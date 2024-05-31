位於北海岸金山與野柳之間的百合草原，每年的花季總是吸引旅客前來拍照賞海景，也因為百合花開在海邊，一旁便是北濱公路，故有台灣百合公路的美稱。

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百合草原 位置與環境

全台百合花從北至南都能見到美麗的蹤跡，百合草原位於北濱公路金山至野柳段，二側的百合花從成推的綠葉中冒出一朵朵白色浪漫，可惜5/17到訪時天空飄了雨，花況也不是太好，沒有想像中的茂盛。

百合草原入口處就有停車場，位置不多但遊客都不會停留太久，滿位時等一會兒就能補上。

北海岸沿線風光明媚，景色優美，也是外國人非常喜歡的度假勝地，而百合草原四周環境不錯，緊鄰著海岸邊生長的百合與海岸線交織出一幅美麗的畫，相當有特色。

百合草原 綠地與藍天交織的美景

原本以為只能待在上方往下拍照，走著走著赫然發現草原上是有小徑的，看起來是人工開僻出來，好讓遊客順利與百合合影。

雖然當天花況不如預期，但天氣涼涼的，吹著風拍照很舒服，不必頂著高溫艷陽也是另一種小確幸，賞花看山看海就覺得幸福。

從這個角度看過去的遠山便是野柳岬，是造山運動產生的斷層，與百合草原同框，畫面美極了。

雖然百合開的稀稀落落，但能夠來到北海岸吹風散心便己滿足。

待在百合草原約莫40分鐘，多數是情侶夫妻，也一直陸續看見男方替女方拍照，很逗趣，可見這兒的風景大家都不想落下，放在記憶卡中保存更久。

如果溫度不高，漫步在海岸線肯定相當浪漫有情調，應該也能小小走一段路。

第一次拍到金山岬與燭臺雙嶼，讓我很興奮，也算是不虛此行，留個小紀念。

台灣百合有強靭的生命力，不需要特別的呵護，僅需陽光與適當的溫度便能自行生長，每年的4-6月是開花期，但全球氣候的轉變愈來愈大，有可能受到影響，想見到百合滿開的畫面，可以從googlemap的遊客評論中略窺一二。

景點資訊

新北市萬里區台二線（←開始導航）

※ 免費停車場

【註1】公路二側皆有百合花，由於車流太大，馬路太寬，不建議跨至對向，遠遠欣賞以策安全。

【註2】百合花生長在岸邊高處，下行時請留意腳邊高低落差，踏穩再走，或以助行仗輔助，確保安全。