最近網路最夯的話題就是香港神級蛋塔，其中「Libreadry巢屋」因時尚教主藍心湄分享成為排隊名店，而「莎士比亞烘焙坊」順勢與「Libreadry巢屋」合作推出聯名義式蛋塔，每天在自家3門市15:30發放號碼牌，每個人限購4顆，據說約半小時售完，現在全國紛紛出現蛋塔的風潮，陸續有些店家也推出千層義式蛋塔，小高會選幾家來品嚐順便做比較，與「Libreadry巢屋」的千層義式蛋塔的口感有何差別，但今天品嚐覺得超美味定價合理，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。

小高是到夢時代快閃攤位排隊購買的，快閃攤位已結束可至3個門市購買。

臨時攤位有掛上蛋塔注意事項供參考。

夢時代快閃攤位每人可購買1盒（6顆）定價500元。

有公告冷藏時間和如何加熱慢慢享用方式。

到快閃攤位買蛋塔可以觀賞店家製作過程。

首先把蛋塔皮依形狀放入烘焙模具中。

再把濃稠內餡醬汁放入蛋塔皮裡面。

小高觀察這蛋塔大約要入烘箱烤約24分鐘。

冷卻後再把千層義式蛋塔從模具中取出。

觀看這堆高高千層義式蛋塔超級療癒的。

小高提早30分鐘前來拿到4號號碼牌。

這專屬盒子剛好可以放6顆蛋塔。

這蛋塔沒有固定位置拿回家已經變形了。

其實這蛋塔比起傳統蛋塔還要大顆，這樣每顆定價高達83元還可接受。

這蛋塔咬下去酥酥脆脆的派皮掉滿地，裡面濃郁蛋奶香布蕾內餡香滑可口 ，雖然熱量高還是忍不住一口接著一口。

店家資訊：莎士比亞烘焙坊 美術館店

地址：804高雄市鼓山區美術東二路51號

營業時間：11:30–21:30

電話：07-586-7256



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店家資訊：莎士比亞烘焙坊 光華店

地址： 802高雄市苓雅區光華一路148-72號

營業時間：11:30–21:30

電話： 07-223-1156



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店家資訊：莎士比亞烘焙坊 文山店

地址：830高雄市鳳山區文龍路20號1A

營業時間：11:30–21:30

電話： 07-777-7942



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