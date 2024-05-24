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台中大魯閣新時代廣場~hot7鐵板燒~點主餐~白飯+滷肉醬汁吃到飽~

2024-05-24 22:49:00 小青姐姐 人氣：115
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窩客好文

小青姐姐

發表篇數：234篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：hot 7 鐵板燒 (台中大魯閣店)
phone04-22221600
place台中市東區復興路四段186號1樓
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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   台中大魯閣新時代廣場~hot7鐵板燒~

  ↑hot7鐵板燒~即日起至5月底止~只要到店消費2客套餐

    拍照上傳IG或FB~並標註 #海派蝦蝦叫

    即贈送嚴選新鮮大蝦~以香醇酒香與微辣胡椒

    經鐵板大火嗆燒~每一口都鮮甜~美味~過癮~台中大魯閣新時代廣場~hot7鐵板燒~點主餐~白飯+滷肉醬汁

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  ↑話說113年5月10日週五~我家老公楊梅半日公差

    小青一起跟進~到麥當勞等候~相關記錄有興趣請點

    大約3點10分左右~差忙結束~我們往台中出發囉

    沒錯~當晚又住進了台中國軍英雄館~台中大魯閣新時代廣場~hot7鐵板燒~點主餐~白飯+滷肉醬汁

   台中大魯閣新時代廣場~hot7鐵板燒~

  ↑台中對小青和爸爸來說~真是好讚~好玩

    更是美食的集中地~英雄館check in後~立馬外出

    英雄館就在台中後火車站附近~交通非常的便捷

    今日我們來到~走路就能到的~大魯閣新時代購物中心

    找晚餐囉~台中大魯閣新時代廣場~hot7鐵板燒~點主餐~白飯+滷肉醬汁

   台中大魯閣新時代廣場~hot7鐵板燒~

  ↑大魯閣新時代購物中心~已成為台中東區的大型購物中心

    它集結運動娛樂~親子家庭~生活提案~美食廣場

    深受消費者歡迎的娛樂主場館~成為台中休閒玩樂的新地標

   台中大魯閣新時代廣場~hot7鐵板燒~

  ↑今日週五~現在時間來到下午快接近六點的時間

    美食廣場B1樓已現人潮~這裡場地好大~明亮乾淨~台中大魯閣新時代廣場~hot7鐵板燒~點主餐~白飯+滷肉醬汁

   台中大魯閣新時代廣場~hot7鐵板燒~

  ↑這裡的主題餐廳也不少~遠遠的看到hot7鐵板燒

    小青的眼都亮起來了~立馬回頭說~我要吃hot7

    老公說~好就吃hot7~幫妳慶祝一下

    母親節快樂~哈~真是有心了~謝謝~台中大魯閣新時代廣場~hot7鐵板燒~點主餐~白飯+滷肉醬汁

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  ↑王品集團~hot7平價鐵板燒~是之前小青去桃園時

    在筷食尚店~經常進入享用的餐廳~但不知為何~它不見了

    之後更發現hot7鐵板燒的餐廳~收掉了大半

    目前僅剩下四間~台北2間~台中高雄各1間

    甚至網路還放出~6月11日高雄夢時代店也將結束營業~台中大魯閣新時代廣場~hot7鐵板燒~點主餐~白飯+滷肉醬汁   

   台中大魯閣新時代廣場~hot7鐵板燒~

  ↑菜單一大頁~經典套餐9品項~海陸雙拼套餐6選項

    可+98及+128~超值加購~各2選1

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  ↑需要的筷子~湯匙~調味料等~就在桌邊

    更有告知食客~打卡有好康贈品~台中大魯閣新時代廣場~hot7鐵板燒~點主餐~白飯+滷肉醬汁

   台中大魯閣新時代廣場~hot7鐵板燒~

  ↑我們選了二套餐~另+98加購香煎鯖魚

    帳單留影~台中大魯閣新時代廣場~hot7鐵板燒~點主餐~白飯+滷肉醬汁

   台中大魯閣新時代廣場~hot7鐵板燒~

