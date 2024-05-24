↑hot7鐵板燒~即日起至5月底止~只要到店消費2客套餐

拍照上傳IG或FB~並標註 #海派蝦蝦叫

即贈送嚴選新鮮大蝦~以香醇酒香與微辣胡椒

經鐵板大火嗆燒~每一口都鮮甜~美味~過癮~

↑話說113年5月10日週五~我家老公楊梅半日公差

小青一起跟進~到麥當勞等候~相關記錄有興趣請點

大約3點10分左右~差忙結束~我們往台中出發囉

沒錯~當晚又住進了台中國軍英雄館~

↑台中對小青和爸爸來說~真是好讚~好玩

更是美食的集中地~英雄館check in後~立馬外出

英雄館就在台中後火車站附近~交通非常的便捷

今日我們來到~走路就能到的~大魯閣新時代購物中心

找晚餐囉~

↑大魯閣新時代購物中心~已成為台中東區的大型購物中心

它集結運動娛樂~親子家庭~生活提案~美食廣場

深受消費者歡迎的娛樂主場館~成為台中休閒玩樂的新地標

↑今日週五~現在時間來到下午快接近六點的時間

美食廣場B1樓已現人潮~這裡場地好大~明亮乾淨~

↑這裡的主題餐廳也不少~遠遠的看到hot7鐵板燒

小青的眼都亮起來了~立馬回頭說~我要吃hot7

老公說~好就吃hot7~幫妳慶祝一下

母親節快樂~哈~真是有心了~謝謝~

↑王品集團~hot7平價鐵板燒~是之前小青去桃園時

在筷食尚店~經常進入享用的餐廳~但不知為何~它不見了

之後更發現hot7鐵板燒的餐廳~收掉了大半

目前僅剩下四間~台北2間~台中高雄各1間

甚至網路還放出~6月11日高雄夢時代店也將結束營業~

↑菜單一大頁~經典套餐9品項~海陸雙拼套餐6選項

可+98及+128~超值加購~各2選1

↑需要的筷子~湯匙~調味料等~就在桌邊

更有告知食客~打卡有好康贈品~

↑我們選了二套餐~另+98加購香煎鯖魚

帳單留影~

↑hot7改變經營模式~竟有簡單的自助吧枱

↑提供冰沙~奶茶~5口味飲品

↑也迎合愛喝茶的食客~提供綠紅茶包

↑白飯+魯肉汁~誠意滿滿~

↑白飯Q軟~淋上主廚特製魯肉醬汁~鹹甜好下飯

我家爸爸吃了二碗飯喔~

↑職人奶茶+金桔檸檬冰沙~好喝順口~

↑季節湯品~排骨蘿蔔湯~不錯喝~

↑蒜香豆芽菜~炒的鹹香入味~

↑季節時蔬~清炒高麗菜~平價鐵板燒的青菜類

好像都是這二樣配菜居高位~不錯~家常就是美味~

↑填問卷再送荷包蛋乙個~煎的外酥內軟

淋上少許醬油膏~美味不解釋~

↑主食一~香煎去骨鷄腿排~煎的金黃色澤

令人食指大動~

↑主食二香煎鴨腿排~主廚功夫了得

煎的柔嫩多汁~有咬勁~好香甜的口感~

↑加購香煎鯖魚~平常較常吃的魚品

新鮮肉質夠厚實~

↑給三道主食一個大特寫~

↑最後的季節甜點~有紅豆~仙草凍加了少許鮮奶

不甜膩的口感~完美幸福的味覺享受~~

↑客人越來越多~我們沒有坐在主廚鐵板前的位置

均由服務人員端到桌邊~這樣的吃法~也很不錯呢~

↑在台中大魯閣新時代購物中心~算慶祝母親節快樂

吃到想念的hot7鐵板燒~開心~

↑吃飽喝足各層樓~走走逛逛~消耗熱量~

↑地標寶可夢與實景補給站~截圖留影~

↑店家資訊

店名~hot7 鐵板燒 台中大魯閣店

地址~台中巿東區復興路4段186號B1樓 大魯閣新時代購物中心

電話~04-22221600

營業時間~ 平日午餐 11:30~14:30 最後點餐時間 14:00

平日晚餐17:30~22:00 最後點餐時間 21:00