端午節下午得空，來到新莊國賓影城看電影囉。

這次要來看第60屆金馬獎最佳動畫長片八戒：決戰未來Pigsy。

同事和我第一眼看到海報時以為是國外製片，

沒想到是臺灣製作，蠻驚訝的，就很想來看看。

電影八戒由導演邱立偉全力打造，

請來許光漢、劉冠廷、邵雨薇、庾澄慶、庹宗華、鍾欣凌、魏如萱等人，為角色發聲配音，

老實說，我只認出了鍾欣凌的聲音。

我看的是國語版，還有臺語版和多元語(大量客家話與少許臺語)版，

若是有外國語言版能讓外國人也看到這部電影，我覺得會很棒。

故事描述建商打造了新世界，大家都期待能被選中，

而挑選的機制是由科技直男三藏設計出來的涅槃系統來挑選貢獻值最高的人。

一開始我就想這系統到底要怎麼挑人，沒被挑中的會很失落吧！

而且舊城也還是能生活啊，為什麼一定要去新世界！

果不其然，問題就出在選人。

平凡的八戒與奶奶相依為命，他想盡辦法要帶奶奶去新世界。

牛魔王也想去，利誘威逼八戒幫忙，但其實不懷好意。

後來系統發現舊城區出現失蹤人口，三藏與八戒、悟空開始展開調查，

八戒才發現原來牛魔王非善意，於是鼓動悟空幫忙救人。

雖然人物都是我們熟悉的西遊記角色，

但他們在劇中來自四方，就像一般人，不變的是他們的人性。

當中有許多親子與朋友間的對話，就像是我們日常的場景，相當感人。

經過了這個冒險的過程，大家也開始去思考，

我們每天都在汲汲追求幸福，但什麼才是幸福！

電影開頭有幾首原創歌曲，旋律和節奏都不錯，蠻吸引人的，一度有音樂劇的感覺。

配樂也很讚，不過以傳統西遊記人物寫故事，要是配樂多一點傳統樂器，我覺得會更有文化代表性。

劇中描繪新、舊世界，都是立體空間，很多飛行，畫面的視覺效果很棒，相當具有國際水準。

八戒在2023年11月金馬國際影展就已經舉行世界首映，也得到了第60屆金馬獎最佳動畫長片。

此外還獲得好幾個國際獎項，包括：

巴西AnimaVerso Festival的最佳國際動畫長片、最佳劇本、最佳美術設計、最佳音效、最佳視覺效果等五項大獎，

美國紐約冬季電影獎最佳動畫片，加拿大溫哥華國際電影獎最佳動畫等，

看過後我真的覺得是高品質、高水準的動畫片製作，不推不行。

導演邱立偉(不是立委也被叫成了立委)出生於臺南，

他回到臺南成立工作室，光這點就需要很多勇氣。

這部片花了六年時間製作出來，看得出非常用心，真的很值得去看喔！

新莊國賓影城是在三樓，感覺還蠻寬的，我第一次在這裡看電影，感覺還不錯。

好電影值得觀賞，也推薦給大家！