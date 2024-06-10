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銀山溫泉TOP 3必住，靠近銀山溫泉大街!

2024-06-10 14:56:00 30以後 人氣：106
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窩客好文

30以後

發表篇數：357篇

文章類別：旅遊-國外旅遊

洲與國家：亞洲 > 日本

30以後 銀山溫泉住宿銀山溫泉飯店看這篇就夠！銀山溫泉位在山形縣尾花澤市的山谷中，是東北屈指可數的人氣溫泉勝地，來到這邊當然要來場泡溫泉住宿之旅呀～尤其在12月至3月份的冬季期間，白雪紛飛落在溫泉街的老屋建築上，到了夜晚穿著和服並踩著木屐，感受靜謐又復古的絕美氛圍。

 

銀山溫泉住宿

1. 山形站前里士滿酒店

  • - 飯店特色是可利用自助報到機器辦理入住，若有女性旅客，櫃台人員還會提供保養品。大廳還設有兒童休憩專區。客房有單人房到四人房型，房型寬敞舒適，無論自己個人或是多人旅行都很適合入住，部分房型則配有按摩椅。
  • - 樓下有租車公司，租車自駕前往其他地方十分方便。飯店早餐更被知名旅遊網站Tripadvisor連續4年評選最美味的飯店早餐之一，很適合大家品嚐看看！

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2. Daiwa Roynet Hotel Yamagata Ekimae

  • - 2021年新開幕的飯店，外觀氣派大方，客房電視可使用Youtube及連結Netflix，部分客房甚至配有按摩椅，讓旅客享受消除疲勞。
  • - 飯店地理位置極佳，隔壁及門口對面都有超商，附近還有知名賣場Bic Camara可以逛街購物，生活機能良好。飯店的早餐以定食方式提供，使用當地米澤牛烹製的菜餚，是讓許多旅客很喜愛的美味料理。

Daiwa Roynet Hotel Yamagata Ekimae → BOOKING訂房 | 

 

 

3. JR東日本大都會大飯店 山形

  • - 搭乘JR地鐵抵達山形車站後，出站後往東口方向走約1分鐘就能抵達飯店，是跟著車站連通，就不用擔心風吹日曬或是下雪，自駕開車前往的話，飯店有付費停車場可利用。
  • - 距離當地知名景點霞城公園步行約10分鐘距離即可抵達。飯店前就是巴士站牌，要搭乘巴士前往仙台機場或是藏王溫泉看樹冰都可以在這裡搭乘，是很多旅客住宿首選之一。

JR東日本大都會大飯店 山形 → BOOKING訂房 | 

 

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