↑hot7鐵板燒~即日起至5月底止~只要到店消費2客套餐
拍照上傳IG或FB~並標註 #海派蝦蝦叫
即贈送嚴選新鮮大蝦~以香醇酒香與微辣胡椒
經鐵板大火嗆燒~每一口都鮮甜~美味~過癮~
↑話說113年5月10日週五~我家老公楊梅半日公差
大約3點10分左右~差忙結束~我們往台中出發囉
沒錯~當晚又住進了台中國軍英雄館~
↑台中對小青和爸爸來說~真是好讚~好玩
更是美食的集中地~英雄館check in後~立馬外出
英雄館就在台中後火車站附近~交通非常的便捷
今日我們來到~走路就能到的~大魯閣新時代購物中心
找晚餐囉~
↑大魯閣新時代購物中心~已成為台中東區的大型購物中心
它集結運動娛樂~親子家庭~生活提案~美食廣場
深受消費者歡迎的娛樂主場館~成為台中休閒玩樂的新地標
↑今日週五~現在時間來到下午快接近六點的時間
美食廣場B1樓已現人潮~這裡場地好大~明亮乾淨~
↑這裡的主題餐廳也不少~遠遠的看到hot7鐵板燒
小青的眼都亮起來了~立馬回頭說~我要吃hot7
老公說~好就吃hot7~幫妳慶祝一下
母親節快樂~哈~真是有心了~謝謝~
↑王品集團~hot7平價鐵板燒~是之前小青去桃園時
在筷食尚店~經常進入享用的餐廳~但不知為何~它不見了
之後更發現hot7鐵板燒的餐廳~收掉了大半
目前僅剩下四間~台北2間~台中高雄各1間
甚至網路還放出~6月11日高雄夢時代店也將結束營業~
↑菜單一大頁~經典套餐9品項~海陸雙拼套餐6選項
可+98及+128~超值加購~各2選1
↑需要的筷子~湯匙~調味料等~就在桌邊
更有告知食客~打卡有好康贈品~
↑我們選了二套餐~另+98加購香煎鯖魚
帳單留影~
↑hot7改變經營模式~竟有簡單的自助吧枱
↑提供冰沙~奶茶~5口味飲品
↑也迎合愛喝茶的食客~提供綠紅茶包
↑白飯+魯肉汁~誠意滿滿~
↑白飯Q軟~淋上主廚特製魯肉醬汁~鹹甜好下飯
我家爸爸吃了二碗飯喔~
↑職人奶茶+金桔檸檬冰沙~好喝順口~
↑季節湯品~排骨蘿蔔湯~不錯喝~
↑蒜香豆芽菜~炒的鹹香入味~
↑季節時蔬~清炒高麗菜~平價鐵板燒的青菜類
好像都是這二樣配菜居高位~不錯~家常就是美味~
↑填問卷再送荷包蛋乙個~煎的外酥內軟
淋上少許醬油膏~美味不解釋~
↑主食一~香煎去骨鷄腿排~煎的金黃色澤
令人食指大動~
↑主食二香煎鴨腿排~主廚功夫了得
煎的柔嫩多汁~有咬勁~好香甜的口感~
↑加購香煎鯖魚~平常較常吃的魚品
新鮮肉質夠厚實~
↑給三道主食一個大特寫~
↑最後的季節甜點~有紅豆~仙草凍加了少許鮮奶
不甜膩的口感~完美幸福的味覺享受~~
↑客人越來越多~我們沒有坐在主廚鐵板前的位置
均由服務人員端到桌邊~這樣的吃法~也很不錯呢~
↑在台中大魯閣新時代購物中心~算慶祝母親節快樂
吃到想念的hot7鐵板燒~開心~
↑吃飽喝足各層樓~走走逛逛~消耗熱量~
↑地標寶可夢與實景補給站~截圖留影~