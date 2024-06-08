新竹獨有鳥居造景的日本料理店「八庵日本料理-文興旗艦店」你們吃過了嗎？

八庵日本料理在新竹有多家分店，文興旗艦店不只提供各式日本料理，還有合菜料理

二樓有百坪廣大的宴會廳，可以容納至少十桌以上的大型聚會，適合工商聚餐、婚禮宴會。

也有多個隱密私人包廂，可容納10-20人~

大器的門面前還有鳥居、繪馬牆，讓人一秒置身日本

功力深厚的師傅結合台灣跟日本混合風的合菜，不少手路菜吃的是好味道，而不是浮誇，受到許多老饕喜愛

因應謝師宴及父親節來臨，8月底前預訂合菜料理即贈果汁2瓶及Asahi朝日啤酒2瓶！

快跟著小米一起去看看吧。

合作邀約可私訊粉絲團及加LINE生活圈( @hsinchulife )詢問

*******************

👉閱讀很方便

*******************

👉點我加入新竹最大LINE生活圈➡️ https://goo.gl/3sFL8s

(提供1對1聊天功能，可以詢問新竹生活大小事)

新竹竹北百貨公司情報網(巨城SOGO.大魯閣.大遠百.晶品城)

歡迎大家來加入FB社團： https://www.facebook.com/groups/hsinchudpstore

👉八庵日本料理-文興旗艦店位置及停車方式

*******************

八庵日本料理-文興旗艦店位於文興路上，大宅天第旁(法院後面的文興路)。

店前有少量車位，附近有很多收費停車格及收費停車場，所以開車的朋友超方便

從去年開始店門口前建了鳥居，超好拍照的。

今天小彤和小Lisa穿著日本浴衣來這邊拍照很有氛圍，讓人一秒置身日本

往裡面走還有日本神社會出現的淨手池

一整排的燈籠牆在晚上超漂亮的~

大家可以在繪馬寫下心願，掛在祈福牆上祈求願望成真

👉八庵日本料理-文興旗艦店環境介紹

*******************

用餐區有1、2F，1F主要是單點及套餐為主的客人，也有兩間10人的包廂(可以連在一起坐20人)，2F主要是以合菜桌為主，最多可以15桌，此外2F 也有5間10人包廂可以連在一起。

PS. 10人包廂低消6千元起。

包廂高質感的桌椅用來款待重要的朋友或長官會很有面子啦~

2F的空間非常大，要辦中小型的婚宴都不是問題！

2F有一張16人的大桌，婚禮可以當成主桌。

2F這間是20人包廂，可以接電腦有前後兩台TV電視播放，用來邊開會邊吃好料實在是太方便啦

此間有自己獨立的廁所及更衣室，可以當作新娘房。

店家很貼心，1F還有身障人士及給小小朋友換尿布的設備

👉八庵日本料理-文興旗艦店合菜菜單介紹

*******************

合菜料理9800元起就可以享用豪華的合菜料理

想要吃更高級，還有12800元、15800元和18800元這三種價位可以選擇。

👉八庵日本料理-文興旗艦店用餐心得分享

*******************

來開動吧！

我們今天點的是9800元的合菜，有四季風采刺身大舟盛、海鮮蔬果和風沙拉、醋溜五柳午仔魚、松阪豬佐胡麻蒜片、手臂虎蝦蒜香魚露蒸、白果蘆筍燴干貝明太子、一品花壽司盛合、鮮魚頭豆乳味噌火鍋、精緻甜點心、四季玲瓏水果盤，這餐吃下來真的超飽的

