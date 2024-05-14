高雄鳳山日式料理感丼現食開全新分店啦!

感丼現食五甲店位於鳳山五甲國小對面

內用環境簡約唯美，燈光也相當明亮

從平價百元左右的丼飯到精緻的牛排丼通通都有

如果想品嘗奢華路線的料理

可以嘗試看看結合海膽的日本生食級干貝❤️

感丼現食五甲店

5oz板腱牛排丼

🔸+松露醬

板腱牛排外熟內嫩帶點胡椒添味

烏龍麵不會太老爛，一咬即斷相當彈口



配上特製醬料整體來說味道不會太鹹口

加上松露醬會讓整碗烏龍丼走向義式感

有興趣的話可以試看看~

隱藏版丼飯

隨機組合三種主菜

例如我們這碗有鴨胸、松阪豬還有雞腿肉



鴨胸咬起來比較有嚼勁，松阪豬肉比較脆口

雞腿肉嫩口而且外皮酥脆非常加分



最上層還有一小組海膽海苔飯

是道有驚喜感的海陸隱藏版丼飯組合

鮭魚生魚片

🔸送日本生食級干貝

共有5~6片厚切鮭魚腹肉



夾一點哇沙米再沾上一點日式醬油

哇沙米的刺激與鮭魚肉的油脂穿插在舌尖

每一口都非常享受😂😂

另外只要點乙份鮭魚生魚片即送乙份日本生食級干貝唷

日本海膽干貝

結合日本生食級干貝還有海膽

一口咬下去會先有海苔的脆口

再來是干貝Q彈柔軟的嫩肉

最後是鮮味十足營養豐富的海膽

味道上非常有層次~是日料最奢侈等級的享受!

現食小菜

🔸日本山藥🔸櫛瓜

來感丼現食品嘗日料當然要點日式小菜

日本山藥煎至微恰恰，咬下去酥口還會帶點山藥的牽絲感

很像是吃秋葵的那種感覺



櫛瓜也是微酥脆口~味道清脆能夠解膩

飲品

🔸泰式奶茶

感丼現食的泰奶味道相當道地

即使冰塊融化，也能喝到泰奶濃郁的煉乳香甜

來這裡用餐必點一杯試看看



🔸芒果冰茶

一整球芒果冰沙漂浮在茶底上

上層芒果味濃~下層主要是茶的順口

簡單來說它介於芒果冰沙跟芒果水果茶中間

菜單資訊

營業資訊

📍高雄市鳳山區南正二路27號

⏰11:00–14:30, 16:00–21:00(週一公休)

☎️07-8218527