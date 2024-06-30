在倉敷有許多的喫茶店、咖啡廳，但是「 倉敷珈琲館 」是岡山倉敷唯一一間入選 tabelog 2022年評選的日本百大喫茶店，在 tabelog 上評分有 3.65分，是日本非常高評價的咖啡館。

身為不專業咖啡迷，每天一定要補充咖啡因，旅行中也喜歡到當地的咖啡館感受生活氛圍。倉敷珈琲館有著昭和懷舊咖啡廳氛圍，咖啡的品質和口感更是讓人驚艷，很喜歡！

如果你也正在尋找岡山倉敷咖啡、對咖啡有研究、也喜歡日本復古喫茶店/咖啡廳，那麼這家「倉敷珈琲館」一定要放入旅行清單裡！

●全文網址：https://365hygge.com/kurashikicoffee/ (含咖啡菜單)

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江戶時代建築裡的昭和咖啡廳

倉敷珈琲館從1971年開業至今，超過50年。地點就位在倉敷觀光案內所的正對面（另一端河岸），店門口的標誌小小的，走過很容易路過。要辨識的最好方式就是認紅色的鐵門。

附近有也是走懷舊氛圍的美食餐廳、喫茶店，都保留了歷史建築的外觀與結構。像是有鄰庵、三宅商店。胃容量足夠的話，都非常推薦到訪，各有各的風格特色！

室內空間讓人非常喜歡，紅磚牆環繞，搭配深色木製桌椅配件、以及各式咖啡器材，充滿昭和懷舊感。