上週完成一項大型活動，剛好痞客邦大試用活動給了一個看電影的機會，

週五晚上就來長春國賓影城看電影放鬆一下。

今年來過幾次，已經很熟悉了。

買票要往前走，右邊櫃台的上方有放映的電影與時間，但並不售票。

我事先在網路查過介紹與評價，加上自己平常有在運動，

所以看到挑戰者Challengers與運動有關就想看。

這次在九廳播放，有十排座位，比上次的大，也才比較有電影院的感覺。

挑戰者Challengers是一部關於網球的愛情劇情片，

是由盧卡‧格達戈尼諾導演，

主演的則是辛蒂亞Zendaya、喬許歐康納Josh O'Connor與麥可費斯Mike Faist，

三人的演技可圈可點，演員陣容堅強，

尤其是辛蒂亞，不僅身材火辣，還特地為了演這齣戲去接受網球訓練，

她把女主角直爽的個性與對網球的熱情，演繹得淋漓盡致。



電影是描寫一對高中網球雙打好友兼搭檔派屈克和亞特在獲得雙打冠軍時，

同時被漂亮又有潛力的網球新秀塔希吸引，

派屈克後來單打贏了亞特，塔希就開始與他遠距離交往。

同一時間，塔希和亞特一起到史丹佛上大學，也繼續練網球。

塔希是很有野心的人，敢愛敢恨敢衝，

對自己很有自信，滿腦子想的都是要贏球。

派屈克也是有想法的人，做事比較大膽，但不會隨意順從別人。

亞特比較保守穩重，即使也喜歡塔希，

卻不會因距離優勢而搶走好友的女友，相較起來，似乎也少了點自信。

在一次比賽前，塔希和派屈克吵架鬧翻，塔希卻在出賽時膝蓋受傷，

傷後是亞特陪伴她練球，但她已經無法再回到賽場上。

多年後塔希再度聯繫亞特，除了成為他的教練，他們也交往並結婚，

亞特的網球職業生涯在塔希的協助下表現不錯，他們的生活也過得很好。

後來亞特受傷復原後回到賽場，狀態卻一直不好，

為了讓他重拾信心，塔希幫他報名了一個規模較小的挑戰賽，

沒想到卻遇到了多年不見，但窮得只想賺點獎金過活的派屈克，

冤家路窄，兩個人都想要贏，三個人之間又出現了諜對諜的狀態。

塔希和派屈克都動了小心思，私底下見面，想要達成某種交易，

但球賽還是要打到最後才知道誰會贏。

比賽過程非常緊張，尤其是派屈克故意做小動作讓亞特生氣，

原本期待看到最後會有答案，不過結局真是出其不意，

導演並沒有直接給出答案。

電影一開始是從最後的那場球賽講起，但很快就跳到之前去講故事，

拍攝手法並未照時間順下來，而是在幾個時間點之間跳來跳去。

兩男一女的三人關係貫穿全劇，少不了​​​​許多火辣的性愛場面，

還有球員在休息室全裸的樣子，屬於未滿12歲不能觀賞的輔12級。

電影的節奏蠻快的，但很有趣的是出現了(至少)兩段聖歌音樂，

但並未出現很莊嚴虔誠的場景，

我個人覺得有點突兀，不懂為何會這樣安排。

關於運動的部分，對於頂尖運動員來說，受傷是家常便飯，需要去面對，

如果身體無法復原，職業生涯就只能結束。

我自己喜歡打羽球，每次看國際賽事都很過癮，

有時看到選手帶傷出賽，就覺得很心疼，

但比賽就是這麼現實，當天如果狀況不好而輸球，就只能下次再來。

而且職業運動球員的表現會隨著年齡增長而退步，

要趁年輕時多比賽，過了巔峰就要擬定計畫退休，

或許改當教練，將經驗傳承給下一代。

塔希原本對網球有很大的熱情與期待，當她無法再打，

就只能藉由當亞特的教練讓亞特打出成績，

也是一種對自己運動生涯的轉化吧。

而最後一場比賽非常刺激，塔希坐在場邊看比賽，

但兩人一直望向她，似乎是想從她的眼神得到什麼樣的指示，

其實她才是這場球賽的主角。

原來想拍這個電影的念頭，就是因為2018年小威廉斯在一場美網公開賽，

因為教練在場外用暗號進行指導而遭到警告，最終吞下敗仗。

而塔希的發想人物，則是費德勒的老婆，她也是因受傷而早退的網球選手。

至於愛情與友情的部分，

塔希是個很有主見與自信的女人，一心想的都是網球，

即使派屈克和亞特都想要得到他，

但她似乎不需要他們的愛，是個很難掌握的女人。

兩個男生同時愛上塔希也太辛苦了，

塔希出現的剎那，就註定了兩人要從朋友變成對手，

結局看似兩人和解，如果兩人還能因為網球而變成朋友，那也太神奇了。

這麼一想，那我是否也能期待一下，

前陣子因為球賽與我意見相左的同事，有可能再一起打球而重修舊好？

咱們就不管輸贏，還是來看電影比較輕鬆。