每杯青草茶，都是延續阿公的精神！「回春青草茶」蔡老闆對外自稱「孫女」，前身為阿公蔡明智創立的「回春國術青草鋪」，自1976年開始如家庭醫師般存在，鄉親凡遇跌打損傷、抑或有強身保健、購買草藥之需皆來此求助。蔡老闆不僅沿襲阿公的青草茶配方，也沿用店名，空間以新舊共融的方式讓走過半世紀的老青草鋪，繼續陪伴居民「回春」下個世紀。







「回春青草茶」蔡老闆待客如友、樂於分享家族故事與青草知識。2020年她自澳洲打工度假返鄉、正考慮北上創業之際，「要不要回家賣阿公的青草茶？」父親向她拋出改變接下來全家生活的問句；蔡老闆坦言，當下沒有馬上答應，一來自己對草藥一竅不通，二來願意接觸青草茶的現代人寥寥無幾。



然而，有一日她望著牆面滿滿的感謝狀，逐一細讀後才發覺阿公藉由草藥治癒了無數人，倘若創業同時能傳承阿公的精神，相較自己另闢新業更具意義。從那一刻開始，孫女決定成為回春的蔡老闆，花了整整兩年時間向父親學習藥草知識、煮茶，並請設計師好友「潤物設計」協助打造空間；採訪途中，設計師恰巧也來喝杯青草茶消暑。她說和蔡老闆是遛狗時認識的，也因此在裝潢前、手繪給蔡老闆「回春青草茶」的空間示意圖之中，特別將兩人的狗也畫了進去。





「回春青草茶」保留手寫招牌、壓式汲水泵浦、磨石子地板等，吧台後方的中藥櫃井然有序擺放著裝滿草藥的玻璃罐，上方則懸吊復古的綠玻璃吊燈，並特別訂製祖母綠大理石作為桌面，座位區和廚房的入口則以綠色絨布簾相隔；在此內用，蔡老闆和母親話家常同時，還會聞到熬煮青草茶的氣味。



此外，「回春青草茶」以老照片和歷史文件等來妝點牆面，其中一張是蔡老闆雙親彼時在「回春國術館」門前拍攝的婚紗照，母親20歲來打工時和父親相識相戀、牽起一輩子的緣分。蔡老闆笑說，「回春青草茶」員工都是自己的親人（媽媽和姑姑），算是家庭式經營，剛起步自然也少不了摩擦，磨合了足足一季。





「回春青草茶」現有的青草茶品項，是蔡老闆從阿公的近七十種配方中精選的代表性茶飲，命名也別具巧思。如：「明智醒腦茶」正是取自阿公名字，而以青草茶為基底搭配洛神和烏梅的「翠玉花釀」則是以阿嬤之名，滋味酸酸甜甜，如同初戀，深受女性喜愛；「青草拿鐵」同樣值得一嘗，蔡老闆將拿鐵與青草茶巧妙結合，也是一種新舊共存之舉。



此外，「回春青草茶」除了青草茶系列飲品和特調之外，還有供應一款招牌餐點「古早味什錦菜湯」。以扁魚、大骨熬製湯底，並搭配梅花豬以及十款時令蔬果食材製作而成，靈感源自兒時記憶，昔日家中經濟狀況不佳，阿嬤會在菜市場收市之際，集結攤販賣不掉的食材、煮成一大鍋美味的雜菜湯，溫暖一家人的胃。





說起「回春青草茶」發生的趣事，蔡老闆表示「千歲團」令她印象尤其深刻。有天，一名年邁的奶奶先來探路，隨後一群爺爺奶奶們緩緩推著輪椅登場，有名患有失智症的奶奶甚至想起年輕時喝青草茶的回憶。另外，有位高齡92歲、軍官退休的爺爺，臨走前向她敬禮，蔡老闆當下也趕緊「回禮」致意。



青草茶飲承襲阿公以草藥助人的精神，古早味什錦菜湯則延續阿嬤以食材溫暖人心的柔情。「回春青草茶」的蔡老闆繼承祖輩的古早味配方，並結合自己的創新想法，希望熬過半世紀、療癒身心的古早味青草茶，得以讓更多人認識。



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回春青草茶推薦

翠玉花釀、青草拿鐵、古早味什錦菜湯

回春青草茶店家資訊

地址：高雄市前鎮區滇池街13號

電話： 07-333-5800