桃園市美食「DOUBLE II」，桃園新開幕的早午餐及餐酒館，讓你來到這邊可以從早午餐吃到晚餐，一次滿足所有需求！一旁有收費停車場，方便好停車！一樓落地窗的採光超棒，有調酒區可以小酌一杯，還有個隱藏版的小包廂空間，二樓還有適合開會及辦講座的寬敞空間！而且店內有插座、有WIFI、不限時，就是個很適合聚餐的美食新選擇！文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表MENU供參考！

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【Double II】 ▋地址：桃園市桃園區經國一路75號 ▋電話：03-316-6875 ▋營業時間：早餐、早午餐08:00-16:30，晚餐、餐酒16:30-24:00（每週二公休）

▲「DOUBLE II」是藝文特區這邊全新開幕的餐廳！這裡由兩位老闆合夥開店，但一位想開早午餐，一位卻想開餐酒館，所以決定都開起來，也讓客人一次滿足✌️

【開幕活動內容】 ⬧6月14日(五)-6月17日(一)：美式咖啡、拿鐵咖啡買一送一（08:00-16:00時段限定） ⬧6月18日(二)-6月22日(六)：指定飲品買一送一（08:00-16:00時段限定） ⬧6月14日(五)-6月22日(六)： 1.每日特餐享優惠價（08:00-16:00時段限定） 2.晚餐時段限定優惠（16:30-21:30時段限定） ◊可樂娜買一送一 ◊任點一份主餐，可以9元加購指定調酒 ◊每桌任點一份主餐，可以99加購『嫩雞咖哩飯』（每桌限一份）

▲「DOUBLE II」距離桃園經國轉運站步行約4分鐘，就在中茂亞太中心的一樓，根本就是經國商辦特區的美食綠洲啊！而且旁邊就是收費停車場，車輛可以直接停在店門口，超級方便的唷！

