天氣陰雨的午后，我們來到北海岸的大鵬足湯公園泡腳，半戶外空間，舒適寬敞，空氣流通。一旁有小販部、涼亭及乾淨的公廁，停車便利，緊鄰萬里自行車道，是youbike2.0站點，無論是往 野柳地質公園 或是中山溫泉公園…等都很方便，體力時間足夠的情況下，還能去海邊的 百合草原 賞花散心，適合全家一起規劃半日或一日遊。

【吃喝玩樂很主觀】

親子旅行不設限，跟著魚兒家族趴趴GO

💟 歡迎按下最愛追蹤，follow me 💟

電腦版〉〉『已說讚』設定『加最愛』

手機版〉〉『追蹤中』設定『加最愛』

大鵬足湯公園 不限時免費泡腳

北海岸金山萬里一帶有數個免費的泡腳池，大鵬足湯公園便是其中之一，除了每週一的清潔日，其它時間皆有開放，不限時又免費的足湯，即使在平日仍吸引許多旅客前往，無論是健行還是騎車，都可以將大鵬足湯公園做為一處中繼休憩站，讓雙腳浸泡在熱呼呼的溫泉湯池裡，舒緩放鬆緊繃的肌肉。

大鵬足湯公園 環境與停車

大鵬足湯公園環境佳，大面積的綠色草地以及紅色木造建築，伴隨美麗的藍天白雲，每一步都讓人心曠神怡，感覺相當舒服。

進來公園之前會先經過停車場，不僅足湯免費，連停車也不收錢，實在是很佛心。

足湯區緊鄰萬里自行車道，往東是 野柳地質公園 ，往西可以到中山溫泉公園，這條路線串連數個大小景點，也同時設有youbike站點，對騎車的人來說非常方便。原本想走一小段探路，當日不巧遇到施工封閉，有些可惜，有興趣的朋友不妨親自走一趟，全家一起來騎車感受北海岸之美。

有著日式風格的紅色木造涼亭，底下空間相當寬敞，足湯池的另一邊空間規劃給小販部使用，所以池子比較小。

萬里溫泉屬於大屯山地熱帶，是跟海砂岩層混合過的海底溫泉，算是世界較罕見的硫磺鹽泉，看到池子裡的水質可千萬別質疑，泡完之後的皮膚會咕溜沽溜的哦。

我個人不太喜歡在密閉空間裡泡湯，有時候頭會暈暈的，像這樣的戶外池，既通風環境也好，屋頂的設計兼具避雨及遮陽功能，即使當天艷陽高照，泡湯也不覺得悶熱，微微的流點汗後通體舒暢。

大鵬足湯公園 泡腳前的溫馨提醒

泡腳前先將雙腳沖乾淨，畢竟是大家共用的湯池，在使用上會比較安心。除非是臨時起意的造訪，建議大家自備毛巾及拖鞋，在體驗過程中會更加方便。

湯池約可容納20人左右，很多人都是互相認識，在附近活動後才過來休息，雖然彼此間不熟識，看著大哥大姐們閒話家常倒也覺得熱鬧。由於不太喜歡陽明山的硫磺味，每次泡湯前都得先確認，說也奇怪，這裡的溫泉水竟然沒有味道？！光是這點就讓我很滿意~

溫泉具有滋潤肌膚的效果，池底肯定很滑，除了注意己身安全，不要在池子裡走動之外，帶孩子來的家長更得全程緊盯，雖然池深僅30公分，但溫度高達42度，不建議太小的孩子下去。有心血管疾病及皮膚病病的也不適合哦，當然更不能酒後泡湯，是非常危險的。

開放時間從早上八點到晚上九點，愈靠近出水口溫度愈高，我們在最尾端就己經覺得蠻燙的，無法再接近前中段。不過好幾位大姐很厲害，坐在前面表情一派輕鬆。

大鵬足湯公園 規劃完善的公設

平日的小販部沒有營業，但聽說假日很受歡迎，享受足湯的樂趣之餘，還能原地喝飲料吃點心。

讓人有點意外的是公廁裡很乾淨，空間也夠大，是免費觀光景點中少數能被稱讚的。

緊鄰的萬里自行車道串連金山萬里二地，沿路行經幾處沙灘、遊客中心、漁港碼頭及野柳風景區等，甚至擦邊金山老街，大概需要一個整天的時間才能走遍更多景點。

大鵬足湯公園是個小景點，停留的時間不會太長，建議安排至附近旅遊時，把這兒當做中繼站。

景點資訊

0800AM – 2100PM

（每週一公休）

(02)492-2064

新北市萬里區加投路81號

※ 免費停車場