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Sandalford酒莊午餐、餐後逛逛隔壁Mandoon Estate莊園

2024-05-23 20:07:00 Big Fish 人氣：106
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窩客好文

Big Fish

發表篇數：491篇

文章類別：旅遊-國外旅遊

洲與國家：大洋洲 > 澳洲

Sandalford酒莊午餐、餐後逛逛隔壁Mandoon E

下午一點，我們進入Sandalford酒莊的餐廳用餐。

 

Sandalford酒莊午餐、餐後逛逛隔壁Mandoon E

廚房備餐區看起來蠻大的，還有個窯哩。

 

Sandalford酒莊午餐、餐後逛逛隔壁Mandoon E

餐廳也蠻大的，我們用餐的桌子排成一長條，大家自己找位子坐。

 

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午餐每人還有一杯葡萄酒，有紅酒和白酒可選，

我選了白酒，用的就是這一支酒。

 

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服務生會從頭到尾詢問，然後幫大家都倒一杯放在桌上。

這杯酒比品酒的份量多，品完五支我沒事，這杯喝下去就有點暈了。

 

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主餐有兩個選擇，一個是雞胸肉佐奶油湯汁，

裡面有一些燉煮的蔬菜，看起來蠻好吃的。

 

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另一個是魚排佐甜辣醬，看起來是乾煎的，

搭配一些醃過的蔬菜，蠻爽口的。

 

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飯後甜點好精緻，可選巧克力太妃糖、杏仁糖與荊條籽冰淇淋。

 

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或是百香果榛果蛋白霜甜點，上面加白巧克力奶油，

吃起來有濃濃的百香果香味，酸甜平衡。

 

Sandalford酒莊午餐、餐後逛逛隔壁Mandoon E

飯後還不急著走，導遊說我們可以逛到隔壁Mandoon Estate莊園去，

經過Sandalford酒莊的兒童遊戲場，就可以走到隔壁莊園。

 

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旁邊地上有粉紅色小花，用手機查詢，似乎是石斑木。

 

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莊園旁邊有大片的葡萄園整齊得排列著，

只是當時是冬天，葡萄樹上光禿禿一片。

 

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地上有好多漂亮的小菊花，上網查詢，似乎是黃金洋甘菊。

 

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往前走，見到開滿橘紅色花的樹，走近一看，這不是莿桐嘛！

原來從第一天在公路旁看到的滿樹火紅就是莿桐啊。

 

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Mandoon Estate莊園很安靜，景色也很美。

我們發現幾棵沒有樹葉的大樹聳立，樹下有野餐桌椅，

旁邊有一個攤子和兩間屋子，看起來蠻漂亮的，都沒有人，也沒有開，

我一度懷疑是不是住家，所以不敢太靠近。

 

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查看地圖才知道其中一間是 beer garden bar啤酒吧和美食小屋。

 

Sandalford酒莊午餐、餐後逛逛隔壁Mandoon E

裡面還有另一間更漂亮的Maalinup 原住民藝廊，

兩間都是在Mandoon Estate裡面的，不過都沒有開放參觀。

 

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遠遠的看到大一點的建築，地圖上顯示是Mandoon Estate 酒廠和餐廳，

 

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我們看到開滿粉紅色花朵的植物，很好奇的過來看。

 

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它看起來很眼熟，但又感覺沒見過，這會是什麼花？

 

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是桃花嗎？

 

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如果是桃花，還真沒在台灣見過重瓣開得這麼密集的。
 

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轉個彎就是 Homestead Brewery 啤酒廠正面入口。

 

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逛了半小時，準備回到Sandalford酒莊，突然看到天空出現大鳥。

 

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往樹上看過去，又見到了漂亮的鸚鵡！

 

 

Sandalford酒莊和隔壁Mandoon Estate莊園景色優美寧靜，

我們在這裡悠閒地度過一個下午，三點才前往最後一個景點，

也是西澳最早發展的城鎮Fremantle 費里曼圖。

文章標籤
Sandalford酒莊午餐 MandoonEstate酒莊 西澳伯斯酒莊 天鵝河谷酒莊
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