▲「DOUBLE II」打造挑高兩層樓的通透空間，一樓的透明落地玻璃簡單明亮，光線充足，來這用餐可以很讓人放鬆，用餐起來特別舒服🥰

▲一樓的用餐環境寬敞舒適，而且在白天和晚上來用餐，營造出得是完全不同的感覺呢，氛圍感十足！

▲店家還有貼心提供兒童座椅及兒童餐具，比較可惜的是洗手間沒有規劃尿布台，不然就完美了！

▲一樓還有一個小包廂空間，可以在裡面小酌看個影片，很適合三五好友相約聚餐呢，用餐很有隱私！如果是想要跟另一半求婚，這個場地也很適合呢！

▲二樓的空間很寬敞，座位數比一樓更多，很適合團體包場聚餐，而且也有投影設備，若是要在這開會或舉辦講座也沒問題！

▲因為「DOUBLE II」晚上還會變身成餐酒館，所以他們還有調酒吧檯，可以在這裡看調酒師製作調酒的過程唷！

▲我們當天看到了Shot杯點火的畫面，還有漸層的調酒製作！親眼欣賞現場製作調酒的過程，就是療癒啦！（未滿18歲請勿飲酒）

▲店家是用掃描QR CODE做點餐，每個時段都會有不同的菜單可參考，一切以店家公告為主。

▲店家除了收現金以外，還有接受刷卡和行動支付。

【DOUBLE II｜澎派的晚餐及餐酒館】

▲我們這天是平日晚上造訪「DOUBLE II」，剛好能享用他們供應的晚餐及餐酒館美食！滿滿一桌菜色有夠澎派的啦😍

【戰斧豬排餐】

▲排餐會附贈一碗濃湯！這超浮誇的戰斧豬排餐端上桌，瞬間成了全場焦點啊！

▲這裡白天賣早午餐，晚上變身成餐酒館，從早到晚都包辦！在這裡待整天，還能一次飽足三餐，有夠方便的啦！

▲戰斧豬排使用簡單的鹽、胡椒調味，清爽口味無負擔，厚實的豬排口感扎實，個人覺得很好吃😋

▲一旁會搭配烤食蔬，和滑順的馬鈴薯泥！是說這帶有奶油香氣的馬鈴薯泥超好吃耶，我一個人就把兩球吃光光！再搭配一旁的薯塊、地瓜和玉米筍，清爽不膩口！

【D2醬燒辣味咖哩飯】

▲「D2醬燒辣味咖哩飯」使用店家獨家特製的辣醬，辣度可以客製化，根據個人喜好調整喔，喜歡吃辣的朋友肯定會覺得吃起來特別過癮啦🤩

▲咖哩飯搭配蜜漬的醬燒雞腿，這雞腿肉口感很厚實，肉質JUICY，超美味的啦🥰

▲湯品搭配了玉米濃湯，裡面喝得到紅蘿蔔和玉米粒，而且不會有太濃稠的勾芡感！

▲咖哩飯可以加價搭配佐餐酒，這杯天使調酒用了白柑橘風味的基酒，喝起來很清爽，適合搭配濃郁的咖哩飯一起享用！

【深海烤魷魚】

▲深海烤魷魚是由遠洋漁船每日出海捕撈．捕撈後就立刻產地直送到店內的！因為是限量供應的，想吃還得要看緣份呢！而且光是這魷魚就如同手臂一樣巨大，端上桌份量超足的啦！

▲魷魚的口感吃起來脆口又有嚼勁，底部還鋪了滿滿的生洋蔥，搭配一起吃更有層次，魷魚不需要額外調味，就能吃到食材本身的新鮮滋味！

【深海季節烤魚】

▲什麼！店家居然還有賣烤魚！會不會太十項全能？這烤魚也是遠洋漁船每日出海捕撈的，而且每日的魚種品項都不固定，讓客人用餐時總是充滿驚喜！

▲這天吃到的鮮魚是海鯧，店家僅用簡單的鹽烤調味，帶出魚肉的鮮甜！海鯧的外皮烤到金黃焦脆，肉質也是細緻好吃🤩

【綜合烤串8入】

▲綜合烤肉串讓你一次吃到雞豬牛羊，而且是可以直接入口大小的肉塊，吃起來很方便！最左邊這兩串是山豬肉串，肉質口感紮實！

▲串燒有雪花羊肉串和牛五花肉串，表面會刷上特調的烤肉醬汁，鹹鹹甜甜的風味，很適合當下酒菜阿！

▲松阪豬肉串和雞腿肉串，表層烤到微微焦香酥脆，這時好想要來杯啤酒買醉阿（喝酒不開車，開車不喝酒）

【調酒】

▲這愛爾蘭咖啡shot杯真的是後座力很強，看似無害但酒精濃度卻頗高！上層是愛爾蘭威士忌，下層則是咖啡基底，喝起來像是改良版的B52轟炸機！（未滿18歲請勿飲酒）

▲這杯漸層的調酒是BTH（讓你HIGH的酒），基底是伏特加Vodka、龍舌蘭Tequila，還有橙酒和柑橘，攪拌以後就變身成綠巨人，整體酒感不重，還蠻順口好喝的！（未滿18歲請勿飲酒）

▲如果不知道要怎麼點，都可以依照個人喜好請調酒師幫忙推薦與介紹，不論什麼款式，都會滿足你的需求喔（喝酒不開車，開車不喝酒）

整體來說，這間「DOUBLE II」是早午餐也是餐酒館，來這邊可以一路從早吃到晚，一次滿足所有需求！這天點的戰斧豬排餐和D2醬燒辣味咖哩飯口味很不錯，而深海烤魷魚和深海季節烤魚食材也很新鮮！未來再訪會想吃吃看他們的Brunch或義大利麵系列，感覺也是挺不錯的呢🥰

***本文感謝”Double II”邀約,內文為真實感受分享***

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