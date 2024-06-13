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新開幕！大顆飽滿，樸實且實在，九初流心脆皮煎餃（藝文店） - 魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行

2024-06-13 14:12:00 魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行 人氣：99
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窩客好文

魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行

發表篇數：366篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

九初流心脆皮煎餃
phone03-3571608
place桃園市桃園區中正路1003號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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5/29 這一鍋餐飲集團旗下「初、叁、小」在桃園藝文舉行聯合開幕，佔地利之便，隔天我們便搶先享用叁加叁鴛鴦泡椒酸菜魚卻又禁不起隔壁九初流心脆皮煎餃的魅力，結束了叁加叁的用餐，便趕在打烊休息前直衝煎餃店打包，外帶給家中那位從小就對煎餃情有獨鐘的青少年當晚餐。

 

【吃喝玩樂很主觀】

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由於離家超近，開車僅十來分鐘的距離，便趁著聯合開幕期間跟朋友一起來嚐鮮。原本選定先嚐嚐九初，無奈店裡店外滿是候位的人潮，左看右看發現同時段叁加叁的人較少一些，才決定將煎餃改為外帶。

包括新開幕的桃園藝文店，九初在全台共有五家分店，台中就佔了三家，而藝文周邊500公尺內各大餐飲集團林立，店址落腳一級美食戰區，加上捷運即將開通，頗具優勢，卻也得更用心經營才能穩佔一席之地。

 

九初流心脆皮煎餃 自助式點餐加速人潮分流

九初流心脆皮煎餃藝文店不算寬敞，以致於點餐櫃台也小小的，為了快速消化人潮，一旁有機器輔助，外帶也可線上點餐，避免長時間的排隊等候，這點倒是設想的挺周到。

 

九初流心脆皮煎餃 用餐環境

讓我印象最為深刻的是牆上滿滿的插畫與slogan：你長的那麼可愛很適合吃煎餃、最浪漫的事就是吃煎餃….等等，彷彿像是邊吃煎餃邊跟喜歡的人告白，看著看著心情都好了。

L型的狹長空間，大約可容納20人左右，雖然空間不大，倒也整理的乾淨清爽，而且賣煎餃翻桌率高，多數客人不會久坐聊天，大家願意候位的意願都相當高。

客人與煎台僅一個送餐窗口之隔，看得見的地方都保持的很乾淨，讓人留下好印象。

 

九初流心脆皮煎餃 樸實簡單的家常味

來九初不一定吃流心脆皮煎餃，這兒也有麵食、湯包、小菜及飲品，十足的家常味，價格也相當親民。

有人吃湯包餃子喜歡加醬，九初也不吝嗇跟饕客分享醬料的組合，無論是台中吃法還是家常吃法，皆能滿足不同需求的味蕾。

涼拌小菜在夏季挺受歡迎，給大家參考。

外帶飲料杯也很“九初”，非常討喜的設計。

趕在營業時間結束前，我們不加思索地外帶二份高麗菜鮮肉煎餃及二份韭菜鮮肉煎餃，打包前才發現是大顆的餃子，每一份有八顆，皮薄到透光，一下子就能分辨出什麼口味。

起鍋當下香氣四溢，表面酥脆，可惜沒有先嚐一顆再打包。

米血糕是我最愛的點心之一，看菜單上有這一項自然不能錯過，滷的相當入味，醬料也調配的很好，可惜對我這個咀嚼系生物來說太軟了，我喜歡QQ的口感才覺得滿足。

九初流心脆皮煎餃的品牌形象不只店裡看到的，還深入外帶包裝，紙盒上有開口，努力保持煎餃的脆度，手提袋上也有可愛的slogan，吃個煎餃讓人心花怒放，太討喜了。

晚餐再熱一下給青少年吃，餡裡的湯汁依舊鮮甜，不小心還會爆開，孩子表示很滿意，就等放假再帶他二訪嘍！

 

店家資訊

1100AM – 1500PM

1600PM – 2030PM

(03)357-1608

桃園市桃園區中正路1003號

※ 300公尺內設有數個收費停車場




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