滿滿一桌精緻料理，兼顧視覺與味覺的雙重享受

8月底前預訂合菜料理即贈果汁2瓶及Asahi朝日啤酒2瓶，用餐開喝就是爽

<<開車不喝酒，飲酒過量有害健康>>

八庵招牌就是刺身大舟盛，最近小彤和小米在吃大份量美食，這麼大份量小彤一個人都抬得起來耶！

四季風采刺身大舟盛有鮭魚、黑鮪魚、旗魚、青魽、紅魽和甜蝦。

黑鮪魚季節到了，能吃到黑鮪魚真的超划算的，這也是小米今年吃到第一口黑鮪魚喔

黑鮪魚赤身切片，雖然油脂不多，但又嫩又甜

如果想要吃大腹的話可以另外加點。

其他像是鮭魚、旗魚都很新鮮，每一塊都很厚切又有油脂甘甜~

海鮮蔬果和風沙拉有蝦子、小卷、玉米、小番茄等五顏六色的生菜，加上酸V的和風醬很開胃。

松阪豬佐胡麻蒜片，大片的松阪肉吃起來就是爽

松阪豬有脆度的口感，加上胡麻醬還挺搭的~

手臂虎蝦蒜香魚露蒸，虎蝦Size很大、肉質鮮甜彈牙，以蒜末、魚露等醬汁調味更能顯現鮮味！

大口大口吃蝦肉超過癮

底部的冬粉吸滿醬汁精華也不能錯過~

一品花壽司盛合有兩款不同的花壽司，都包裹著炸蝦作為內餡

內餡有炸蝦和小黃瓜，外層以日本五色米果、魚卵、美乃滋點綴，多層次的口感，讓人一口接一口吃不停

另一款花壽司內餡包裹炸蝦、小黃瓜、肉鬆、玉子燒等食材，是小朋友最愛~

合菜不能缺少的蔬菜料理白果蘆筍燴干貝明太子。

有脆甜的干貝、蘆筍、山藥和鮮香明太子，大魚大肉後吃點蔬菜解解膩吧

醋溜五柳午仔魚，午仔魚肉質很細緻、鮮甜，加上酸V的調味，沒幾口就被解決了

加上香菇、木耳、彩椒、魚板等豐富配料，讓小米好像點一碗白飯來配喔 XD

鮮魚頭豆乳味噌火鍋，以無糖豆漿和味噌為湯底，湯頭很濃郁，偏重口味~

如果不想吃太重口味的話，可以跟店家說鹹度降低

加上鮮魚熬煮風味更鮮美喔！

最後是精緻甜點心和四季玲瓏水果盤，有西瓜、葡萄、蓮霧和豆沙麻糬。

以上是我們的心得分享，八庵文興旗艦店9800元的合菜，每一道都兼顧視覺與味覺，而且經濟實惠

戶外的鳥居造景，讓人一秒置身日本~

提早預訂合菜料理即贈果汁2瓶及Asahi朝日啤酒2瓶，小米推薦給大家！

👉八庵日本料理-文興旗艦店菜單目錄搶先看

*******************

👉八庵日本料理-文興旗艦店營業時間地址

*******************

🌟店家資訊：八庵日本料理-文興旗艦店

🏠地址：新竹縣竹北市文興路273號

☎電話：03 667 5933

⏰營業時間：11:30~14:30 17:30~21:30

粉絲團：八庵日本料理-文興旗艦店

➡️1成服務費/有兒童座椅/可刷卡

👉竹北遠百吃什麼？➡️

👉新竹不用出國就有全台最大＂日本乾式溫泉會館＂🎉

👉潤物苑腳底按摩。全身油壓，頂級的裝潢讓人有貴婦式的享受😘

（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）

*******************

新竹美食懶人包請點我

延伸閱讀:

新竹市區景點吃美食一日遊-新竹櫻花公園。康榔驛古輕便車。眷村博物館…

新竹香山美食旅遊-青青草原溜滑梯．蔬食親子餐廳．百年檜木香山火車站…

新竹竹北|母親節父親節(平日)慶祝餐廳吃那裡?(懶人包含訂位電話)

東門城圓輔大猴花燈．迎曦門周邊美食小吃餐廳懶人包

竹東美食古宅彩繪輕親子旅行

新竹公園櫻花季．十八尖山3月賞花季美食遊玩交通一日遊懶人包

新竹竹北|火鍋吃到飽單點懶人包

新竹竹東竹北冰店剉冰雪花冰懶人包

延伸閱讀:

更多台北美食懶人包請點我

更多台中美食懶人包請點我

更多踢小米廚房美食請點我

更多宜蘭美食懶人包請點我

更多彰化美食懶人包請點我

更多桃園中壢美食懶人包請點我

更多苗栗旅遊美食懶人包請點我

更多蘭嶼美食懶人包請點我

更多踢小米廚房請點我