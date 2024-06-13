5/29 這一鍋餐飲集團旗下「初、叁、小」在桃園藝文舉行聯合開幕，佔地利之便，隔天我們便搶先享用 叁加叁鴛鴦泡椒酸菜魚 ，卻又禁不起隔壁 九初流心脆皮煎餃 的魅力，結束了叁加叁的用餐，便趕在打烊休息前直衝煎餃店打包，外帶給家中那位從小就對煎餃情有獨鐘的青少年當晚餐。

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由於離家超近，開車僅十來分鐘的距離，便趁著聯合開幕期間跟朋友一起來嚐鮮。原本選定先嚐嚐九初，無奈店裡店外滿是候位的人潮，左看右看發現同時段叁加叁的人較少一些，才決定將煎餃改為外帶。

包括新開幕的桃園藝文店，九初在全台共有五家分店，台中就佔了三家，而藝文周邊500公尺內各大餐飲集團林立，店址落腳一級美食戰區，加上捷運即將開通，頗具優勢，卻也得更用心經營才能穩佔一席之地。

九初流心脆皮煎餃 自助式點餐加速人潮分流

九初流心脆皮煎餃藝文店不算寬敞，以致於點餐櫃台也小小的，為了快速消化人潮，一旁有機器輔助，外帶也可線上點餐，避免長時間的排隊等候，這點倒是設想的挺周到。

九初流心脆皮煎餃 用餐環境

讓我印象最為深刻的是牆上滿滿的插畫與slogan：你長的那麼可愛很適合吃煎餃、最浪漫的事就是吃煎餃….等等，彷彿像是邊吃煎餃邊跟喜歡的人告白，看著看著心情都好了。

L型的狹長空間，大約可容納20人左右，雖然空間不大，倒也整理的乾淨清爽，而且賣煎餃翻桌率高，多數客人不會久坐聊天，大家願意候位的意願都相當高。

客人與煎台僅一個送餐窗口之隔，看得見的地方都保持的很乾淨，讓人留下好印象。

九初流心脆皮煎餃 樸實簡單的家常味

來九初不一定吃流心脆皮煎餃，這兒也有麵食、湯包、小菜及飲品，十足的家常味，價格也相當親民。

有人吃湯包餃子喜歡加醬，九初也不吝嗇跟饕客分享醬料的組合，無論是台中吃法還是家常吃法，皆能滿足不同需求的味蕾。

涼拌小菜在夏季挺受歡迎，給大家參考。

外帶飲料杯也很“九初”，非常討喜的設計。

趕在營業時間結束前，我們不加思索地外帶二份高麗菜鮮肉煎餃及二份韭菜鮮肉煎餃，打包前才發現是大顆的餃子，每一份有八顆，皮薄到透光，一下子就能分辨出什麼口味。

起鍋當下香氣四溢，表面酥脆，可惜沒有先嚐一顆再打包。

米血糕是我最愛的點心之一，看菜單上有這一項自然不能錯過，滷的相當入味，醬料也調配的很好，可惜對我這個咀嚼系生物來說太軟了，我喜歡QQ的口感才覺得滿足。

九初流心脆皮煎餃的品牌形象不只店裡看到的，還深入外帶包裝，紙盒上有開口，努力保持煎餃的脆度，手提袋上也有可愛的slogan，吃個煎餃讓人心花怒放，太討喜了。

晚餐再熱一下給青少年吃，餡裡的湯汁依舊鮮甜，不小心還會爆開，孩子表示很滿意，就等放假再帶他二訪嘍！

店家資訊

1100AM – 1500PM

1600PM – 2030PM

(03)357-1608

桃園市桃園區中正路1003號

※ 300公尺內設有數個收費停車場