5 公克

風味描述：茉莉花 | 杏桃 | 蜂蜜 | 黃檸檬

濾掛咖啡包裝 : 六入 / 盒 940 元

關於藝伎咖啡

前些日子和朋友聚會時，談到藝伎咖啡。原來很多人和我曾經是咖啡小白時的想法一樣，認為藝伎咖啡是日本人的咖啡，產地是日本。其實這和日本藝伎文化毫無關聯。「藝伎咖啡」的命名，其實是來自衣索比亞西南部班奇馬吉（Bench-Maji）藝伎山（Gesha Mountain），因為發音Gesha 與日本藝伎(Geisha)相似，也有人稱為「 瑰夏咖啡 」。以巴拿馬翡翠莊園的藝伎咖啡最為出色聞名，曾被富士比評為「世界十大昂貴咖啡」之一。「藝伎咖啡」自2004 年獲獎無數，是精品咖啡界名符其實的閃亮明星，「藝伎咖啡」的傳奇至今廣為傳頌。

真的很開心能品嘗到近年來最熱門的頂級品種 – 巴拿馬翡翠莊園 Jaramillo 藝伎咖啡 。

▼口感評測圖片取自 ASTRELLE 星遇咖啡

濾掛咖啡沖泡方式

STEP 1 輕彈咖啡粉至濾袋包的虛線下方，再沿著虛線標示處撕開封口。

STEP 2 選擇耐高溫的有高度的杯子先行預熱溫杯，讓沖泡的咖啡不會降溫太快，保留更多的香氣。再將濾掛咖啡的左右掛耳撐開掛於咖啡杯緣上。

STEP 3 緩緩注入少量 90℃~95℃ 熱開水，等待大約 10 ~ 30秒。( 等待愈長則味道愈濃，反之則愈淡 )。再分次注水至 150 ml ~200 ml。( 可依自己喜好，調整濃淡及熱水量 )

STEP 4 依個人喜好調整浸泡時間，建議不要超過一分鐘。再將掛耳濾袋取下即可享受一杯美味的咖啡。

STEP 5 再將掛耳濾袋取下扔掉，即可享受一杯美味咖啡的美好時光。

藝伎咖啡品嘗分享

巴拿馬翡翠莊園 Jaramillo 綠標藝伎咖啡 ，拆開濾掛咖啡包撲鼻而來的是清新甜美的花果香氣，當熱水注入咖啡粉的瞬間，濃郁的香氣從濾杯中裊裊升起，沁入心扉般的讓人舒適好放鬆。

星遇咖啡將每款咖啡豆品的特性都賦予了專屬於它的名字，就像這款「巴拿馬翡翠莊園的Jaramillo綠標藝伎咖啡，喝起來就像賦予女性自由的可可香奈兒」。細膩優雅的風味，起承轉合般的豐富層次感。輕啜一口含在口中，享受慢慢擴散的滋味。入口前段有著輕盈舒適的花香氣息，中段有著黃檸檬乾淨明亮的酸質，尾韻帶著蜂蜜的溫潤甜感，整體風味滑順甜美多汁，就像 Coco Chanel 的女裝設計般的優雅迷人，可以感受它的輕盈和自由。

咖啡蘊含了千百種滋味，溫熱的香醇，冷卻的純粹。酸甜甘苦依戀在唇舌喉間，品味一杯咖啡就是味覺和記憶的一場對話。「 巴拿馬 翡翠莊園 Jaramillo 綠標 藝伎-賦予女性自由的可可香奈兒」，在靜謐的午后，即使一個人也能盡情享受孤獨自由的時尚咖啡時光。