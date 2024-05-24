拉麵控快筆記！永和又有新開幕的拉麵店啦〜

有預感將成為排隊名店，想吃要趁早…….

想嚐鮮的朋友們跟著我們一探究竟！

【麵屋有漁2店】位在四號公園附近，剛開業而已生意就挺好的

點餐須透過自動點餐機，點餐機的內容也是能客製化調整細節，麵體需要軟一點、硬一點

完成點餐後，找座位，屆時再將拉麵餐劵提供給師傅就可以了

座位有2人、4人、吧台位，座位算蠻多的，平日不太需要排隊，加上有多張四人桌

，即使家庭客來用餐也不會有太大的壓力

茶水是自取，冰涼的檸檬水，店家真的有用心在這一個地方

桌上都有放置叫做「拉麵醬料」的調味料，如果湯頭太淡，加一點辣油很提味唷

【原味石斑魚白湯】

大概有2-3片石斑魚肉、1片厚叉燒和1片舒肥雞肉片，給得非常大氣

最特別的是還有魚酥，魚酥酥酥脆脆的，叉燒有稍微炙燒過

吃拉麵第一口會先吃什麼？我自己第一口是會先喝湯

好像吃得到魚的感覺〜好喝耶，完全沒腥味！

可以感受到非常棒的口感跟鮮甜味，保留原本的原味石斑魚鮮甜美味，像雞白湯一般帶有奶香感

，喝起來柔滑順口，湯充滿膠質超級好喝，也可以自己加入蒜酥、辣油來增添層次

還加入干貝熬煮，難怪嚐起來的湯頭更韻味渾厚〜

石斑魚肉鮮甜可口沒有刺，切成一小塊一小塊適合小朋友老朋友食用

他們家的麵條比一蘭拉麵還要粗一些些，吸飽了湯汁還是非常Q彈

，湯頭整體非常鮮甜，跟麵體一起吃蠻搭的

不過我個人是偏愛細麵，會有脆脆的口感

拉麵的叉燒肉跟雞肉真的好好吃，叉燒外皮有先炙燒過逼出了多餘的油份，口感好豐富喔

叉燒我都覺得厚度很驚人了，吃來軟嫩可口鹹香入味！

【卡布奇諾蝦湯】

卡布奇諾蝦湯喝起來是咖啡嗎？XD

湯頭則是鮮亮的橘紅色，以及新鮮彈牙的蝦子，麵條也換成了口感較有彈性的平打麵

很好奇湯到底有多濃？

超〜蝦〜濃湯頭讓人彷彿在蝦湯之海中遨遊，濃濃的蝦味！

非常濃稠，每一口都是鮮甜〜

蝦子給滿滿！

5隻超大白蝦，蝦子吃起來非常的新鮮，超大尾蝦子Q彈蝦味破表！

小麥做成平打麵，Q彈粗麵，緊緊吸附濃郁的湯汁，絕對大飽滿足

【特製干貝】

干貝表面經過炙燒，點綴適量魚卵，激盪出美味的火花

一口吃掉一大顆干貝，干貝更顯軟嫩鮮甜魚卵顆顆蹦發增添不少趣味

粒粒飽滿，綿密濃郁的口感，揉合著海味的甘甜與鮮美，超好吃〜

【豬雞雙拼】

去拉麵店吃拉麵，上面總會配上1~2片的日式叉燒肉，但是這樣的數量實在吃的很不過癮

再來一份雙拼，大口吃肉超滿足！

小珊珊碎碎念：

看到永和人推薦，我們就衝去了，沒料到湯頭有驚喜呢！

品嚐時能感受到麵條與湯頭完美地交融在一起，口感十分特別，叉燒讓人無可挑惕

怕客人吃不飽，超佛心的還可以加麵唷

【Info】

【麵屋有漁】

麵屋有漁2店

▶地址：新北市永和區安樂路194巷9號

▶營業時間：11:30-14:00/17:00-21:00賣完為止

▶電話：02 29230068

▶官方粉絲團：麵屋有漁 永和店

▶IG：麵屋有漁（@menya_ugyo）• Instagram 相片與影片

麵屋有漁

▶地址：台北市萬華區隆昌街3號

▶營業時間：11:30-14:00/17:00-21:00賣完為止

▶電話：02 26310026

▶官方粉絲團：麵屋有漁

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