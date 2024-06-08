為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 新竹縣竹北市一秒就到日本吃台日合菜料理！ 八月底前訂桌就送飲料及啤酒！ 謝師宴.父親節.團體聚會首選！ 八庵日本料理旗艦店不浮誇的好美味！-…

新竹縣竹北市一秒就到日本吃台日合菜料理！ 八月底前訂桌就送飲料及啤酒！ 謝師宴.父親節.團體聚會首選！ 八庵日本料理旗艦店不浮誇的好美味！--跟著踢小米吃喝玩樂趣

2024-06-08 12:00:00 踢小米 人氣：120
share
窩客好文

踢小米

發表篇數：1238篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新竹縣 > 竹北市

造訪商家：

八庵日本料理 文興旗艦店
phone03-6675933
place新竹縣竹北市文興路273號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
share place
寫文章 回報歇業

 

 

新竹獨有鳥居造景的日本料理店「八庵日本料理-文興旗艦店」你們吃過了嗎？

八庵日本料理在新竹有多家分店，文興旗艦店不只提供各式日本料理，還有合菜料理 

二樓有百坪廣大的宴會廳，可以容納至少十桌以上的大型聚會，適合工商聚餐、婚禮宴會。

也有多個隱密私人包廂，可容納10-20人~

大器的門面前還有鳥居、繪馬牆，讓人一秒置身日本

功力深厚的師傅結合台灣跟日本混合風的合菜，不少手路菜吃的是好味道，而不是浮誇，受到許多老饕喜愛

因應謝師宴及父親節來臨，8月底前預訂合菜料理即贈果汁2瓶及Asahi朝日啤酒2瓶

快跟著小米一起去看看吧。

 

 

合作邀約可私訊粉絲團及加LINE生活圈( @hsinchulife )詢問 

 

 

*******************

👉閱讀很方便

*******************

👉點我加入新竹最大LINE生活圈➡️ https://goo.gl/3sFL8s
(提供1對1聊天功能，可以詢問新竹生活大小事)

新竹竹北百貨公司情報網(巨城SOGO.大魯閣.大遠百.晶品城)

歡迎大家來加入FB社團： https://www.facebook.com/groups/hsinchudpstore

 

👉八庵日本料理-文興旗艦店位置及停車方式

*******************

八庵日本料理-文興旗艦店位於文興路上，大宅天第旁(法院後面的文興路)。

店前有少量車位，附近有很多收費停車格及收費停車場，所以開車的朋友超方便

從去年開始店門口前建了鳥居，超好拍照的。

今天小彤和小Lisa穿著日本浴衣來這邊拍照很有氛圍，讓人一秒置身日本

往裡面走還有日本神社會出現的淨手池

一整排的燈籠牆在晚上超漂亮的~

大家可以在繪馬寫下心願，掛在祈福牆上祈求願望成真

 

👉八庵日本料理-文興旗艦店環境介紹

*******************

用餐區有1、2F，1F主要是單點及套餐為主的客人，也有兩間10人的包廂(可以連在一起坐20人)，2F主要是以合菜桌為主，最多可以15桌，此外2F 也有5間10人包廂可以連在一起。

PS. 10人包廂低消6千元起。

包廂高質感的桌椅用來款待重要的朋友或長官會很有面子啦~

2F的空間非常大，要辦中小型的婚宴都不是問題！

2F有一張16人的大桌，婚禮可以當成主桌。

2F這間是20人包廂，可以接電腦有前後兩台TV電視播放，用來邊開會邊吃好料實在是太方便啦

此間有自己獨立的廁所及更衣室，可以當作新娘房。

店家很貼心，1F還有身障人士及給小小朋友換尿布的設備

👉八庵日本料理-文興旗艦店合菜菜單介紹

*******************

合菜料理9800元起就可以享用豪華的合菜料理

想要吃更高級，還有12800元、15800元和18800元這三種價位可以選擇。

👉八庵日本料理-文興旗艦店用餐心得分享

*******************

來開動吧！

我們今天點的是9800元的合菜，有四季風采刺身大舟盛海鮮蔬果和風沙拉醋溜五柳午仔魚松阪豬佐胡麻蒜片手臂虎蝦蒜香魚露蒸白果蘆筍燴干貝明太子一品花壽司盛合鮮魚頭豆乳味噌火鍋精緻甜點心四季玲瓏水果盤，這餐吃下來真的超飽的

