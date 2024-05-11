【桃園食記】鍋強強極緻火鍋

這天帶小朋友到新開幕的桃園市兒童美術館走走，晚餐就在附近的鍋強強極緻火鍋用餐，當天因為臨時起意沒有訂位剛好遇到客滿，本來不想候位打算離開，離開前被老闆娘的熱情所感動，於是決定等再久也要吃！(服務好是選餐廳很重要的環節阿！)
鍋強強極緻火鍋榮獲2023年桃園金牌好店殊榮，有眾多高品質湯頭還能做鴛鴦鍋，重點是他們的甜點有四樣可選，其中黑糖麵茶剉冰更是得到網友極高的評價，難怪用餐時段如此熱門。
搭乘捷運在桃園體育園區站下車步行約五分鐘，開車前往可停鍋強強特約停車場。
▲餐廳周圍使用大片落地窗，上有有個明顯鍋強強招牌。
▲門口有標示特約停車場位置，就在餐廳附近轉角內的小巷。
▲候位區被皮椅所圍繞質感很好，當天候位老闆娘怕小朋友肚子餓，還準備白飯和芝麻鬆給他們，服務超級好！
▲餐廳用餐空間寬敞舒適，店內裝潢使用暗色系，有種低調的奢華氛圍，有吧檯個人座位區，也有四人座位區。
▲醬料台提供蒜泥、辣椒、蔥段、日式醬油和沙茶醬。
▲鍋強強極緻火鍋菜單：有個人、雙人和四人套餐，也可單點肉鍋、素食鍋。
▲因陳小兔不吃牛(但我想吃牛)，我們點了昆布鴛鴦鍋的湯底，湯底走的是清淡路線更能吃出食材的原味。
▲田園蔬菜盤：蔬菜種類豐富以原型食物為主，豆腐還特地炙燒過很有亮點。
▲梅花豬鍋(6oz) 370元：豬肉油花分布得相當均勻，肉片切得很厚實，帶油花的肉片吃起來極為軟嫩，整體肉質有中上水準。
▲小肥牛鍋(6oz) 400元：小肥牛油花比例較高幾乎占了一半，適合喜歡吃肥肉的人，牛肉涮個5秒左右變色就可以撈起，可以品嚐到最鮮嫩的肉質。
▲其他單點我們點了玉米筍 65元、烏龍麵 20元。
▲手工蛋餃 60元：蛋餃內餡扎實有滿滿的料，跟外面賣的冷凍蛋餃很不一樣。
▲鮮芋貢丸 70元：這道是老闆娘推薦的招牌，貢丸口感有脆度，咬下去還能吃出芋頭的香氣與綿密口感，真的很好吃。
▲火鍋附的飲料有蘋果汁和柳橙汁可選，都是美粒果的品牌。
▲魯肉飯 30元：魯肉飯上面有滿滿的肉燥，肉燥以瘦肉為主相當入味，女兒一個人就吃掉一大碗。
▲用完餐期待的甜點時間來了，有黑糖麵茶剉冰、懷舊熱麵茶、鮮奶木耳露、手工布丁四樣可選。
▲我們分別選了黑糖麵茶剉冰和鮮奶木耳露，沒想到沒有點餐的兩個小朋友也有甜點真是太驚喜！
▲黑糖麵茶剉冰使用顆粒較粗的碎冰，還加了米香，配上香甜的黑糖和麵茶，兩者吃起來超搭，沒想到在這能吃到讓人懷念的兒時回憶。
▲鮮奶木耳露有濃濃的奶香，搭配養顏美容的木耳，口感滑順很適合當飯後甜點。
雞蛋糕短評：當天沒有預約店內客滿本來不想候位，但老闆娘極度熱情招呼我們就決定在這用餐，老闆娘怕小朋友餓還準備兩碗白飯給他們，常在外用餐第一次感受到這麼棒的服務，火鍋蔬菜盤品質不錯幾乎都是原型食物沒有太多加工品，湯頭是清淡類型可以吃出食物的原味，肉質整體品質普通，套餐的的甜點有四樣可以選，連沒有點餐的小朋友都有，麵茶冰很香濃超級推薦！
用餐環境★★★★☆
餐點★★★★
服務★★★★★
CP值★★★★
【鍋強強極緻火鍋美食資訊】
地址：桃園市中壢區領航南路一段7號
電話：034222722
官網：facebook
營業時間：11:45–15:00、17:00–22:00(五、六、日)、 16:45–22:00(周一–周四)
外送：無
線上預定：inline
停車場：有(附近特約停車場)
服務費：有(10%)
洗手間：有
刷卡：無
【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
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