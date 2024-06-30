為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 旅遊 > 國外旅遊 > 日本【倉敷】倉敷珈琲館 – tabelog 評選日本百大喫茶店

日本【倉敷】倉敷珈琲館 – tabelog 評選日本百大喫茶店

2024-06-30 00:00:00 365hygge 人氣：113
share
窩客好文

365hygge

發表篇數：8篇

文章類別：旅遊-國外旅遊

洲與國家：亞洲 > 日本

在倉敷有許多的喫茶店、咖啡廳，但是「 倉敷珈琲館 」是岡山倉敷唯一一間入選 tabelog 2022年評選的日本百大喫茶店，在 tabelog 上評分有 3.65分，是日本非常高評價的咖啡館。

身為不專業咖啡迷，每天一定要補充咖啡因，旅行中也喜歡到當地的咖啡館感受生活氛圍。倉敷珈琲館有著昭和懷舊咖啡廳氛圍，咖啡的品質和口感更是讓人驚艷，很喜歡！

如果你也正在尋找岡山倉敷咖啡、對咖啡有研究、也喜歡日本復古喫茶店/咖啡廳，那麼這家「倉敷珈琲館」一定要放入旅行清單裡！

●全文網址：https://365hygge.com/kurashikicoffee/ (含咖啡菜單)

 

👋🏼 歡迎追蹤 365hygge 的 Facebook粉絲專頁Instagram粉絲專頁
📸 分享更多更即時 ✈️旅遊、🍴美食、☕咖啡廳資訊

 

江戶時代建築裡的昭和咖啡廳

倉敷珈琲館從1971年開業至今，超過50年。地點就位在倉敷觀光案內所的正對面（另一端河岸），店門口的標誌小小的，走過很容易路過。要辨識的最好方式就是認紅色的鐵門。

附近有也是走懷舊氛圍的美食餐廳、喫茶店，都保留了歷史建築的外觀與結構。像是有鄰庵三宅商店。胃容量足夠的話，都非常推薦到訪，各有各的風格特色！

室內空間讓人非常喜歡，紅磚牆環繞，搭配深色木製桌椅配件、以及各式咖啡器材，充滿昭和懷舊感。

店裡也有販售自家烘焙的咖啡豆、濾掛、咖啡濃縮液，同時也有販售一些數量不多的餅乾點心

注意到牆上木框以及室內天花板的木製衡樑上有刻著「Doing Nothing is doing all.」的小小標語（甚麼都不做的時候，其實甚麼都已經做完了），簡單幾個字卻讓人印象深刻，非常喜歡─ 無為而為，隨遇而安

倉敷珈琲館

咖啡歐蕾，一杯讓人驚豔的好咖啡

在到訪之前已經有認知「這家不便宜」、「咖啡很小杯」、「但是非常好喝」。

抱持著嘗鮮的心態點了過去常在日式咖啡廳裡喝的「咖啡歐蕾（カフェ‧オ‧レ / Cafe au lait）」，一杯700日圓。

雖然已有上面這些認知，實際看到眼前的咖啡量還是覺得，好小杯阿！

倉敷珈琲館

原本心裡想著這次沒有點到單品，應該比較無法品嘗到單純咖啡的細緻口感吧？

不過這個心裡的假設，在喝了一口咖啡歐蕾後整個完全改觀！

牛奶的香氣和口感在喝下去的時候馬上就能品嘗出來，而尾味可以感受到咖啡的濃郁，但也不會太重。既便加了牛奶，也完全不會搶走咖啡應有的層次。很好喝，有驚豔到。

在開始倉敷美觀的景點行程之前，先到倉敷珈琲館喝杯咖啡，補充咖啡因；或是逛累了到店裡休息一下，享受一段安靜的咖啡時光都很不錯！這家很棒的日本咖啡廳，推薦給也正在安排岡山倉敷旅行的人囉！

 

倉敷珈琲館

地址: 4-1 Honmachi, Kurashiki, Okayama 710-0054日本
店家資訊: 官網 / FB / IG

◍ 可用信用卡
◍ tabelog 2022 日本百選喫茶店網頁請點此

 

[延伸閱讀] 更多岡山旅行紀錄

倉敷

 [住宿] 倉敷可哥大飯店 – 火車站旁質感設計飯店，有泡湯大浴場！
➥ [住宿] 倉敷皇家花園飯店 – 兼具現代設計與倉敷傳統文化，近車站、倉敷美觀地區、有大浴場！
➥ [食記] 有鄰庵 – 微笑布丁、涮豬肉定食，倉敷美觀百年老宅裡的幸福滋味
➥ [食記] 三宅商店 – 百年建築裡的咖哩香，倉敷美觀高評價町家喫茶店
 

宇野

➥ [住宿] UNO HOTEL – 瀨戶內海跳島飯店首選！高質感客房、露天風呂泡湯、早餐套餐
➥ [泡湯] 瀨戶內溫泉玉之湯- 4大露天風呂天然溫泉，享受傳統日式泡湯
➥ [咖啡館] 宇野うのまち珈琲店：極美烤布蕾水果百匯，書海裡的甜點香
➥ [食記] 満月屋食堂：道地濃厚叉燒拉麵，宇野車站巷弄風格食堂

其他

➥ [行程] La Malle de Bois 觀光列車 – 走進超大旅行箱，來趟瀨戶內海列車旅行！（岡山⇌尾道‧宇野‧琴平‧日生）
 [行程] La Malle de Bois 觀光列車 – 圖解網路訂票教學、取票方式

 

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

#日本
morechevron_right
文章關鍵字
日本 岡山 倉敷 咖啡 more
檢舉
share
推薦商品
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

留言
0 則留言
keyboard_arrow_up