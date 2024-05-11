龜山林口美食手搖飲,滿上仙草,桃園手搖飲推薦,滿上仙草菜單,季節限定,泰式奶茶

炎炎夏日，真的很想來杯冰冰涼涼的手搖飲對吧？工作的時候我個人比較偏好仙草茶之類喝起來感覺比較退火的那種啦，像滿上的仙草茶類就很合我的口味，如果是休息的時候我總愛喝點比較偏甜的，像帶著特殊風味的泰式奶茶就很棒。聽說這一次滿上還推出新口味的飲品，所以就跟阿丹一起來一探究竟啦。

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桃園市龜山區復興北路10號 請點我開始滿上仙草林口長庚店導航

早上10:00 ~下午9:00，若有臨時營業時間變動請依店家公告為準。

停車資訊：這裡實在很熱鬧所以騎車來比較方便啦，如果是跟同事開車出來吃飯想帶杯滿上仙草回去喝的話附近也有Times 龜山復興北路第２停車場。但要注意這裡不收現金喔！我那天還拜託阿丹幫我用那個什麼Pay的支付然後我再給他錢這樣，因為老人家不會用那個Pay啦！（臉紅

跟阿丹約好在滿上見面，看著門上堆著的仙草，彷彿就能聞到那種熟悉的香氣，讓人為之神清氣爽了起來。（謎之音：你確定不是因為櫃檯小姐姐很漂亮？？？

喔喔喔！滿上的新品原來是泰奶系列！而且還有可以有很多的配料可以加呢，像圍事最近被以前中保的大學長拉回去幫忙做監視器的工程，頂著大太陽在外面配線或是在廠房裡裝設備啦，中午總是熱到連學長買來的便當都吃不下，這時候如果來上一杯配料滿滿的泰奶就可以頂一下～雖然正餐很重要沒錯啦（汗

滿上仙草菜單

滿上除了仙草系列出名之外，來自阿里山的手作愛玉系列也是非常推薦的唷！

櫃檯上有選單大家來看看啊，咦？泰混了？泰沖凍？泰優芋？這飲品名字也太逗趣了吧我說！（笑翻

選好了飲料品項之後就等著小姐姐幫我們製作飲品了～（期待）

像這樣500ml的環保杯隨時隨地帶著到處走也很方便，比較特殊的是瓶蓋正中央已經預開了一個小孔，裡面加上了一片防水內墊所以放袋子裡也不怕飲料漏出來，想要邊走邊喝就直接拿起吸管插進去就可以喝囉！

對了，滿上的泰奶系列可是季節限定唷！想喝滿上的泰奶請記得把握這個夏天啊！從左到右分別是～～～

就是泰奶（原味）：80元

滿上使用的是正統泰國紅標紅茶，再加上比例適中的煉乳～茶香濃郁而且甜度適中，我個人非常的喜歡喔！

泰加昏（泰奶-昏貴）：90元

加了QQ的昏貴也很對味～

泰優芋（泰奶-小芋圓）：90元

我個人最喜歡的則是這杯泰優芋啦，因為我很愛吃芋圓！這裡的芋圓煮得不錯放久了也不會變得粉粉的，很棒呢。

這樣的瓶子實在太可愛了，喝玩我也捨不得丟～在家裡加個保鮮膜就可以拿來當冷泡茶的容器了呢。

再來幫大家介紹一下滿上聲名遠播的其他各式飲品吧！啊對了對了，同學們去滿上消費的時候拿到的手搖飲都會是紙杯裝的唷！因應法規的規定，桃園已經全面禁止使用這樣透明的塑膠杯了，這次是我們為了想讓同學們看清裡面的內容物所以特別情商店家用塑膠杯幫我們做的喔！

甘蔗仙草茶（中杯）：65元

又香又甜的甘蔗跟百年仙草的完合結合，大熱天的來上一杯真的讓人透心涼啊。解除你的心煩口燥又能清熱解渴！

甘蔗四合一（中杯）：70元

像圍事太太非常喜歡手搖飲裡面加許許多多的配料，邊喝邊吃所以她都說她是屬於咀嚼系女孩啊………（謎之音：咀嚼系的阿姨嗎？？？

那她就非常適合喝滿上的四合一系列。也就是在九種配料裡面可以選多達四種的配料加在飲品裡喔喔喔！

最左邊就是加了椰果還有小粉圓跟仙草再加上小芋圓的甘蔗四合一了，這樣一杯下去說不定連午餐都省了呢。

百年仙草凍飲（中杯）：45元

中間那杯就是傳說中的招牌口味仙草凍飲啦，仙草茶加上仙草凍的完美組合！而且我很喜歡點無糖的，因為想細細品味那種天然仙草茶的回甘韻味～

青檸桑葚冰茶（中杯）：35元

最右邊這杯則是阿丹力推的青檸桑葚冰茶，天良說圍事很不愛喝酸的……因為我很怕酸嘛！但不忍拂逆阿丹的一片真心我也淺嚐了一口，挺不錯的啦是女孩子們會愛上的清爽酸甜口味喔。

桂花青檸愛玉冰茶（中杯）：50元

而這杯則是加了手作愛玉的桂花青檸，檸檬淡淡的酸香也襯托出桂花釀的迷人香氣，順口滑溜的愛玉更是消暑的好選擇。

話說這回滿上的封膜設計還挺用心的，帶著點簡約的時尚風。

阿丹陪我去停車場用電子支付繳停車費的時候啊，我突然想到我的情人袋放在車上，配上阿丹今天的休閒風拍起來一定很好看，就拜託他充當一下我的模特兒啦～效果真不錯呢！（大心

有路過的話，不妨停下腳步吧？來一杯清涼消暑的仙草飲，或是濃郁香甜的夏日限定泰奶也不錯，休息一下好好享受手上的飲料吧。

店家/景點資訊

店家名稱：滿上-仙草愛玉茶飲專賣店-林口長庚店

所在地址：臺灣桃園市龜山區復興北路10號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 10:00-21:00

店家電話：033289718

評價：★★★★★





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