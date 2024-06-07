5/29 這一鍋餐飲集團旗下「初、叁、小」在桃園藝文舉行聯合開幕，佔地利之便，隔天我們便搶先享用 叁加叁鴛鴦泡椒酸菜魚 ，並順手外帶隔壁的九初流心脆皮煎餃給家裡那位從小是煎餃控的國中生，一頓餐跑了二家，有點小滿足。

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最近很常聽到朋友分享酸菜魚，卻苦無機會揪人開鍋，趁著初叁小的聯合開幕，也因為離家超近，趕緊跟朋友一塊兒來嚐鮮，探探這酸菜魚的魅力。

叁加叁鴛鴦泡椒酸菜魚使用大紅色的招牌外觀，非常引人注意。包話新竹/台北/台中，藝文店是全台第四家分店，周邊500公尺內各大餐飲集團林立，店址落腳一級美食戰區，加上捷運即將開通，頗具優勢，卻也得更用心經營才能穩佔一席之地。

叁加叁鴛鴦泡椒酸菜魚 色彩繽紛的用餐環境

叁加叁鴛鴦泡椒酸菜魚利用多重色彩與標語，打造出美好的用餐氛圍，深受各族群老饕們喜愛，而乾淨俐落是我對店裡空間的第一印象。只要店員開始帶位，「不吃苦不吃虧只吃魚」如同歡迎光臨的slogan在顧客耳邊繚繞著，一頓飯的時間不停歇，非常熱鬧。

叁加叁鴛鴦泡椒酸菜魚 必點鴛鴦雙鍋

叁加叁鴛鴦泡椒酸菜魚的菜單陳列簡明扼要，先在套餐底下依序勾選，再依用餐人數斟酌是否需要增加單點項目，而套餐己附三樣小菜、白飯及飲品，建議不夠再加即可，以免造成食物浪費。

叁加叁鴛鴦泡椒酸菜魚唯一的自助吧是茶品供應站，有紅烏龍茶、龍潭綠茶及洛神花茶，紅/綠茶以茶包方式提供，再加幾片洛神花一起沖泡，形成一種特殊的風味，微酸滋味還不錯。

店裡的茶杯全都是喵星人圖樣，看不出與叁加叁鴛鴦泡椒酸菜魚的關聯，卻讓家有寵物的愛貓人士很喜歡；而我們一致認為套餐附贈的飲品-冬瓜檸檬冰沙是搭火鍋的首選，開胃消暑又解膩。

5/29聯合開幕日之後，無論在初叁小任一店消費滿300元，即贈這一鍋集團品牌抵用券乙份，目前我手上己經有厚厚的一本囉，準備在期限到之前再前往消費。

二人同行雙人套餐，並+$69升級為鴛鴦鍋，好一次爽嗑（泡椒酸菜魚及老火酸白菜魚）二種湯底，一辣一不辣正好同時滿足不同需求的人。主鍋加上小菜及白飯飲品等，看起來就非常豐盛。

開鍋前，店員會在桌邊送上「不發限動，魚會難過」的slogan，提醒大家幫忙分享至社群，超可愛超歡樂。

美味三步驟，照著來不會錯。

圓形碟子是套餐裡的（三樣小菜），左右二道則是（汁味唐揚雞與咔咔蝦餅魚餅）。

唐揚雞肉質不錯，但印象最深刻的是咔咔蝦餅魚餅，內餡飽滿紥實又新鮮，口感Q彈，不沾醬便很美味。

原以為泡椒會很辣，疏不知挺合的來，溫溫順順，微微椒香挺下飯，與湯頭合而為一的寬粉，也同樣深得我心。

老火湯頭酸菜味比較重，平常喜歡酸菜白肉鍋的人會很愛，豬魚肉片給的多，我個人最愛魚肉，鮮嫩滑口，可以一個人嗑掉全部的魚肉。

雙人套餐甜食三選一，我們不約而同的選了二人都喜歡的麵茶麻糬。

入口前才發現麻糬是雙層的，沾了麵茶的香氣，吃起來很舒服，跟我一樣的咀嚼系生物肯定一吃就愛上。看其它桌的開心芋泥似乎也很讚，或許下回再來的時候就改選芋泥嚐嚐了。

初次的酸菜魚體驗，無論是環境還是餐點與服務各方面都相當令人滿意，離家近也是讓我比較有動力前往的原因之一。平日用餐總是比較愜意，父子倆對這一鍋也頗感興趣，有機會再一起來。

店家資訊

1130AM – 1430PM

1730PM – 2130PM

(03)358-3311

桃園市桃園區中正路1003號

※ 300公尺內設有數個收費停車場