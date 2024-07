店裡也有販售自家烘焙的咖啡豆、濾掛、咖啡濃縮液,同時也有販售一些數量不多的餅乾點心。

注意到牆上木框以及室內天花板的木製衡樑上有刻著「Doing Nothing is doing all.」的小小標語(甚麼都不做的時候,其實甚麼都已經做完了),簡單幾個字卻讓人印象深刻,非常喜歡─ 無為而為,隨遇而安。