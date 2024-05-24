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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 永和新開拉麵店，主打石斑魚做湯底的魚介系拉麵，市面上少見的魚湯拉麵，美味衝擊！

永和新開拉麵店，主打石斑魚做湯底的魚介系拉麵，市面上少見的魚湯拉麵，美味衝擊！

2024-05-24 21:25:00 小珊珊 人氣：118
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窩客好文

小珊珊

發表篇數：1262篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：麵屋有漁 永和店
phone02-29230068
place新北市永和區安樂路194巷9號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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永和新開拉麵店，主打石斑魚做湯底的魚介系拉麵，市面上少見的魚

拉麵控快筆記！永和又有新開幕的拉麵店啦〜013美

有預感將成為排隊名店，想吃要趁早…….106嘮叨

 

想嚐鮮的朋友們跟著我們一探究竟！

【麵屋有漁2店】位在四號公園附近，剛開業而已生意就挺好的

永和新開拉麵店，主打石斑魚做湯底的魚介系拉麵，市面上少見的魚

永和新開拉麵店，主打石斑魚做湯底的魚介系拉麵，市面上少見的魚

永和新開拉麵店，主打石斑魚做湯底的魚介系拉麵，市面上少見的魚

 

點餐須透過自動點餐機，點餐機的內容也是能客製化調整細節，麵體需要軟一點、硬一點

完成點餐後，找座位，屆時再將拉麵餐劵提供給師傅就可以了

永和新開拉麵店，主打石斑魚做湯底的魚介系拉麵，市面上少見的魚

永和新開拉麵店，主打石斑魚做湯底的魚介系拉麵，市面上少見的魚

 

座位有2人、4人、吧台位，座位算蠻多的，平日不太需要排隊，加上有多張四人桌

，即使家庭客來用餐也不會有太大的壓力

茶水是自取，冰涼的檸檬水，店家真的有用心在這一個地方051點頭

永和新開拉麵店，主打石斑魚做湯底的魚介系拉麵，市面上少見的魚

永和新開拉麵店，主打石斑魚做湯底的魚介系拉麵，市面上少見的魚

 

桌上都有放置叫做「拉麵醬料」的調味料，如果湯頭太淡，加一點辣油很提味唷

永和新開拉麵店，主打石斑魚做湯底的魚介系拉麵，市面上少見的魚

 

原味石斑魚白湯

永和新開拉麵店，主打石斑魚做湯底的魚介系拉麵，市面上少見的魚

 

大概有2-3片石斑魚肉、1片厚叉燒和1片舒肥雞肉片，給得非常大氣

最特別的是還有魚酥，魚酥酥酥脆脆的，叉燒有稍微炙燒過

永和新開拉麵店，主打石斑魚做湯底的魚介系拉麵，市面上少見的魚

永和新開拉麵店，主打石斑魚做湯底的魚介系拉麵，市面上少見的魚

 

吃拉麵第一口會先吃什麼？我自己第一口是會先喝湯

好像吃得到魚的感覺〜好喝耶，完全沒腥味！021渴望

可以感受到非常棒的口感跟鮮甜味，保留原本的原味石斑魚鮮甜美味，像雞白湯一般帶有奶香感

，喝起來柔滑順口，湯充滿膠質超級好喝，也可以自己加入蒜酥、辣油來增添層次

永和新開拉麵店，主打石斑魚做湯底的魚介系拉麵，市面上少見的魚

 

還加入干貝熬煮，難怪嚐起來的湯頭更韻味渾厚〜016飄過

永和新開拉麵店，主打石斑魚做湯底的魚介系拉麵，市面上少見的魚

 

石斑魚肉鮮甜可口沒有刺，切成一小塊一小塊適合小朋友老朋友食用

永和新開拉麵店，主打石斑魚做湯底的魚介系拉麵，市面上少見的魚

 