  ↑hot7改變經營模式~竟有簡單的自助吧枱

   台中大魯閣新時代廣場~hot7鐵板燒~

  ↑提供冰沙~奶茶~5口味飲品

   台中大魯閣新時代廣場~hot7鐵板燒~

  ↑也迎合愛喝茶的食客~提供綠紅茶包

   台中大魯閣新時代廣場~hot7鐵板燒~

  ↑白飯+魯肉汁~誠意滿滿~台中大魯閣新時代廣場~hot7鐵板燒~點主餐~白飯+滷肉醬汁

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  ↑白飯Q軟~淋上主廚特製魯肉醬汁~鹹甜好下飯

    我家爸爸吃了二碗飯喔~台中大魯閣新時代廣場~hot7鐵板燒~點主餐~白飯+滷肉醬汁

   台中大魯閣新時代廣場~hot7鐵板燒~

  ↑職人奶茶+金桔檸檬冰沙~好喝順口~台中大魯閣新時代廣場~hot7鐵板燒~點主餐~白飯+滷肉醬汁

   台中大魯閣新時代廣場~hot7鐵板燒~

  ↑季節湯品~排骨蘿蔔湯~不錯喝~台中大魯閣新時代廣場~hot7鐵板燒~點主餐~白飯+滷肉醬汁

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  ↑蒜香豆芽菜~炒的鹹香入味~台中大魯閣新時代廣場~hot7鐵板燒~點主餐~白飯+滷肉醬汁

   台中大魯閣新時代廣場~hot7鐵板燒~

  ↑季節時蔬~清炒高麗菜~平價鐵板燒的青菜類

    好像都是這二樣配菜居高位~不錯~家常就是美味~台中大魯閣新時代廣場~hot7鐵板燒~點主餐~白飯+滷肉醬汁

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  ↑填問卷再送荷包蛋乙個~煎的外酥內軟

    淋上少許醬油膏~美味不解釋~台中大魯閣新時代廣場~hot7鐵板燒~點主餐~白飯+滷肉醬汁   

   台中大魯閣新時代廣場~hot7鐵板燒~

  ↑主食一~香煎去骨鷄腿排~煎的金黃色澤

    令人食指大動~台中大魯閣新時代廣場~hot7鐵板燒~點主餐~白飯+滷肉醬汁

   台中大魯閣新時代廣場~hot7鐵板燒~

  ↑主食二香煎鴨腿排~主廚功夫了得

    煎的柔嫩多汁~有咬勁~好香甜的口感~台中大魯閣新時代廣場~hot7鐵板燒~點主餐~白飯+滷肉醬汁

   台中大魯閣新時代廣場~hot7鐵板燒~

  ↑加購香煎鯖魚~平常較常吃的魚品

    新鮮肉質夠厚實~台中大魯閣新時代廣場~hot7鐵板燒~點主餐~白飯+滷肉醬汁

   台中大魯閣新時代廣場~hot7鐵板燒~

  ↑給三道主食一個大特寫~台中大魯閣新時代廣場~hot7鐵板燒~點主餐~白飯+滷肉醬汁

   台中大魯閣新時代廣場~hot7鐵板燒~

  ↑最後的季節甜點~有紅豆~仙草凍加了少許鮮奶

    不甜膩的口感~完美幸福的味覺享受~~台中大魯閣新時代廣場~hot7鐵板燒~點主餐~白飯+滷肉醬汁

   台中大魯閣新時代廣場~hot7鐵板燒~

   台中大魯閣新時代廣場~hot7鐵板燒~

  ↑客人越來越多~我們沒有坐在主廚鐵板前的位置

    均由服務人員端到桌邊~這樣的吃法~也很不錯呢~台中大魯閣新時代廣場~hot7鐵板燒~點主餐~白飯+滷肉醬汁   

   台中大魯閣新時代廣場~hot7鐵板燒~

  ↑在台中大魯閣新時代購物中心~算慶祝母親節快樂

    吃到想念的hot7鐵板燒~開心~台中大魯閣新時代廣場~hot7鐵板燒~點主餐~白飯+滷肉醬汁  

   台中大魯閣新時代廣場~hot7鐵板燒~

   ↑吃飽喝足各層樓~走走逛逛~消耗熱量~台中大魯閣新時代廣場~hot7鐵板燒~點主餐~白飯+滷肉醬汁

   台中大魯閣新時代廣場~hot7鐵板燒~

   ↑地標寶可夢與實景補給站~截圖留影~台中大魯閣新時代廣場~hot7鐵板燒~點主餐~白飯+滷肉醬汁

   台中大魯閣新時代廣場~hot7鐵板燒~

 ↑店家資訊

   店名~hot7 鐵板燒 台中大魯閣店

   地址~台中巿東區復興路4段186號B1樓 大魯閣新時代購物中心

   電話~04-22221600

   營業時間~平日午餐11:30~14:30  最後點餐時間14:00

            平日晚餐17:30~22:00  最後點餐時間21:00

            例假日/國定假日11:00~22:00 最後點餐時間21:00

文章標籤
大魯閣新時代廣場 hot 7 鐵板燒 台中大魯閣店 美食街 王品集團 鐵板燒
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