滿滿一桌精緻料理，兼顧視覺與味覺的雙重享受

8月底前預訂合菜料理即贈果汁2瓶及Asahi朝日啤酒2瓶，用餐開喝就是爽

<<開車不喝酒，飲酒過量有害健康>>

八庵招牌就是刺身大舟盛，最近小彤和小米在吃大份量美食，這麼大份量小彤一個人都抬得起來耶！

四季風采刺身大舟盛有鮭魚、黑鮪魚、旗魚、青魽、紅魽和甜蝦。

黑鮪魚季節到了，能吃到黑鮪魚真的超划算的，這也是小米今年吃到第一口黑鮪魚喔

黑鮪魚赤身切片，雖然油脂不多，但又嫩又甜

如果想要吃大腹的話可以另外加點。

其他像是鮭魚、旗魚都很新鮮，每一塊都很厚切又有油脂甘甜~

海鮮蔬果和風沙拉有蝦子、小卷、玉米、小番茄等五顏六色的生菜，加上酸V的和風醬很開胃。

松阪豬佐胡麻蒜片，大片的松阪肉吃起來就是爽

松阪豬有脆度的口感，加上胡麻醬還挺搭的~

手臂虎蝦蒜香魚露蒸，虎蝦Size很大、肉質鮮甜彈牙，以蒜末、魚露等醬汁調味更能顯現鮮味！

大口大口吃蝦肉超過癮

底部的冬粉吸滿醬汁精華也不能錯過~

一品花壽司盛合有兩款不同的花壽司，都包裹著炸蝦作為內餡

內餡有炸蝦和小黃瓜，外層以日本五色米果、魚卵、美乃滋點綴，多層次的口感，讓人一口接一口吃不停

另一款花壽司內餡包裹炸蝦、小黃瓜、肉鬆、玉子燒等食材，是小朋友最愛~

合菜不能缺少的蔬菜料理白果蘆筍燴干貝明太子

有脆甜的干貝、蘆筍、山藥和鮮香明太子，大魚大肉後吃點蔬菜解解膩吧

醋溜五柳午仔魚，午仔魚肉質很細緻、鮮甜，加上酸V的調味，沒幾口就被解決了

加上香菇、木耳、彩椒、魚板等豐富配料，讓小米好像點一碗白飯來配喔 XD

魚頭豆乳味噌火鍋，以無糖豆漿和味噌為湯底，湯頭很濃郁，偏重口味~

如果不想吃太重口味的話，可以跟店家說鹹度降低

加上鮮魚熬煮風味更鮮美喔！

最後是精緻甜點心四季玲瓏水果盤，有西瓜、葡萄、蓮霧和豆沙麻糬。

以上是我們的心得分享，八庵文興旗艦店9800元的合菜，每一道都兼顧視覺與味覺，而且經濟實惠

戶外的鳥居造景，讓人一秒置身日本~

提早預訂合菜料理即贈果汁2瓶及Asahi朝日啤酒2瓶，小米推薦給大家！

👉八庵日本料理-文興旗艦店菜單目錄搶先看

*******************

👉八庵日本料理-文興旗艦店營業時間地址

*******************

🌟店家資訊：八庵日本料理-文興旗艦店
🏠地址：新竹縣竹北市文興路273號
☎電話：03 667 5933
⏰營業時間：11:30~14:30 17:30~21:30
粉絲團：八庵日本料理-文興旗艦店
➡️1成服務費/有兒童座椅/可刷卡

 

👉竹北遠百吃什麼？➡️

2022竹北遠百美食吃什麼？一起吃爆各種新竹獨家品牌美味料理！(中式料理.日本料理.港式料理.泰國料理.甜點.飲料應有盡有)

👉新竹不用出國就有全台最大＂日本乾式溫泉會館＂🎉

新竹大魯閣福湯岩盤浴。不用出國就有全台最大＂日本乾式溫泉會館＂！一日體驗舒解壓力、逛街、吃飯、購物一次滿足！(門票價格營業時間地址電話)

👉潤物苑腳底按摩。全身油壓，頂級的裝潢讓人有貴婦式的享受😘

新竹潤物苑按摩舒壓。高級環境舒適享受腳底按摩。全身指壓油壓！心靈雞湯身心都舒暢(達龍商旅.深層精油.五倍卷優惠價格營業時間地址電話好停車)

 

 

（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）

 

*******************

新竹美食懶人包請點我

延伸閱讀:

新竹市區景點吃美食一日遊-新竹櫻花公園。康榔驛古輕便車。眷村博物館…
新竹香山美食旅遊-青青草原溜滑梯．蔬食親子餐廳．百年檜木香山火車站…
新竹竹北|母親節父親節(平日)慶祝餐廳吃那裡?(懶人包含訂位電話)
東門城圓輔大猴花燈．迎曦門周邊美食小吃餐廳懶人包
竹東美食古宅彩繪輕親子旅行
新竹公園櫻花季．十八尖山3月賞花季美食遊玩交通一日遊懶人包
新竹竹北|火鍋吃到飽單點懶人包
新竹竹東竹北冰店剉冰雪花冰懶人包

延伸閱讀:

更多台北美食懶人包請點我

更多台中美食懶人包請點我

更多踢小米廚房美食請點我

更多宜蘭美食懶人包請點我

更多彰化美食懶人包請點我

更多桃園中壢美食懶人包請點我

更多苗栗旅遊美食懶人包請點我

更多蘭嶼美食懶人包請點我

更多踢小米廚房請點我 

 



加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

檢舉
share
chevron_left

苗栗縣竹南鎮全台唯一以F1賽車直送熱炒和港式點
推薦商品
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

留言
0 則留言
keyboard_arrow_up