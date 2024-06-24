桃園中壢美食「香悅庭園-複合式餐飲咖啡廳」，店家附設免費汽機車停車場，有戶外的草皮區，也是間親子及寵物（不落地）友善餐廳喔！餐點價格親民，飲料80元起，正餐130元起！白天和晚上是完全不同的風格，晚上還有超美的光影點燈唷！超美超好拍的餐廳就藏在市區裡，肯定要特地安排來這遛小孩拍美照啊！文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表MENU供參考！

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【香悅庭園-複合式餐飲咖啡廳】 ▋地址：桃園市中壢區龍興路591號 ▋電話：03-466-6222 ▋營業時間：週日至週四12:00-21:00（最後進場時間20:00）、週五至週六12:00-23:00（最後進場時間22:00）

▲「香悅庭園-複合式餐飲咖啡廳」附設免費停車場，停車場的位置就在店家右手邊，車位還蠻多的，用餐完畢後再到櫃台處拿代幣就OK，停車超方便！

▲這間「香悅庭園-複合式餐飲咖啡廳」大家應該不陌生，他的前身是「幻境餐廳」，當時開幕造成轟動，我看過他們當時的菜單，主餐大約是400-500，飲料大概是200UP，看了以後我就有點卻步，採觀望的狀態！

現在他們換了全新的店名和菜單，環境是一樣的，但菜單則是推出了大眾都能接受的平價餐點，主餐是130元起，飲料80元起，是說他們換店名又推出平價餐點的這件事，還有很多人都不知道，以這價格能享受到的環境與餐點品質來說真的要推爆阿👍

▲雖然換了全新的店名，但是他們的環境是不變的，無論室內或戶外都一樣很好拍！

▲這裡有個戶外的草皮區，草皮整理的很乾淨很平整，很適合拍美照，也很適合遛小孩☺️若是帶毛小孩的話，室內寵物不落地，要記得帶提籃或推車前來唷！

▲這裡還有噴水的水池，晚上來這邊會有超美的光影秀，又會是完全不同的面貌！

▲這天帶湯包來玩！草地上還有幾顆大球球，可以讓小孩追著球跑，超可愛的啦！

▲中壢真的很難得有這樣適合帶小孩的餐廳！爸媽們肯定要筆記起來啊！美中不足的是這裡沒有尿布台和哺乳室，如果有這些設施，我肯定直接給到滿分啦💯

▲只要押證件，就可以免費借桌遊在座位上玩，還有羽毛球拍可以借到外面草地上面玩唷！

▲如果是兩個人來用餐，很推薦坐靠窗的座位區，這邊的view超讚，沙發座椅也很好坐！

▲若是人數比較多，則可以坐四人桌，或是請店家協助併桌用餐唷！

▲店家有提供很多張的兒童椅，來這邊帶小孩用餐不成問題！

▲這是二樓的座位區，二樓的座位數也蠻多的，只是平時客人不多的話，二樓不會特別開放！

▲餐具和醬料區，這邊有貼心提供兒童用的餐碗、餐杯和餐具！客人都可以自行取用！

▲到店後服務人員會帶位入座並附上水杯與水壺，然後自行掃描桌面上的條碼點餐，選購後下單再到櫃台結帳即可👌

【香悅庭園-複合式餐飲咖啡廳｜完整菜單MENU】

▲每人低消為任一品項、酌收10%服務費、客滿時用餐時間限制2小時！吸菸請至店家設置的戶外吸菸區！禁帶外食、飲料及酒類！

▲此為「香悅庭園-複合式餐飲咖啡廳」完整菜單，供參考（實際販售品項與價格，以店家現場公告為主）

▲店家現在有蛋糕優惠活動，還有可以加購的超值套餐（+90元有穀物餐包和水果優格沙拉）

【香悅庭園｜有鹹食正餐及甜點和飲料】

▲「香悅庭園-複合式餐飲咖啡廳」有鹹食正餐及甜點和飲料，除了義大利麵和燉飯這一類的西式餐點以外，店家還多中式的麵食和鹹粥可以選擇！現在的甜點不只有鬆餅，還新增了多款蛋糕唷！

【麻辣鴨血臭豆腐140＋白飯20】

▲麻辣鴨血臭豆腐的內容物有臭豆腐、鴨血、梅花肉片、絞肉、金針菇、小白菜～再加上一些蔥花點綴！若想吃得比較有飽足感，就可以另外加點白飯（+20元）或冬粉（+20元）來搭配！

▲這碗麻辣鴨血臭豆腐份量還蠻實在的耶，裡面有三大塊的鴨血和豆腐，特製的麻辣湯底不會太鹹，是可以喝的湯頭，加點一碗白飯就可以直接升級湯泡飯😋

【三拼螺螄粉180元+炸蛋20元】

▲螺獅粉的內容物有香腸、三層肉、肥腸、白菜、黑木耳、豆皮、五花肉片，然後再加點了一顆炸蛋！如果是想要兩個人分食，推薦可以+30元加湯加麵，然後再點其他滷味小菜或點心來搭配😋

▲螺獅粉的酸度適中，裡面的配料給的很足，如果想要加五花肉片、手工高粱蒜味香腸、秘製肥腸也都可以再額外加點！但我更推薦的是加點炸蛋，這酥脆的炸蛋還有濃稠的蛋液，蛋控必點！