他們家的麵條比一蘭拉麵還要粗一些些，吸飽了湯汁還是非常Q彈

，湯頭整體非常鮮甜，跟麵體一起吃蠻搭的

不過我個人是偏愛細麵，會有脆脆的口感

永和新開拉麵店，主打石斑魚做湯底的魚介系拉麵，市面上少見的魚

 

拉麵的叉燒肉跟雞肉真的好好吃，叉燒外皮有先炙燒過逼出了多餘的油份，口感好豐富喔

叉燒我都覺得厚度很驚人了，吃來軟嫩可口鹹香入味！005感動

永和新開拉麵店，主打石斑魚做湯底的魚介系拉麵，市面上少見的魚

 

卡布奇諾蝦湯

永和新開拉麵店，主打石斑魚做湯底的魚介系拉麵，市面上少見的魚

 

卡布奇諾蝦湯喝起來是咖啡嗎？XD

湯頭則是鮮亮的橘紅色，以及新鮮彈牙的蝦子，麵條也換成了口感較有彈性的平打麵

永和新開拉麵店，主打石斑魚做湯底的魚介系拉麵，市面上少見的魚

 

很好奇湯到底有多濃？

超〜蝦〜濃湯頭讓人彷彿在蝦湯之海中遨遊，濃濃的蝦味！

非常濃稠，每一口都是鮮甜〜

永和新開拉麵店，主打石斑魚做湯底的魚介系拉麵，市面上少見的魚

 

蝦子給滿滿！015啊

5隻超大白蝦，蝦子吃起來非常的新鮮，超大尾蝦子Q彈蝦味破表！

永和新開拉麵店，主打石斑魚做湯底的魚介系拉麵，市面上少見的魚

 

小麥做成平打麵，Q彈粗麵，緊緊吸附濃郁的湯汁，絕對大飽滿足

永和新開拉麵店，主打石斑魚做湯底的魚介系拉麵，市面上少見的魚

 

特製干貝

永和新開拉麵店，主打石斑魚做湯底的魚介系拉麵，市面上少見的魚

 

干貝表面經過炙燒，點綴適量魚卵，激盪出美味的火花

一口吃掉一大顆干貝，干貝更顯軟嫩鮮甜魚卵顆顆蹦發增添不少趣味

粒粒飽滿，綿密濃郁的口感，揉合著海味的甘甜與鮮美，超好吃〜067不要啊

永和新開拉麵店，主打石斑魚做湯底的魚介系拉麵，市面上少見的魚

永和新開拉麵店，主打石斑魚做湯底的魚介系拉麵，市面上少見的魚

 

豬雞雙拼

去拉麵店吃拉麵，上面總會配上1~2片的日式叉燒肉，但是這樣的數量實在吃的很不過癮

再來一份雙拼，大口吃肉超滿足！

永和新開拉麵店，主打石斑魚做湯底的魚介系拉麵，市面上少見的魚

 

小珊珊碎碎念：

看到永和人推薦，我們就衝去了，沒料到湯頭有驚喜呢！128開心

品嚐時能感受到麵條與湯頭完美地交融在一起，口感十分特別，叉燒讓人無可挑惕

怕客人吃不飽，超佛心的還可以加麵唷004拍手

 

【Info】

麵屋有漁

麵屋有漁2店

地址：新北市永和區安樂路194巷9號

營業時間：11:30-14:00/17:00-21:00賣完為止

電話：02 29230068

官方粉絲團：麵屋有漁 永和店

IG：麵屋有漁（@menya_ugyo）• Instagram 相片與影片

麵屋有漁

地址：台北市萬華區隆昌街3號

營業時間：11:30-14:00/17:00-21:00賣完為止

電話：02 26310026

官方粉絲團：麵屋有漁

X提供WIFI  X一成服務費  X寵物入內

 

文章標籤
麵屋有漁 麵屋有漁 永和店 永和拉麵 魚介系拉麵 魚湯拉麵 原味石斑魚白湯 卡布奇諾蝦湯 永和必吃 永和小吃推薦 永和小吃 四號公園美食 四號公園拉麵
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