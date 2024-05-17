桃園中壢美食「狂一鍋-中壢中山東店」，位於中原大學商圈的超狂火鍋店，居然有排骨酥火鍋、客家湯圓火鍋等我從沒看過的特色湯底，還有熱炒店才能吃得到的鳳梨蝦球、排骨酥、爆炒三鮮、酥炸魷魚等菜色！真的是好吃新奇又好玩啊！而且內用還有蔬菜自助吧及飲料無限暢飲！火鍋控很值得來嚐鮮看看喔！文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表MENU供參考！

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▲「狂一鍋-中壢中山東店」位於中壢大潤發周邊，若是開車前來可以將車輛停放在大潤發的收費停車場再步行3分鐘前來（無特約），騎乘機車則可以直接將車輛停放在店門口！

PS：中壢大潤發停車收費方式－於中壢大潤發內消費不限金額可抵2小時、消費滿800元可抵3小時、消費滿1000元可抵4小時、如果超過每小時收費為40元，最多可抵扣4小時。

▲「狂一鍋-中壢中山東店」的門口處有個超潮的吧檯，可以在這裡拍美照打卡！

▲店家有兩層樓的用餐空間，平日只開放一樓，假日生意好時會加碼開放二樓空間！

但因為店家只接受現場客，若是在熱門時段前來，可以先到店拿號碼牌！但我個人建議要在一開門時就到現場候位，才能夠避免久候，順利地用餐喔👌

▲自助區提供多款飲品和黑芝麻霜淇淋免費自取！飲料有纖採蔬果汁、多酚無糖紫茶、低糖薏仁水、鮮桔汁、義豐冬瓜茶、芭樂汁、無糖茉莉綠茶、可口可樂系列飲品～

▲黑芝麻霜淇淋味道蠻濃郁的，飯後來個霜淇淋當Ending再好不過了啦！

▲他們的主食選項也很多，有白飯、冬粉、鍋燒麵、米粉、王子麵、關廟麵，都能讓你免費吃到飽！

▲自助區的醬料可自由搭配！我自己最愛蒜泥+沙茶+和風柚子醬+烏醋+蔥花的組合！

▲在進門後的右手邊就有這個自助蔬菜bar！有超過20種蔬菜及火鍋配料可以任你夾！

▲吃火鍋有這種蔬菜吧超加分！想吃什麼自己拿，自由度最高！吃多少拿多少，喜歡的就多夾一點，不喜歡的就直接跳過，這樣也比較不會浪費食材👌

▲入座以後掃描桌面上的QR CODE做點餐，用完餐以後再到櫃台買單結帳即可！

▲「狂一鍋」是樂多多集團的連鎖火鍋店，目前全台灣已經有13間分店了，能在各縣市都吃得到經典的台式火鍋有夠讚啦！而且註冊他們的會員，除了有會員好禮可以兌換，還有紅利可以累積喔！

【狂一鍋｜完整菜單MENU】

▲以上是「狂一鍋」的完整菜單，供參考！「狂一鍋」研發的台式鍋物，有超過一半都是其他地方都吃不到的，要說他們是台式火鍋的霸主，一點也不為過啊！（實際販售品項與價格，以店家現場公告為主）。

【狂一鍋｜平日午餐有夠超值！！！】

▲我們這天特別選在「狂一鍋」的商業午餐時段來用餐！因為他們的平日午餐及每日宵夜時段 ，可享有三款霸榜台味狂鍋（藥膳大雞腿鍋、功夫排骨酥鍋、爆炒蒜頭蛤蜊雞鍋），限定體驗價299元起喔！

PS：提供宵夜場的分店有－中和永貞店、新莊復興店、新莊八德店、三重重新店、淡水北新店、北大學成店、台中漢口店、高雄台鋁店。

【爆炒蒜頭蛤蜊雞鍋】

▲「爆炒蒜頭蛤蜊雞鍋」會有服務人員進行桌邊服務，會在桌邊先將蒜頭爆香，再加入雞腿肉和蛤蜊！吃火鍋還有桌邊Show，真的是很吸引人啊！

▲鍋底爆炒完畢以後會加入高湯，然後再將想要煮到鍋裡面吃的蔬菜丟進去煮熟享用！

▲湯底裡面的雞腿肉口感很紮實，裡面還加了蛤蜊增添鮮味！滿滿的蒜頭湯底喝起來挺重口味的，如果覺得湯頭會越煮越濃，也可以加一旁的開水稀釋唷！

▲點鍋物都可以額外搭配肉品或海鮮，可選擇梅花豬、培根豬、板腱牛、軟嫩雞腿、雪花牛、翼板霜降牛、海上花！他們的雪花牛油花豐富，口感軟嫩好吃，也是我吃火鍋必點的基本款肉品！

