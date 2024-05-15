築綺屋烘焙本舖 與住家有些距離，卻因為原料公開透明且口感對味，讓我數次N訪為家人的早餐及午茶點心做添購，家人吃的津津有味，融合台/日式口味的麵包更是深得我心。尤其店裡堅持不賣隔夜麵包，每日新鮮出爐，這點讓我非常佩服，也多了一道安心。

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築綺屋烘焙本舖 巷仔內的溫馨麵包坊

無論開車還是騎車經過，都不容易發現藏身巷仔內民宅裡的築綺屋，只是說也奇怪，附近一帶的居民通常會在下午的出爐時間主動進來報到，甚至遠在三、四公里外我身邊的鄰居們竟也知道這兒有一間麵包烘焙坊，足以可見google上的4.8顆星評論不假。

從媽媽的角度來看，店門設計在騎樓一側，對孩子來說相對安全，而緊鄰著門口的則是公開透明的烘焙廚房，所有的麵包都在這裡製作，讓人覺得很安心。

在室內也能透過玻璃清楚看到烘焙廚房裡的人員、原料及器具，只見師傅忙著處理麵團與開關烤箱，不時地從裡頭飄散出麵包香，在下午2-3點的出爐時間通常是最忙碌的。

小清新的日系風格，讓築綺屋烘焙本舖顯得簡約溫馨。

我們透過玻璃窗清楚看見各式烘焙設備以及一袋袋的麵粉原料，尤其日本來的包裝特別吸引目光。

築綺屋烘焙本舖大方展示店裡製作的生吐司，使用的便是日本麵粉，看著就覺得美味啊！

築綺屋烘焙本舖 商品菜單

築綺屋烘焙本舖的空間看似不大，販售的品項卻是琳瑯滿目。除了各式麵包吐司，也有吐司邊削下來的脆棒、自製的手作餅乾以及小點心，通常我的習慣是隨手挑選一二樣點心與麵包搭配，既能吃飽也能吃巧，在下午茶時間得到一點小小的滿足感。

擁有google 4.8顆星評論的築綺屋烘焙本舖，麵包種類很多，還會不定時的推出新品，評論上看到蠻多人推薦毛毛蟲及經典法國，有一次好奇買來試，還真的很對味呢。

孩子從小特別喜歡起司及蔥蒜，舉凡店裡含括這些原料的麵包幾乎都買給他嚐過，有時忙的走不開身便請朋友代購。

麵包通常被我歸類在早餐時段，不想咀嚼的太辛苦，所以喜歡軟綿一點的口感，但現在太多烘焙坊推出的麵包都偏法式的紥實，尤其孩子長牙換牙階段牙口沒那麼好，經常沒有意願用麵包做早餐，而築綺屋烘焙本舖的麵包口感恰恰符合我及家人的需求，這也是讓我願意開車前來購買的原因，只能說青菜蘿蔔各有所好，當然要選自己所愛，才能吃的開心。

築綺屋烘焙本舖商品琳瑯滿目，繞完店裡一圈，便會發現自己有選擇障礙…..

築綺屋烘焙本舖 招牌商品推薦

築綺屋烘焙本舖的「招牌手撕吐司、紅豆年輪、蔓越莓乳酪」是店裡的特色招牌，也是非常搶手的熱銷商品，往往上架沒多久便搶購一空，甚至有人十分鐘前才來過，又二次返回店裡拿了同樣的商品結帳，足以可見這三個大紅牌堪稱鎮店三寶啊！瞧那柔軟細緻的剖面，你心動了嗎？

築綺屋烘焙本舖 點心飲品

吃過一次布丁，綿滑細緻，重點是“不會太甜”，因為本人不屬螞蟻，太甜膩的點心就不太適合我。

新鮮製作的三明治在夏天應該很搶手，當早餐非常方便。

當日在 築綺屋烘焙本舖 選了什麼？

店裡有蠻多曾經是我選購過的口味，像是肉鬆、香蒜、吐司、菠蘿、青蔥、年輪、起司…等，而我們一家三口對蔥蒜、肉鬆、起司特別情有獨鐘，當天除了為家人挑選「培根起司、香蔥麵包、三角蔥肉鬆」之外，也想試試新品「紫薯麵包」，並順手帶了孩子喜歡的「牛粒」讓他解解饞。

因為是當日製作，放到隔天早餐吃還很新鮮，覺得青蔥香氣特別迷人，不過讓我的印象最為深刻的還是麵包本身的口感。長相是傳統麵包，口感卻是柔軟又有嚼勁，不像坊間的傳統麵包只有澎鬆，裡面幾乎是空心的，吃的是一個安慰，咬幾口就沒了，而且也沒有厚重的油膩感，除了跟麵粉原料有關，相信師傅的技術也是主因。

我在附近幾家烘焙坊都有買過培根起司，但都覺得培根很鹹，麵包體口感太硬，試過一次通常沒再買過。而同樣口味，築綺屋烘焙本舖的超好吃，培根鹹度適中，麵包體飽滿帶勁，搭配香香的起司粉，來日再訪，我會再買。至於其它口味的麵包，在還沒拍照紀錄之前，便己送進父子倆的肚裡了。

相信大家的住宅附近都有不少烘焙坊，實際嚐過還能留在自己的口袋名單裡的店絕對就那一二家，就像我嚐過幾公里內的麵包，喜歡跟不喜歡的就有明顯的比較，最後把築綺屋烘焙本舖留在名單裡，成為經常走動的烘焙坊之一，無論是嘴饞亦或是圖方便，隨時都能滿足自己，也推薦給喜歡麵包的朋友們。

店家資訊

1000AM – 2130PM

（每週六公休）

（遇國定假日提前公告於粉專）

(03)358-2295

桃園市桃園區信光路84號