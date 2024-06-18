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新竹湖口老街豆之味豆腐坊~特別的豆漿豆花~好吃不甜膩~湖口形象商圈~

2024-06-18 21:40:00 小青姐姐 人氣：101
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窩客好文

小青姐姐

發表篇數：238篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

豆之味豆腐坊
phone03-5702025
place新竹縣湖口鄉湖口老街147號
作者本次評價：
4.40
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.50
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   新竹湖口老街豆之味豆腐坊~特別的豆漿豆花~好吃不甜膩~湖口形

  ↑過了端午~天氣似乎就越來越熱~來吃碗

    微微冰不甜膩的豆漿豆花~真是會令人

    心情大好~愉悅的甜點~開心~新竹湖口老街豆之味豆腐坊~特別的豆漿豆花~好吃不甜膩~湖口形

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  ↑再來記錄113年5月10日週五~到台中小遊~有興趣點我聯結

    第二天5月11日週六~從台中出發~來到苗栗頭份

    原想來湊熱鬧~看電子報介紹~今日頭份有炒米粉大賽

    邀請鄉親及遊客來吃免費的炒米粉~還有票選活動

   新竹湖口老街豆之味豆腐坊~特別的豆漿豆花~好吃不甜膩~湖口形

  ↑當天看到評審委員焦志方老師~您知道他是誰嗎

    他可是台灣美食節目~料理美食王~美味so nuch的主持人

    瞧小青離他多近~拍的如此清楚~真的好開心丫~新竹湖口老街豆之味豆腐坊~特別的豆漿豆花~好吃不甜膩~湖口形

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  ↑想吃免費的炒米粉~可沒這麼簡單

    天氣太熱~來的時間不對~要等大廚們炒米粉

    等太久~我們只能離開~來到湖口形象商圈

    逛老街囉~新竹湖口老街豆之味豆腐坊~特別的豆漿豆花~好吃不甜膩~湖口形

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  ↑今日湖口形象商圈有推廣活動~新竹湖口老街豆之味豆腐坊~特別的豆漿豆花~好吃不甜膩~湖口形

   新竹湖口老街豆之味豆腐坊~特別的豆漿豆花~好吃不甜膩~湖口形

  ↑來的時間有點早~大約11點左右~此時老街人潮不多

    走在巴洛克式老建築中~感覺很舒服~愜意~新竹湖口老街豆之味豆腐坊~特別的豆漿豆花~好吃不甜膩~湖口形

   新竹湖口老街豆之味豆腐坊~特別的豆漿豆花~好吃不甜膩~湖口形

  ↑看到豆之味豆腐坊~沒錯~小青愛吃豆花

    更愛豆漿~當然要進場瞧瞧~新竹湖口老街豆之味豆腐坊~特別的豆漿豆花~好吃不甜膩~湖口形

   新竹湖口老街豆之味豆腐坊~特別的豆漿豆花~好吃不甜膩~湖口形  

   新竹湖口老街豆之味豆腐坊~特別的豆漿豆花~好吃不甜膩~湖口形

  ↑看起來店家很受遊客歡迎~新竹湖口老街豆之味豆腐坊~特別的豆漿豆花~好吃不甜膩~湖口形

   新竹湖口老街豆之味豆腐坊~特別的豆漿豆花~好吃不甜膩~湖口形

  ↑在這窗口點餐結帳

   新竹湖口老街豆之味豆腐坊~特別的豆漿豆花~好吃不甜膩~湖口形

  ↑想內用~請先入內找位置

   新竹湖口老街豆之味豆腐坊~特別的豆漿豆花~好吃不甜膩~湖口形

  ↑菜單一大頁~分冷熱豆花

    黑糖糖水豆花~豆漿糖水豆花~黑糖冰沙豆花

    落在45-80元之間~算是親民的價格~新竹湖口老街豆之味豆腐坊~特別的豆漿豆花~好吃不甜膩~湖口形

   新竹湖口老街豆之味豆腐坊~特別的豆漿豆花~好吃不甜膩~湖口形

   新竹湖口老街豆之味豆腐坊~特別的豆漿豆花~好吃不甜膩~湖口形

  ↑店內用餐區為狹長型~座位不大~也不多

    但吃豆花~也算是很不錯的座位區~新竹湖口老街豆之味豆腐坊~特別的豆漿豆花~好吃不甜膩~湖口形

   新竹湖口老街豆之味豆腐坊~特別的豆漿豆花~好吃不甜膩~湖口形

   新竹湖口老街豆之味豆腐坊~特別的豆漿豆花~好吃不甜膩~湖口形

  ↑生意真好~翻桌率也飛快~瞧不一會功夫

    幾乎又滿坐~新竹湖口老街豆之味豆腐坊~特別的豆漿豆花~好吃不甜膩~湖口形

   新竹湖口老街豆之味豆腐坊~特別的豆漿豆花~好吃不甜膩~湖口形

   新竹湖口老街豆之味豆腐坊~特別的豆漿豆花~好吃不甜膩~湖口形

  ↑等會準備吃午餐~僅點一碗綜合豆漿豆花80元合吃

    可加四種料~小青選了綠豆~紅豆~芋圓~珍珠

    沒加糖的豆漿豆花~搭著微微甜的副料

    真的是絕配~好吃~新竹湖口老街豆之味豆腐坊~特別的豆漿豆花~好吃不甜膩~湖口形

   新竹湖口老街豆之味豆腐坊~特別的豆漿豆花~好吃不甜膩~湖口形

  ↑吹著冷氣~吃著沒有很冰

    特別的豆漿豆花~新竹湖口老街豆之味豆腐坊~特別的豆漿豆花~好吃不甜膩~湖口形

   新竹湖口老街豆之味豆腐坊~特別的豆漿豆花~好吃不甜膩~湖口形

  ↑手遊寶可夢與實景結合的補給站

    這是在苗栗頭份公園~在湖口老街沒有截圖留影~新竹湖口老街豆之味豆腐坊~特別的豆漿豆花~好吃不甜膩~湖口形

   新竹湖口老街豆之味豆腐坊~特別的豆漿豆花~好吃不甜膩~湖口形

  ↑在湖口老街~好吃的豆之味豆腐坊合影~新竹湖口老街豆之味豆腐坊~特別的豆漿豆花~好吃不甜膩~湖口形

   新竹湖口老街豆之味豆腐坊~特別的豆漿豆花~好吃不甜膩~湖口形

  ↑店家資訊

    店名~豆之味豆腐坊

    地址~新竹縣湖口鄉湖口老街226

    電話~03-5695605

    營業時間:週三11:00-17:00

             週四週五11:00-18:00

             週末假日10:00-18:00  週一、週二公休

文章標籤
豆之味豆腐坊 湖口老街 豆漿豆花 湖口形象商圈 觀光景點
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