↑過了端午~天氣似乎就越來越熱~來吃碗

微微冰不甜膩的豆漿豆花~真是會令人

心情大好~愉悅的甜點~開心~

↑ 再來記錄113年5月10日週五~到台中小遊~有興趣點我聯結

第二天5月11日週六~從台中出發~來到苗栗頭份

原想來湊熱鬧~看電子報介紹~今日頭份有炒米粉大賽

邀請鄉親及遊客來吃免費的炒米粉~還有票選活動

↑當天看到評審委員焦志方老師~您知道他是誰嗎

他可是台灣美食節目~料理美食王~美味so nuch的主持人

瞧小青離他多近~拍的如此清楚~真的好開心丫~

↑想吃免費的炒米粉~可沒這麼簡單

天氣太熱~來的時間不對~要等大廚們炒米粉

等太久~我們只能離開~來到湖口形象商圈

逛老街囉~

↑今日湖口形象商圈有推廣活動~

↑來的時間有點早~大約11點左右~此時老街人潮不多

走在巴洛克式老建築中~感覺很舒服~愜意~

↑看到豆之味豆腐坊~沒錯~小青愛吃豆花

更愛豆漿~當然要進場瞧瞧~

↑看起來店家很受遊客歡迎~

↑在這窗口點餐結帳

↑想內用~請先入內找位置

↑菜單一大頁~分冷熱豆花

黑糖糖水豆花~豆漿糖水豆花~黑糖冰沙豆花

落在45-80元之間~算是親民的價格~

↑店內用餐區為狹長型~座位不大~也不多

但吃豆花~也算是很不錯的座位區~

↑生意真好~翻桌率也飛快~瞧不一會功夫

幾乎又滿坐~

↑等會準備吃午餐~僅點一碗綜合豆漿豆花80元合吃

可加四種料~小青選了綠豆~紅豆~芋圓~珍珠

沒加糖的豆漿豆花~搭著微微甜的副料

真的是絕配~好吃~

↑吹著冷氣~吃著沒有很冰

特別的豆漿豆花~

↑手遊寶可夢與實景結合的補給站

這是在苗栗頭份公園~在湖口老街沒有截圖留影~

↑在湖口老街~好吃的豆之味豆腐坊合影~

↑店家資訊

店名~豆之味豆腐坊

地址~新竹縣湖口鄉湖口老街226號

️電話~03-5695605

營業時間:週三11:00-17:00

週四週五11:00-18:00

週末假日10:00-18:00 週一、週二公休