↑清爽無負擔~加上亮眼的色澤~二樣主食+配菜

去骨大雞腿排冰鎮鮮蝦餐~炎炎夏日最佳的美食饗宴~

↑113年5月12日週日10點30分~小青和爸爸又到大溪老街

歷史館前集合~要來聽老城區導覽~

↑桃園巿立大溪木藝生態博物館~每週末假日

於大溪老街歷史館前及 李騰芳古宅均有導覽服務

時間為上午10:30分及下午14:30分~各乙場

有興趣的遊客都可到指定地點集合~一起來深入了解

老城區的歷史故事~

↑聽完導覽~立馬google搜尋大溪老街週邊美食

跳出文創咖美食館~一看評價~有4.9顆星好評

沒錯~就選它了~因為天氣太熱~找有冷氣的餐廳

是首選~

↑還看到這可愛立牌~徵客人~果然是有創意的店

徵客人的牌子~好像是第一次看到~必拍~

↑餐廳的外觀~看起來就像是自家門前及週圍

有個小小庭院~顏色以白色及咖啡色為主

↑文創咖美食咖啡館~餐廳外圍還設置了座位區

像是給不怕熱或抽煙的朋友~有個小空間

整體設計~綠意盎然~乾淨簡約~木格式的玻璃窗戶

有種鬧中取靜的意味~

↑推門進入~櫃檯前就是可愛温馨拍照打卡區~

↑本店還榮獲桃園金牌好店

是丫~記得之前去過跳跳蝦餐廳

它也是金牌好店~有興趣可點我聯結~

↑店內用餐環境乾淨明亮~座位數不多

但卻不顯擁擠~因為店家太會利用空間

這排靠窗座位區~若坐2人一組的客人~可坐4組

坐在這格子窗前~往外看~不無聊喔~景觀挺美~

↑本店不收取服務費~有需要白開水及醬料者

都請自取~

↑雖沒有收服務費~這裡的服務卻很好

有盒子可放隨身物品~服務人員會隨時注意

客人用餐狀況~點餐有任何問題~也會解說清楚

感覺很讚~

↑菜單的注意事項~低消1杯飲品或1份主食套餐

客滿時~用餐時間90分鐘~禁外食~店內可隨意拍照

但請勿拍攝現場工作人員的畫面~是的~請尊重肖像權~

↑餐廳內提供多樣選擇~輕食~鍋物~排餐~義大利麵

燉飯~午茶~飲品~蛋糕還有手工餅乾等

主食套餐系列~均附鍚蘭紅茶及季節水果

可加購蛋糕區的火紅熱銷商品~

↑精緻排餐~附白飯~小餐包~鍚蘭紅茶及季節水果

飲品升級可折50元~

↑選好餐至櫃檯點餐結帳~食材都是現點現做

請耐心等候~

↑天氣很熱~口很渴~服務員先端來飲品

左鍚蘭紅茶~右港式凍檸茶~原價100元~點主餐折50元

冰涼濃郁好喝~重點很解渴~

↑爸爸點的英式南瓜燉牛肉燉飯289元

今日季節水果是小玉西瓜~

↑鮮甜的南瓜和牛肉結合~鮮美湯汁被米飯吸收

爸爸說非常的香且有味道~蔬菜的配料也夠多

讓人食指大動的燉飯~

↑小青點去骨大雞腿排冰鎮鮮蝦餐

附白飯~餐前小餐包~季節水果~還有飲品

這樣一套精緻餐僅賣299元~真的非常超值

雞腿排煎的恰恰~肉質鮮甜不乾柴~大蝦新鮮Q彈

搭著色澤醒目的蔬果~有花椰菜~小黃瓜~小蕃茄~胡蘿蔔

沾著店家提供的醬料~爽口好吃~

↑最近戒吃甜食的小青和爸爸~我們就不點人氣火紅重磅蛋糕

假日到處趴趴走~吃美食~在有冷氣的餐廳

就是令人愉悅舒心~開心合影~

↑店家資訊

店名~文創咖美食咖啡館 大溪老街美食咖啡館

地址~桃園市大溪區登龍路5-8號1樓

電話~03-3884436

營業時間~週一~週二10:30-18:00

週三~週四10:30-15:30

週五~六日10:30-18:30