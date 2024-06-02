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桃園大溪老街文創咖美食咖啡廳~桃園巿金牌好店~夏天就是要找有冷氣的地方~木藝生態博物館老城區導覽~

2024-06-02 20:32:00 小青姐姐 人氣：113
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窩客好文

小青姐姐

發表篇數：235篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

大溪老街文創咖 美食咖啡館
place桃園市大溪區登龍路5-8號1樓
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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   桃園大溪老街文創咖美食咖啡廳~桃園巿金牌好店

  ↑清爽無負擔~加上亮眼的色澤~二樣主食+配菜

    去骨大雞腿排冰鎮鮮蝦餐~炎炎夏日最佳的美食饗宴~桃園大溪老街文創咖美食咖啡廳~桃園巿金牌好店~夏天就是要找有

   桃園大溪老街文創咖美食咖啡廳~桃園巿金牌好店

  ↑113年5月12日週日10點30分~小青和爸爸又到大溪老街

    歷史館前集合~要來聽老城區導覽~桃園大溪老街文創咖美食咖啡廳~桃園巿金牌好店~夏天就是要找有

   桃園大溪老街文創咖美食咖啡廳~桃園巿金牌好店

   ↑桃園巿立大溪木藝生態博物館~每週末假日

     於大溪老街歷史館前及李騰芳古宅均有導覽服務

     時間為上午10:30分及下午14:30分~各乙場

     有興趣的遊客都可到指定地點集合~一起來深入了解

     老城區的歷史故事~桃園大溪老街文創咖美食咖啡廳~桃園巿金牌好店~夏天就是要找有

   桃園大溪老街文創咖美食咖啡廳~桃園巿金牌好店

  ↑聽完導覽~立馬google搜尋大溪老街週邊美食

    跳出文創咖美食館~一看評價~有4.9顆星好評

    沒錯~就選它了~因為天氣太熱~找有冷氣的餐廳

    是首選~桃園大溪老街文創咖美食咖啡廳~桃園巿金牌好店~夏天就是要找有

   桃園大溪老街文創咖美食咖啡廳~桃園巿金牌好店

  ↑還看到這可愛立牌~徵客人~果然是有創意的店

    徵客人的牌子~好像是第一次看到~必拍~桃園大溪老街文創咖美食咖啡廳~桃園巿金牌好店~夏天就是要找有

   桃園大溪老街文創咖美食咖啡廳~桃園巿金牌好店

  ↑餐廳的外觀~看起來就像是自家門前及週圍

    有個小小庭院~顏色以白色及咖啡色為主

   桃園大溪老街文創咖美食咖啡廳~桃園巿金牌好店

   桃園大溪老街文創咖美食咖啡廳~桃園巿金牌好店

  ↑文創咖美食咖啡館~餐廳外圍還設置了座位區

    像是給不怕熱或抽煙的朋友~有個小空間

    整體設計~綠意盎然~乾淨簡約~木格式的玻璃窗戶

    有種鬧中取靜的意味~桃園大溪老街文創咖美食咖啡廳~桃園巿金牌好店~夏天就是要找有   

   桃園大溪老街文創咖美食咖啡廳~桃園巿金牌好店

  ↑推門進入~櫃檯前就是可愛温馨拍照打卡區~桃園大溪老街文創咖美食咖啡廳~桃園巿金牌好店~夏天就是要找有

   桃園大溪老街文創咖美食咖啡廳~桃園巿金牌好店

  ↑本店還榮獲桃園金牌好店

    是丫~記得之前去過跳跳蝦餐廳

    它也是金牌好店~有興趣可點我聯結~桃園大溪老街文創咖美食咖啡廳~桃園巿金牌好店~夏天就是要找有

   桃園大溪老街文創咖美食咖啡廳~桃園巿金牌好店   

   桃園大溪老街文創咖美食咖啡廳~桃園巿金牌好店

   桃園大溪老街文創咖美食咖啡廳~桃園巿金牌好店

  ↑店內用餐環境乾淨明亮~座位數不多

    但卻不顯擁擠~因為店家太會利用空間

    這排靠窗座位區~若坐2人一組的客人~可坐4組

    坐在這格子窗前~往外看~不無聊喔~景觀挺美~桃園大溪老街文創咖美食咖啡廳~桃園巿金牌好店~夏天就是要找有

