高ＣＰ值無菜單台菜料理推薦！機場捷運A21站超人氣熱門美食推薦、桃園、中壢必吃美食

嗑私廚不必再湊人啦！ 一個人也可以細細品味 近年來無菜單料理餐廳崛起

但大部份以法式無菜單、日式無菜單為主流 YUNO這次來分享這家「燦 台菜私廚」

以台灣在地食材為主 重新演繹各種經典台菜 展現了主廚的用心與對土地的愛意

也讓用餐者能在每一道料理中感受到獨特的台灣味道和文化深度

重點是份量多 價格也親民 如果有機會 一定要品嚐一次這些充滿情感的台灣美味佳餚！

原文:燦台菜私廚｜嗑私廚不必再湊人啦！色香味俱全無菜單台菜料理 一人只要880元。菜單價位(桃園中壢美食推薦)

燦台菜私廚在哪裡?怎麼去?

奉上資訊



名稱:燦台菜私廚

燦台菜私廚電話:03-493-0777

燦台菜私廚營業時間:11:00~14:00 16:30~21:00

燦台菜私廚ＦＢ: 點我

燦台菜私廚地址:320桃園市中壢區環北路80號（近機場捷運A21站）

備註：文章皆有時效性，如有修正皆以燦台菜私廚為主

文章內有燦台菜私廚地址、電話、營業時間、完整菜單價目表menu可提供參考

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燦 台菜私廚位於桃園中壢的環北路上 餐廳門口前方可停兩台車

如果滿停 中豐北路也有路邊停車格及機場捷運A21地下停車場步行約6-10分鐘即可到達

一進門《燦 台菜私廚》就讓人眼前一亮 首先映入眼簾的是水產的養殖箱

裡面養著活蹦亂跳的水姑娘龍蝦、波士頓龍蝦和活南非鮑魚

如果當場想要嘗試活體海鮮料理 只需直接跟服務人員加點即可

《燦 台菜私廚》的室內用餐環境給人一種低調時尚的感覺 從桌面到燈具都散發出大器質感

用餐氛圍燈光美、氣氛佳 完全跳脫了傳統台菜熱炒餐廳的既定印象

座位選擇多樣化 包括一般座位和提供包廂的選項 開放式的用餐空間主要以四人座位為主

座位間距也頗大 提供了高度的舒適度 非常適合小團體用餐

如果是家族或公司商業聚會或更有隱私感 也有提供包廂

《燦台菜私廚》消費方式

無菜單料理是880+10%/人 可以吃到9道經典台式料理 以接預約客為先

另外如果要單點波士頓龍蝦、水姑娘龍蝦、活南非鮑魚、黑鮪魚也是直接店員加點即可

這樣的設計既能滿足顧客對無菜單料理的驚喜期待 也能靈活應對顧客的個別需求





燦 台菜私廚｜梅子苦瓜

首先先上開胃小菜 本來以為會有苦味 沒想到幾乎吃不到苦味

主廚以薑片、梅子和醃梅醬汁慢火煨煮的厚切苦瓜條

均勻吸附了梅香醬汁 幾乎入口即化 有著淡淡的梅子香氣 讓人回味無窮

燦 台菜私廚｜菊花茶

泡著煙的菊花茶讓人印象深刻 整壺冒著煙又冒泡

一問才知道原來是加入了主廚自製的食用乾冰

淡雅的清香與台式料理相得益彰 讓人感到清新愉悅

作為清新口腔味蕾的茶飲 既能提升整體用餐體驗

又能讓味覺得到短暫的休息 迎接下一道美味的料理





燦 台菜私廚｜沙拉松阪豬

這道沙拉作為開胃菜 松阪豬肉片厚度適中 誠意十足 淋上胡麻醬與自熬芒果醬的生菜表現相當出色

松阪豬肉口感帶點脆度 表皮帶著焦香 整體香氣和油脂恰恰好 為整餐的開始打下了美味的基礎





燦 台菜私廚｜白斬舒肥鮮嫩玉米雞(單點)

說到台菜的經典料理怎麼能少了白斬雞呢？金黃色的外皮包裹著嫩口的肉質 讓人食欲大增

展現了主廚的高超技藝 外皮金黃彈牙 內裡的肉質嫩滑多汁 完全不柴

這道白斬雞會附上兩種經典醬料 為美味更添風味 一種是客家的金桔醬 另一種是蒜味醬油

客家金桔醬帶有清新的金桔香氣 酸甜可口 與白斬雞的嫩滑肉質相得益彰 提升了整體的清爽感

蒜味醬油則帶有濃郁的蒜香和鹹香的古早味 能夠充分突顯出雞肉的鮮美 增添了層次感和風味

這兩種醬料各有特色 可以根據個人口味選擇搭配 讓每一口白斬雞都能品嚐到不同的滋味





燦 台菜私廚｜甘蔗烏骨雞湯

這道烏骨雞湯絕對是愛喝湯的人的心頭好 每人一盅的份量相當充足

一揭開蓋子 淡雅的甘蔗香氣就已經撲鼻而來 這盅烏骨雞湯最迷人的地方在於湯中的那節甘蔗

甘蔗的清甜香氣與烏骨雞的鮮美完美結合 讓湯品自然回甘 讓人忍不住一口接一口

燦 台菜私廚｜招牌胡椒蝦

一般餐廳常見的是泰國蝦 但《燦 台菜私廚》選用了碩大的大草蝦 處理也非常用心

新鮮度極高 且已開背且清除蝦腸 肉質具有彈性和甜度 配上鹹香的胡椒調味更是一絕 搭配油飯一起享用有夠讚

燦 台菜私廚｜蝦鬆干貝鮭魚卵

蘿蔓生菜上鋪滿蝦仁、干貝、油條還有漬鮭魚卵

看起來非常豪華很有食慾感

蝦仁及干貝的彈牙口感和油條碎的脆度 吃起來相當清爽





燦 台菜私廚｜醬燒舒肥控肉(單點)

這控肉看起來相當誘人！主廚對於每一道料理的用心和手藝都讓人印象深刻。

帶皮豬五花肉切成方塊狀並經過舒肥的處理 這樣不僅保留了肉中的油花 還讓肉質更加入味

入口後 香氣濃郁且肉質軟嫩 搭配上滷紅白蘿蔔可以中和焢肉的油脂感 使得整體口感更加豐富和平衡

燦 台菜私廚｜荷葉龍虎斑

主廚用心挑選的龍虎斑 不僅肉質細膩且口感微Q 魚皮的膠質口感十足

荷葉包裹著龍虎斑 在蒸的過程中不僅保持了魚肉的鮮美

還讓魚肉帶上了荷葉的淡淡香氣 更是增添了食物的鮮度和口感

加上大量的洋蔥絲和薑絲為底 再淋上蒸魚醬汁 香氣更甚





燦 台菜私廚｜韭菜櫻花蝦米糕(單點)

米糕上方滿滿的櫻花蝦顯示了料理的真材實料 櫻花蝦本身帶有鮮甜的風味

經過爆炒後更是香氣四溢 米糕的口感則是另一大亮點 軟中帶Q

每一粒米飯都充滿了五花肉絲、香菇丁的香氣 搭配櫻花蝦的鹹酥香

讓這道料理既有飽足感 又有層次豐富的口味

最後用季節水果結束美好的一餐！

燦 台菜私廚除了使用在地食材 主廚更是以台灣料理為主角

整體吃下來驚喜連連 價位相對來說也不那麼高不可攀

推薦給想要試試特別無菜單料理的大家！