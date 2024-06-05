新埔捷運站美食_金潮汕石磨腸粉─板橋晚餐推薦，Google地圖找不到的「爆料腸粉」，老饕推薦必點組合：牛肉腸粉加一碗料多多牛肚湯，新埔捷運3號出口旁隱藏版寶藏腸粉，_附菜單，板橋小吃推薦、Dcard推薦板橋美食

目錄索引

1. 關於金潮汕石磨腸粉

2. 交通指引_金潮汕石磨腸粉

3. 金潮汕石磨腸粉環境開箱

3.1 金潮汕石磨腸粉接待區

3.2 金潮汕石磨腸粉製餐區

3.3 金潮汕石磨腸粉用餐空間

4. 金潮汕石磨腸粉餐點分享

4.1 人氣TOP1 牛肉腸粉

4.2 人氣TOP2 牛肚湯

5. 消費資訊

5.1 金潮汕石磨腸粉餐點評價

5.2 金潮汕石磨腸粉菜單

6. 新埔捷運站美食相關資訊

「新埔捷運站美食_板橋腸粉」

「板橋晚餐推薦_新埔捷運站3號出口」

「板橋小吃推薦_Dcard推薦板橋美食」

金潮汕石磨腸粉在哪裡

金潮汕石磨腸粉位於新北市板橋區民生路二段232號，緊鄰新埔捷運站3號出口；近致理科技大學、板橋花市、板橋中山公園、板橋莊敬公園，附近有捷運站、公車站、機車停車格、汽車停車格、汽車收費停車場。

金潮汕石磨腸粉餐點特色

「手工_石磨腸粉」

「隱藏版百元美食」

交通_停車資訊

大眾運輸：捷運_新埔捷運站3號出口，走路2分鐘；公車_板橋花市站，走路3分鐘

機車：附近機車停車格_民生路二段

汽車：附近汽車停車格_民生路二段、民生高架橋下高架停車場，走路3分鐘

緊鄰新埔捷運站3號出口_近板橋花市_機車停車格_汽車停車格_汽車收費停車場

隱身於新北市板橋區民生路二段，緊鄰新埔捷運站3號出口的金潮汕石磨腸粉，附近有捷運站、公車站、機車停車格、汽車停車格、汽車收費停車場，擁有相當便捷的大眾運輸、好停車。

店門口_接待區

內用、外帶腸粉或湯品，在確認要點的內容後在此區點餐、結帳。

現點現做

金潮汕石磨腸粉以每天新鮮磨製的粉漿為主角，搭配各種優質食材，採現點現做方式出餐。

尖峰用餐時段，點餐後搭約等候10~15分鐘左右。

現蒸腸粉

多料湯品

靈魂醬汁

現蒸腸粉裝入盤中，淋上獨家調製的靈魂醬汁 → 出餐。

闆娘手炒辣椒

有吃辣的朋友們推薦可以加點闆娘牌手炒辣椒，很對味。

簡約用餐區

設置5個座位，可供現場享用腸粉。

自助區

可在此區取用湯匙、筷子。

這餐點了：

牛肉腸粉

牛肚湯

牛肉腸粉 100元

每天手工磨製粉漿 → 打上一顆蛋 → 加入蔬菜 → 大量牛肉 → 推進蒸箱料理 → 裝盤淋上醬汁 → 加點手炒辣椒 → 出餐。

每一口都可以吃到軟Q腸粉裡包裹的清甜脆蔬菜、鮮脆Q蝦仁、滑嫩不乾硬的牛肉，多種食材堆疊的豐富口感，細嚐醬汁襯托蘊藏於粉漿裡的淡淡米香。

牛肚湯 100元

金潮汕石磨腸粉的湯品沒有輸！

端上桌直接被刷滿視野的大量牛肚吸走所有目光，每一勺都可以吃到牛肚、各種丸子，好滿足。

用餐日期：2024_05月

付款方式：現金

新埔捷運站美食，走進新埔捷運站3號出口附近的高評價板橋腸粉─金潮汕石磨腸粉。

在簡約小巧的空間裡吃著剛出爐、熱騰騰的牛肉腸粉配牛肚湯，享受闆娘在料裡每一份餐食注入滿滿用心成就的美好滋味，已滿足。

金潮汕石磨腸粉

新埔捷運站美食_金潮汕石磨腸粉菜單，攝於2024_05月

新埔捷運站美食相關資訊

金潮汕石磨腸粉

類型：新埔捷運站美食_新埔捷運站3號出口_板橋腸粉_板橋晚餐推薦_板橋小吃推薦_Dcard推薦板橋美食

⏰ 營業時間

每天 11：30~20：30

📍 地址：新北市板橋區民生路二段232號

📞 電話：無提供



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