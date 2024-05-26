位於植物園後方，隱身在巷弄中的中正區美食「元味古早小吃」，是個外型不搶眼，但口味出乎意料美味的小店。捷運小南門站走路約6分鐘。

台北中正美食 元味古早小吃 店家資訊

元味古早小吃

地址：100台北市中正區延平南路179巷1弄1號

電話：02-23718611

營業時間：週日到週五，每天11:00~20:00 (週六休假)

台北中正美食 元味古早小吃 外觀與內部環境

「元味古早小吃」就位於延平南路的巷子裡，延平南路本身就已經比較幽靜，這店還開在巷子裡，真是靜上加靜。

這天正逛完了最近重新營業的「國立歷史博物館」，在附近四處尋覓用餐的地方，才會一個不小心走到巷弄裡。

小店裡相當樸實，沒幾張桌椅，但接近1點多的時刻，還是陸續有人來用餐，應該都是附近的老客戶吧！

台北中正美食 元味古早小吃 最新菜單

經濟特餐只要130元，有飯有菜又有綜合丸湯，實在很佛心。而今日特餐是「Q彈腿庫飯」只要105元，菜單上沒有的隱藏料理，必然要品嚐看看！

台北中正美食 元味古早小吃 美食上桌

隨意的點了幾樣滷味小菜，吃了之後超驚艷！滷的真是入味，非常非常好吃，可入選李大人滷味Top 10名單。

店家特製的蘿蔔乾與辣椒，喜歡辣的朋友可以添加風味。

燙高麗菜表現得中規中矩。

魯筍絲也是如預期的口味。

這個腿庫真是不錯吃，肥瘦恰到好處，而且都切好一條一條的，可以優雅的品嚐。

元味雞腿飯，看起來油亮油亮的，讓人食指大動。

綜合丸湯是用蘿蔔和玉米當湯底熬煮出來的，老闆還會把蘿蔔跟玉米也放在湯裡，香甜美味。

整體來說，「元味古早小吃」雖然是巷弄小店，但用料扎實價格親民，難怪附近的居民一直捧場。

這次的用餐體驗，最讓我驚訝的就是滷味，不管是海帶、花干、甜不辣、滷蛋都滷的很入味，吸了滿滿的滷汁。

菜單上沒有的「Q彈腿庫飯」更是強力推薦，如果有機會遇上的話，可千萬別錯過！

台北中正美食 元味古早小吃 交通地圖

元味古早小吃

地址：100台北市中正區延平南路179巷1弄1號

電話：02-23718611

營業時間：週日到週五，每天11:00~20:00 (週六休假)