地瓜球真的只要一元！據聞，「朱爺爺QQ蛋地瓜球」創攤者朱老闆數年前為了妻子的醫藥費，當時已84歲˙的他開始在高雄捷運獅甲站附近的勞工公園旁擺攤賣地瓜球，老伴過世後，依然堅守攤位，日復一日仰賴自己的雙手、捏麵糰、炸地瓜球維持生計。縱使近年物價飛漲，「朱爺爺QQ蛋地瓜球」仍舊維持一顆一元的價格。
「朱爺爺QQ蛋地瓜球」現任老闆已不是朱爺爺本人，不過他選擇延續朱爺爺的精神，始終維持一顆一元銅板價，一開攤就有不少居民等著排隊買地瓜球。雖然大多數人購買數量都二、三十顆起跳，但老闆炸地瓜球的速度相當快，等候時間不至於太久。
而「朱爺爺QQ蛋地瓜球」之所以每日都吸引大批民眾排隊購買的原因，不單只是因為價格便宜，最重要的是一顆顆古早味地瓜球真材實料、一點也不馬虎。地瓜香氣誘人，外皮香酥不會過油，即便冷了口感也一樣Ｑ；除了地瓜球之外，還有販售一顆五元的芝麻球，外皮相較芝麻球來得厚實，內陷更為鬆軟，並且有白芝麻加持，促使香氣更足，作為午後解饞的小點心十分合適。
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朱爺爺QQ蛋地瓜球推薦
QQ蛋、芝麻球
朱爺爺QQ蛋地瓜球店家資訊
地址：高雄市前鎮區復興三路129-7號
電話： 0932 765 764