   桃園大溪老街文創咖美食咖啡廳~桃園巿金牌好店

  ↑本店不收取服務費~有需要白開水及醬料者

    都請自取~桃園大溪老街文創咖美食咖啡廳~桃園巿金牌好店~夏天就是要找有 

   桃園大溪老街文創咖美食咖啡廳~桃園巿金牌好店

  ↑雖沒有收服務費~這裡的服務卻很好

    有盒子可放隨身物品~服務人員會隨時注意

    客人用餐狀況~點餐有任何問題~也會解說清楚

    感覺很讚~桃園大溪老街文創咖美食咖啡廳~桃園巿金牌好店~夏天就是要找有

   桃園大溪老街文創咖美食咖啡廳~桃園巿金牌好店

  ↑菜單的注意事項~低消1杯飲品或1份主食套餐

    客滿時~用餐時間90分鐘~禁外食~店內可隨意拍照

    但請勿拍攝現場工作人員的畫面~是的~請尊重肖像權~桃園大溪老街文創咖美食咖啡廳~桃園巿金牌好店~夏天就是要找有

   桃園大溪老街文創咖美食咖啡廳~桃園巿金牌好店

  ↑餐廳內提供多樣選擇~輕食~鍋物~排餐~義大利麵

    燉飯~午茶~飲品~蛋糕還有手工餅乾等

    主食套餐系列~均附鍚蘭紅茶及季節水果

    可加購蛋糕區的火紅熱銷商品~桃園大溪老街文創咖美食咖啡廳~桃園巿金牌好店~夏天就是要找有

   桃園大溪老街文創咖美食咖啡廳~桃園巿金牌好店

  ↑精緻排餐~附白飯~小餐包~鍚蘭紅茶及季節水果

    飲品升級可折50元~桃園大溪老街文創咖美食咖啡廳~桃園巿金牌好店~夏天就是要找有

   桃園大溪老街文創咖美食咖啡廳~桃園巿金牌好店

  ↑選好餐至櫃檯點餐結帳~食材都是現點現做

    請耐心等候~桃園大溪老街文創咖美食咖啡廳~桃園巿金牌好店~夏天就是要找有

   桃園大溪老街文創咖美食咖啡廳~桃園巿金牌好店

  ↑天氣很熱~口很渴~服務員先端來飲品

    左鍚蘭紅茶~右港式凍檸茶~原價100元~點主餐折50元

    冰涼濃郁好喝~重點很解渴~桃園大溪老街文創咖美食咖啡廳~桃園巿金牌好店~夏天就是要找有

   桃園大溪老街文創咖美食咖啡廳~桃園巿金牌好店

  ↑爸爸點的英式南瓜燉牛肉燉飯289元

    今日季節水果是小玉西瓜~桃園大溪老街文創咖美食咖啡廳~桃園巿金牌好店~夏天就是要找有

   桃園大溪老街文創咖美食咖啡廳~桃園巿金牌好店

  ↑鮮甜的南瓜和牛肉結合~鮮美湯汁被米飯吸收

    爸爸說非常的香且有味道~蔬菜的配料也夠多

    讓人食指大動的燉飯~桃園大溪老街文創咖美食咖啡廳~桃園巿金牌好店~夏天就是要找有

   桃園大溪老街文創咖美食咖啡廳~桃園巿金牌好店  

   桃園大溪老街文創咖美食咖啡廳~桃園巿金牌好店

  ↑小青點去骨大雞腿排冰鎮鮮蝦餐

    附白飯~餐前小餐包~季節水果~還有飲品

    這樣一套精緻餐僅賣299元~真的非常超值

    雞腿排煎的恰恰~肉質鮮甜不乾柴~大蝦新鮮Q彈

    搭著色澤醒目的蔬果~有花椰菜~小黃瓜~小蕃茄~胡蘿蔔

    沾著店家提供的醬料~爽口好吃~桃園大溪老街文創咖美食咖啡廳~桃園巿金牌好店~夏天就是要找有

   桃園大溪老街文創咖美食咖啡廳~桃園巿金牌好店

  ↑最近戒吃甜食的小青和爸爸~我們就不點人氣火紅重磅蛋糕

    假日到處趴趴走~吃美食~在有冷氣的餐廳

    就是令人愉悅舒心~開心合影~桃園大溪老街文創咖美食咖啡廳~桃園巿金牌好店~夏天就是要找有

   桃園大溪老街文創咖美食咖啡廳~桃園巿金牌好店

  ↑店家資訊

    店名~文創咖美食咖啡館  大溪老街美食咖啡館

    地址~桃園市大溪區登龍路5-81

    電話~03-3884436

    營業時間~週一~週二10:30-18:00

             週三~週四10:30-15:30

             週五~六日10:30-18:30

文章標籤
桃園大溪老街 文創咖美食咖啡廳 金牌好店 去骨大雞腿排冰鎮鮮蝦餐 老城區美食 木藝生態博物館 徵客人
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創作者 鯨與小孩 的頭像
鯨與小孩

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