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餛飩控快筆記！飄香60年的餛飩老店，必點餛飩牛肉湯「黑乾溫州餛飩大王」，鮮肉餛飩湯、紅油抄手、炸餛飩也推薦。

2024-07-24 文字：記者 楊婷雅 採訪報導 攝影：記者 楊婷雅 人氣：479
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記者 楊婷雅

記者 楊婷雅

超過一甲子的鹽埕小吃老店！高雄鹽埕為美食激戰區，和阿財雞絲麵同屬人氣老店的「黑乾溫州餛飩大王」從傍晚一路開到凌晨，不論鮮肉餛飩湯、紅油抄手以及炸餛飩等都深植饕客的心，許多人用完晚餐還會專程來「黑乾溫州餛飩大王」喝一碗餛飩牛肉湯作為消夜。



「黑乾溫州餛飩大王」位於高雄鹽埕區大仁路上，營業時間從下午四點一路賣到凌晨，是不少在地人的消夜良伴。在此光餛飩吃法就有數種，包含招牌炸餛飩、餛飩湯麵、餛飩乾麵等，若喜歡吃辣的人，也十分推薦來一份紅油抄手。

特別推薦餛飩牛肉湯，牛肉湯頭和餛飩相輔相成，兩者缺一不可。餛飩皮薄不破，將餡料完整包覆，同時香濃的紅燒牛肉湯頭更襯托出餛飩豬肉餡的鮮甜，牛腱肉質則適中，若是寒流來襲的夜晚來「黑乾溫州餛飩大王」喝一碗餛飩牛肉湯，格外暖心暖胃。

此外，也很推薦「黑乾溫州餛飩大王」的現炸餛飩，剛炸好上桌的餛飩呈現金黃色澤、乍看猶如一顆顆金元寶。炸餛飩外皮酥脆，每顆餡料都十分飽滿，開動前務必記得先沾胡椒鹽，香氣撲鼻、有畫龍點睛之效，整體口感更加涮嘴。

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黑乾溫州餛飩大王推薦

餛飩牛肉湯、炸餛飩

黑乾溫州餛飩大王店家資訊

地址：高雄市鹽埕區大仁路213號
電話：07-561-842

 

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