▲菜盤吃好吃滿，我們這天還額外追加了好幾盤．因為吃火鍋就是要有肉有菜才營養均衡啊！

【單點－大草蝦】

▲大草蝦很新鮮，口感彈牙，肉質紮實飽滿！蝦蝦控可以追加點起來！

▲把大草蝦加入爆炒蒜頭蛤蜊雞鍋還蠻搭的，讓我這鍋有著滿滿肉品的鍋底，多了海鮮點綴，可以吃得更豐富！

【功夫排骨酥鍋】

▲狂一鍋的特色台菜鍋物，都會先製作出台菜的原型，再優化成可涮火鍋的方式，將鍋物融入台灣台菜文化和在地小吃，變成了超狂的台式火鍋湯頭！

▲這款排骨酥火鍋也是店內的招牌品項！一年就可以賣出6座101高度的量呢！湯底除了加入排骨酥以外，還加入蒜頭及白蘿蔔，以柴魚高湯精心熬煮，還喝得到濃厚的胡椒香氣唷！

▲這排骨酥鍋真的是不得了耶！排骨酥有先醃漬過，外層口感酥脆，肉質不會乾柴！建議可以先煮個10-15分鐘，讓排骨酥的味道可以完美地融入湯裡！

【海上花】

▲海上花拼盤的內容物有小白蝦、蛤蜊、魚片！如果你原本點的火鍋裡面就有肉，很推薦點海鮮拼盤搭配喔！

【入會禮－無骨雞腿肉】

▲這個入會禮未免也太有誠意了吧！滿滿一盤的雞腿肉就這樣免費送給你！

▲雞腿肉放到爆炒蒜頭蛤蜊雞鍋裡面一起煮，可以充分吸收湯汁，吃起來很夠味！

【入會禮－梅花豬】

▲除了雞腿肉以外，居然還有一盤梅花豬，來狂一鍋用餐就是要讓你吃飽吃好，滿載而歸！

【單點－功夫排骨酥】

▲挖賽！這火鍋店會不會太忙了！居然還推出了現炸的排骨酥，我還以為這是要去夜市才吃得到的耶！重點是這排骨酥未免也太好吃了吧，根本就打趴夜市賣的啊！

【單點－爆炒三鮮】

▲爆炒三鮮的醬汁未免也太下飯了吧，要不是這一路吃下來已經吃太飽，不然我肯定會多扒兩碗白飯來配啊！！！

【單點－紅吱吱魷魚】

▲紅吱吱魷魚我推薦必點，這根本就是下酒菜來著！所以我們這天直接把他打包外帶，晚上放入氣炸鍋加熱，吃起來就像剛炸好的口感！在家看電視配啤酒有夠讚的啦🤪（喝酒不開車，開車不喝酒）

【單點－鳳梨蝦球】

▲火鍋店裡還賣起鳳梨蝦球！只能說狂一鍋的內場真的不簡單，因為這幾道單點都是熱炒店的水準阿，完全沒有在敷衍的👍👍

▲整體來說，這間「狂一鍋-中壢中山東店」肯定是台式火鍋的霸主！將台菜融入到火鍋裡，有一半以上的湯頭都是外面火鍋店吃不到的，真的是創意十足啊！如果你覺得台式火鍋還無法滿足你，那他們的熱炒肯定要加點起來，讓你吃火鍋還能配熱炒，真的是好吃新奇又好玩✌️

「狂一鍋」在高雄的第一間分店位在南高雄台鋁店，不管是平日、假日似乎是排隊人龍不減，為了讓狂粉們可以更方便地吃到，他們即將要在北高雄開第二店囉，『高雄義享天地』將在2024年6月1日試營運！南臺灣的朋友們有口福啦！好羨慕阿🤩

***本文感謝”狂一鍋-中壢中山東店”邀約,內文為真實感受分享***

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