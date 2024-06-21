苗栗竹南美食「三砌茶SUCHill 37」，位於竹南車站周邊的新開幕自創品牌手搖飲料店，從竹南車站步行前來約5分鐘！除了純茶系列以外，他們的鮮乳系列、鮮果調飲、芝士奶蓋也都很熱賣！是一間路過就會想要回購的好喝飲料店！推薦給大家👍文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表MENU供參考！

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【三砌茶SUCHill 37】 ▋地址：苗栗縣竹南鎮博愛街109號 ▋電話：037-482837 ▋營業時間：10:00-20:30

▲「三砌茶SUCHill 37」是竹南車站周邊的新開幕自創品牌飲料店，地點就在竹南飲料一級戰區博愛街上，從車站步行前來約5分鐘，周邊有路邊停車格可以停車！

▲店家除了收現金以外，還有接受街口支付和LINE PAY！

【三砌茶SUCHill 37｜完整菜單MENU】

▲這是「三砌茶SUCHill 37」的完整菜單，供參考（實際販售品項與價格，以店家現場公告為主）

【三砌茶SUCHill 37｜排行榜攻略】

▲來到「三砌茶SUCHill 37」若不知道要點什麼，就點排行榜上推薦的招牌飲品準沒錯啦！

【焙盞烏龍奶茶+仙草凍】

▲焙盞烏龍奶茶加10元加仙草凍，烏龍奶茶的茶香味很濃郁，搭上滑嫩的仙草凍，吃起來更有飽足感且無負擔！我還蠻喜歡這樣的組合😘

【37茶王+蕎麥凍】

▲他們的蕎麥凍除了可以和＂原焙蕎麥茶＂搭配以外，與醇奶系列之間的搭配也很搭！而我們這天是點了最熱賣的37茶王搭配蕎麥凍，喝起來更有層次口感，搭在一起也是挺清爽的呢！

【琥珀珍珠拿鐵】

▲琥珀珍珠拿鐵加上了香甜的黑糖，和滴水不加的鮮奶，還有口感Q彈的珍珠！肯定是咀嚼控必點的飲品啊！

【春玄芝霜】

▲春玄芝霜搭配的是店家特製的芝士奶蓋！他們的春玄烏龍茶的香氣很足，搭配上層的芝士雪霜很Match！鹹香的奶蓋，搭配原茶一起入口，喝起來順口不膩口🥰

【紅柚翡翠】

▲紅柚翡翠綠加了紅葡萄柚及綠茶，裡面的葡萄柚果肉給的很多，用料很實在！是我到飲料店都優先必買的品項，酸酸甜甜的很適合佐餐，是杯解膩又好喝的飲品！推薦必點啦💯

【蔗里四季春】

▲蔗里四季春使用了甘蔗汁搭配四季春，可以喝得到甘蔗本身的甜味，炎炎夏日來一杯還挺消暑的呢！

【馥果莓紅】

▲馥果莓紅喝起來酸甜清新，果香味還蠻突出的，是杯順口好喝又解膩的小清新飲品！

整體來說，這間「三砌茶SUCHill 37」的飲品選擇蠻多的，除了純茶系列以外，他們的鮮乳系列、鮮果調飲、芝士奶蓋也都很熱賣！而我自己推薦必點的肯定是焙盞烏龍奶茶、琥珀珍珠拿鐵、春玄芝霜、紅柚翡翠，是一間路過就會想要回購的好喝飲料店！推薦給大家👍

***本文感謝”三砌茶SUCHill 37″邀約,內文為真實感受分享***

【苗栗NEW OPEN】

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