下午一點，我們進入Sandalford酒莊的餐廳用餐。

廚房備餐區看起來蠻大的，還有個窯哩。

餐廳也蠻大的，我們用餐的桌子排成一長條，大家自己找位子坐。

午餐每人還有一杯葡萄酒，有紅酒和白酒可選，

我選了白酒，用的就是這一支酒。

服務生會從頭到尾詢問，然後幫大家都倒一杯放在桌上。

這杯酒比品酒的份量多，品完五支我沒事，這杯喝下去就有點暈了。

主餐有兩個選擇，一個是雞胸肉佐奶油湯汁，

裡面有一些燉煮的蔬菜，看起來蠻好吃的。

另一個是魚排佐甜辣醬，看起來是乾煎的，

搭配一些醃過的蔬菜，蠻爽口的。

飯後甜點好精緻，可選巧克力太妃糖、杏仁糖與荊條籽冰淇淋。

或是百香果榛果蛋白霜甜點，上面加白巧克力奶油，

吃起來有濃濃的百香果香味，酸甜平衡。

飯後還不急著走，導遊說我們可以逛到隔壁Mandoon Estate莊園去，

經過Sandalford酒莊的兒童遊戲場，就可以走到隔壁莊園。

旁邊地上有粉紅色小花，用手機查詢，似乎是石斑木。

莊園旁邊有大片的葡萄園整齊得排列著，

只是當時是冬天，葡萄樹上光禿禿一片。

地上有好多漂亮的小菊花，上網查詢，似乎是黃金洋甘菊。

往前走，見到開滿橘紅色花的樹，走近一看，這不是莿桐嘛！

原來從第一天在公路旁看到的滿樹火紅就是莿桐啊。

Mandoon Estate莊園很安靜，景色也很美。

我們發現幾棵沒有樹葉的大樹聳立，樹下有野餐桌椅，

旁邊有一個攤子和兩間屋子，看起來蠻漂亮的，都沒有人，也沒有開，

我一度懷疑是不是住家，所以不敢太靠近。

查看地圖才知道其中一間是 beer garden bar啤酒吧和美食小屋。

裡面還有另一間更漂亮的Maalinup 原住民藝廊，

兩間都是在Mandoon Estate裡面的，不過都沒有開放參觀。

遠遠的看到大一點的建築，地圖上顯示是Mandoon Estate 酒廠和餐廳，

我們看到開滿粉紅色花朵的植物，很好奇的過來看。

它看起來很眼熟，但又感覺沒見過，這會是什麼花？

是桃花嗎？

如果是桃花，還真沒在台灣見過重瓣開得這麼密集的。



轉個彎就是 Homestead Brewery 啤酒廠正面入口。

逛了半小時，準備回到Sandalford酒莊，突然看到天空出現大鳥。

往樹上看過去，又見到了漂亮的鸚鵡！

Sandalford酒莊和隔壁Mandoon Estate莊園景色優美寧靜，

我們在這裡悠閒地度過一個下午，三點才前往最後一個景點，

也是西澳最早發展的城鎮Fremantle 費里曼圖。