【芋香蛋酥海鮮鹹粥170元】

▲這碗鹹粥大概有三碗飯的量吧，吃完這一碗就飽到不行，重點是他的味道超棒，吃得到海鮮的鮮甜和芋頭的香氣，還有蛋酥增添口感！

▲我自己是點了一碗白飯，再加了一些鹹粥上面的配料給湯包吃！湯包愛到不行！是說他難得這麼愛吃飯耶～有夠捧場的啦😂

【番茄半筋半肉炸蛋牛肉麵】

▲這款牛肉麵很好吃耶！他的湯頭番茄味很濃，裡面的肉塊厚實，牛筋口感軟Q！

是說牛肉麵的麵條可以二選一，有柳州麵條和台式小拉麵可以選，我這一碗選的是柳州麵條，麵條口感偏細，口感很滑溜，只是用筷子會有點不太好夾😅

【炸物摩天輪】

▲人數比較多很適合點這個炸物摩天輪！用摩天輪裝炸物，端上桌就很吸睛耶！有夠好拍的！這裡面有薯條、洋蔥圈、雞塊、土魠魚、雞米花，炸物的油瀝的很乾淨，吃起來酥脆不油膩！

【香悅庭園｜TEA TIME】

▲香悅庭園的甜點也毫不馬虎，除了原本菜單上有的鬆餅以外，現在還推出了多款蛋糕可以選擇唷！點一杯飲料配個蛋糕，就是超完美的下午茶組合啦😍

【黑糖麻糬蜜香鬆餅】

▲黑糖麻糬蜜香鬆餅是點給小朋友吃的！湯包超愛鬆餅，拿在手上啃個不停😂

鬆餅裡面的麻糬吃起來很像是黑糖珍珠，一旁搭配了香草冰淇淋，再淋上蜂蜜，整體不會太甜膩！但這現烤的鬆餅建議要端上桌馬上吃，口感才是最棒的啦🫰

【布朗尼 特價200元】

▲這布朗尼的蛋糕體口感很紮實，苦甜的滋味很耐吃，搭配香草冰淇淋吃起來更有層次！

【檸檬磅蛋糕 特價180元】

▲檸檬磅蛋糕的口感紮實，表面有一層檸檬糖霜，搭配著紮實的蛋糕體一起吃，整體酸V酸V的不甜膩！

【憨吉乳酪蛋糕 特價180元】

▲這款憨吉乳酪蛋糕很讓我驚艷耶！是我今天最愛的TOP1口味！上層的地瓜餡搭配了鮮奶油，底部則是乳酪蛋糕，吃起來很有層次感！這地瓜配乳酪蛋糕的組合～是意外的Match呢🥰

【核桃蛋糕 特價180元】

▲這核桃蛋糕我也很喜歡耶，他們的核桃給的很多，吃起來很香很涮嘴，主體是乳酪蛋糕體，搭配著口感脆脆的核桃一起享用很加分！

【浪漫馬爾地夫140元】

▲這杯三色漸層的浪漫飲品，底層粉紅色像珍珠的是草莓球，飲品的主體是可爾必思，是杯清爽系的飲品！但我覺得這款飲料的口味很看個人，長輩們是喝不太習慣啦😅

【OREO焦糖黑磚咖啡冰沙200元】

▲咖啡冰沙裡面加入了咖啡凍，上面擠上鮮奶油點綴，還有OREO餅乾和脆迪酥！但這杯冰沙的甜度比較高，我們之後還跟店家要了一杯冰塊，加冰以後喝起來比較不膩口！

【紅粉夢幻荔莓彩虹雲朵冰沙200元】

▲這杯粉紅色的冰沙肯定是少女們的最愛啊！值得點來拍照！粉嫩甜美的色彩搭配優格奶油，喝起來冰涼涼的，是杯好拍又夢幻的清爽冰沙飲料！

【靛藍夢幻蜜桃彩虹雲朵冰沙200元】

▲這款飲料上面用了軟糖和棉花糖點綴，加上了夏日藍天與清爽的優格奶油，這杯很適合炎熱的夏天啊！

▲這天帶長輩和小朋友一起來用餐，享受這裡的氛圍和美食，大家都吃得很滿意耶！這裡好停車、冷氣很給力、草皮整理的很乾淨、餐點價格也很合理、晚上的氛圍格外浪漫～是會讓人想再回訪的好地方呢🥰

【香悅庭園｜夜晚光影秀】

▲我們這天從白天待到了晚上，就是為了欣賞他們晚上開燈後的光影變化，這裡的白天和晚上真的是完全不同的美啊！推薦選在傍晚時段來用餐，這樣就可以一次體驗到兩種不同的感受😚

▲晚上的水池有光影變換，看起來超美的啦，而且晚上天氣比較涼，待在戶外的座位區用餐也是挺不賴的🥰

▲晚上的座位區也有光影變化，而且這光線不會讓人覺得不舒服！我覺得這室內的氛圍很可以耶！

▲晚上用餐服務人員還會送上一盞燈到桌邊，有種在吃燭光晚餐的氛圍！有夠浪漫的啦！

▲吃飽天色轉暗以後，外面的光影很吸引小朋友的目光，湯包他開心的在外面跑來跑去，還想用手去摸地板上的燈呢，反應超可愛的啦🤩

整體來說，這間「香悅庭園-複合式餐飲咖啡廳」前身是＂幻境＂，現在已經換了全新店名和菜單，餐點多了些中式小吃，還有多款蛋糕可以選擇，重點是價格親民許多，而且不用低消飲料，只需要低消任一品項，飲料80元起，正餐130元起！環境很棒又能免費停車，真的是個很適合帶小朋友和寵物的好地方！值得推薦給大家✌️

***本文感謝”香悅庭園-複合式餐飲咖啡廳”邀約,內文為真實感受分享***

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