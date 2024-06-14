日本平價的丼飯連鎖店-松屋，目前在台灣有7間分店，

Ruby這次吃的分店是位在行天宮附近的松屋，

而松屋與吉野家、sukiya算是日本前三大的連鎖牛丼飯。

跟sukiya不一樣是，松屋是自助點餐、自助拿餐、

自助收回餐盤以及自助拿水，都是自助的。

牛丼飯店桌上必備的紅薑絲，

和可以搭配生菜沙拉的醬等等。

菜單附給大家參考一下，詳細價格還是以松屋官方為主喔。

Ruby點了

中份蔥香半熟蛋牛肉套餐 $140

蔥絲滿滿地覆蓋在整碗飯上，加上的生雞蛋則為這道料理增添了柔滑的口感，

鮮嫩的牛肉和甜甜的醬汁，讓每一口都更加濃郁而豐富。

還加購 咖哩可樂餅+味噌湯 $55

可樂餅的香脆外皮包裹著濃郁的咖哩，味噌湯略為普通。

整體來說，能在台灣享用這樣的口味算是不錯的體驗。

從點餐開始到最後，都以自助的方式完成，味道算中規中矩，

符合一般期待，讓人在忙碌的早晨能夠獲得口味上的滿足。

【店家資訊】

👉台灣松屋 台北行天宮店

🏠台北市中山區民權東路二段146號1 樓

☎️02 2969 9989

⏰AM05:00~隔日04:00

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌

RUBY推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐⭐

美味 ⭐⭐

服務 ⭐⭐⭐

回訪率⭐⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐⭐⭐



Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

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