高雄鳳山日式料理感丼現食開全新分店啦!
感丼現食五甲店位於鳳山五甲國小對面
內用環境簡約唯美，燈光也相當明亮
從平價百元左右的丼飯到精緻的牛排丼通通都有
如果想品嘗奢華路線的料理
可以嘗試看看結合海膽的日本生食級干貝❤️
感丼現食五甲店
5oz板腱牛排丼
🔸+松露醬
板腱牛排外熟內嫩帶點胡椒添味
烏龍麵不會太老爛，一咬即斷相當彈口
配上特製醬料整體來說味道不會太鹹口
加上松露醬會讓整碗烏龍丼走向義式感
有興趣的話可以試看看~
隱藏版丼飯
隨機組合三種主菜
例如我們這碗有鴨胸、松阪豬還有雞腿肉
鴨胸咬起來比較有嚼勁，松阪豬肉比較脆口
雞腿肉嫩口而且外皮酥脆非常加分
最上層還有一小組海膽海苔飯
是道有驚喜感的海陸隱藏版丼飯組合
鮭魚生魚片
🔸送日本生食級干貝
共有5~6片厚切鮭魚腹肉
夾一點哇沙米再沾上一點日式醬油
哇沙米的刺激與鮭魚肉的油脂穿插在舌尖
每一口都非常享受😂😂
另外只要點乙份鮭魚生魚片即送乙份日本生食級干貝唷
日本海膽干貝
結合日本生食級干貝還有海膽
一口咬下去會先有海苔的脆口
再來是干貝Q彈柔軟的嫩肉
最後是鮮味十足營養豐富的海膽
味道上非常有層次~是日料最奢侈等級的享受!
現食小菜
🔸日本山藥🔸櫛瓜
來感丼現食品嘗日料當然要點日式小菜
日本山藥煎至微恰恰，咬下去酥口還會帶點山藥的牽絲感
很像是吃秋葵的那種感覺
櫛瓜也是微酥脆口~味道清脆能夠解膩
飲品
🔸泰式奶茶
感丼現食的泰奶味道相當道地
即使冰塊融化，也能喝到泰奶濃郁的煉乳香甜
來這裡用餐必點一杯試看看
🔸芒果冰茶
一整球芒果冰沙漂浮在茶底上
上層芒果味濃~下層主要是茶的順口
簡單來說它介於芒果冰沙跟芒果水果茶中間
菜單資訊
營業資訊
📍高雄市鳳山區南正二路27號
⏰11:00–14:30, 16:00–21:00(週一公休)
☎️07-8218527