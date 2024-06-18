↑過了端午~天氣似乎就越來越熱~來吃碗
微微冰不甜膩的豆漿豆花~真是會令人
心情大好~愉悅的甜點~開心~
↑再來記錄113年5月10日週五~到台中小遊~有興趣點我聯結
第二天5月11日週六~從台中出發~來到苗栗頭份
原想來湊熱鬧~看電子報介紹~今日頭份有炒米粉大賽
邀請鄉親及遊客來吃免費的炒米粉~還有票選活動
↑當天看到評審委員焦志方老師~您知道他是誰嗎
他可是台灣美食節目~料理美食王~美味so nuch的主持人
瞧小青離他多近~拍的如此清楚~真的好開心丫~
↑想吃免費的炒米粉~可沒這麼簡單
天氣太熱~來的時間不對~要等大廚們炒米粉
等太久~我們只能離開~來到湖口形象商圈
逛老街囉~
↑今日湖口形象商圈有推廣活動~
↑來的時間有點早~大約11點左右~此時老街人潮不多
走在巴洛克式老建築中~感覺很舒服~愜意~
↑看到豆之味豆腐坊~沒錯~小青愛吃豆花
更愛豆漿~當然要進場瞧瞧~
↑看起來店家很受遊客歡迎~
↑在這窗口點餐結帳
↑想內用~請先入內找位置
↑菜單一大頁~分冷熱豆花
黑糖糖水豆花~豆漿糖水豆花~黑糖冰沙豆花
落在45-80元之間~算是親民的價格~
↑店內用餐區為狹長型~座位不大~也不多
但吃豆花~也算是很不錯的座位區~
↑生意真好~翻桌率也飛快~瞧不一會功夫
幾乎又滿坐~
↑等會準備吃午餐~僅點一碗綜合豆漿豆花80元合吃
可加四種料~小青選了綠豆~紅豆~芋圓~珍珠
沒加糖的豆漿豆花~搭著微微甜的副料
真的是絕配~好吃~
↑吹著冷氣~吃著沒有很冰
特別的豆漿豆花~
↑手遊寶可夢與實景結合的補給站
這是在苗栗頭份公園~在湖口老街沒有截圖留影~
↑在湖口老街~好吃的豆之味豆腐坊合影~
↑店家資訊
店名~豆之味豆腐坊
地址~新竹縣湖口鄉湖口老街226號
️電話~03-5695605
營業時間:週三11:00-17:00
週四週五11:00-18:00
週末假日10:00-18:00 週一、週二公休