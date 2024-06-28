高沐手作料理餐廳，台中義大利麵推薦，隱藏巷弄中的老宅人氣美食。高沐手作料理餐廳位在台中一中街的台水宿舍相當隱密的巷弄中，以特色義大利麵、燉飯為主，也有好吃的甜點提拉米蘇，免服務費、紅茶暢飲、唯一單身專用座位95折情人節時85折。

高沐手作料理餐廳

高沐手作料理餐廳 位置與停車

高沐手作料理餐廳位在台中一中街的台水宿舍商圈附近，穿過台水宿舍後的小巷，就會看到門口綠意盎然、斑駁紅磚牆的老宅，在夜間打上燈光時更有浪漫氛圍，但是沒人帶路很難注意到這裡居然還有間特色餐廳。 高沐手作料理餐廳餐廳後方剛好是精武路的新興收費停車場，汽機車都好停車，步行不用3分鐘。

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食記具有時效性

價格、優惠、營業時間以官方公告為主

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高沐不只外觀布置的很引人注目，店內的空間也很神奇，保留下老牆的斑駁與缺口，搭配大量綠色造景，有著復古老宅的特色但又不會讓人覺得陰暗昏沉，晚上的時候挺溫馨的~

大多為2~4人座位，人多聚餐的話也滿方便併桌，適合學生來辦活動

後面還有一個隱藏座位區

【單身專用座】，這是老闆特別設置給單身者的優惠，只要是一個人來用餐坐這個位子，天天都打95折、情人節更是打85折，所以單身一人吃飯也是有好處的啊~但是只有一位，若已有人坐，就沒辦法啦~想省荷包享優惠者，看到有空位時請別害羞趕緊坐~

餐具、醬料、茶水擺在角落的紅色櫥櫃自助取用，紅茶是免費暢飲，也有提供兒童餐具、兒童椅

高沐手作料理餐廳 菜單、壽星優惠

目前只用QRcode掃描點餐，如果遇到不會操作，可請店員協助用手機點餐。餐點以義大利麵、燉飯為主，可依自己預算加價升級成A、B、C、D不同內容的套餐，每人低消170元、用餐時間100分鐘、免服務費 ➤高沐義大利麵完整菜單

食記具有時效性，價格、優惠、營業時間以官方公告為主

高沐壽星優惠：當月壽星憑身分證來用餐，可兌換壽星優惠薯條＋蘋果蜜冰茶(食記具有時效性，優惠內容依店家現場公告為主，如有疑慮請電話訂位時詢問清楚)

以蘋果、蜂蜜、檸檬汁、金桔調味的蘋果蜜冰茶相當沁涼清爽、不會過甜膩，搭配外酥內軟香酥脆的薯條，等於是壽星自動升級套餐了~

高沐手作料理餐廳 餐點介紹

喜歡豐盛感的人，一定要記得加價升級成套餐，基本的A套餐就有好吃薯條+濃湯+法國脆皮麵包，預算夠、喜歡更澎派的可以往上升級

加熱烤過的軟法抹上店家調製的奶油醬，推薦你趁熱的時候趕快吃，麵包香氣正濃搭配濃湯更美味~

套餐的濃湯不定期更換品項，這天喝到的濃湯是玉米濃湯，香甜濃稠很好喝，之前有喝過蕈菇濃湯，帶點奶香也滿好喝

升級套餐的天婦羅炸牡蠣、蒜香奶油深海雙大蝦

蒜香奶油深海雙大蝦，一份有2隻蝦，開背大蝦鋪墊上滿滿橘紅色醬汁，這是店家獨家特調的美乃滋醬汁，加入大量的蒜蓉，經過烤箱加熱讓香氣更加突出

天婦羅炸牡蠣，高沐特選口味鮮甜的高質感牡蠣，裹上薄薄麵衣酥炸，搭配添了少許麻油的味噌醬，風味相當特殊而且讓炸牡蠣吃起來不膩口還更涮嘴

紹興醉雞捲與毒癮紹興蛤蠣圓直麵

大量蛤蠣搭配高沐自家捲製的紹興雞腿捲看起來相當澎派豐盛，上方點綴的生菜與花朵都是可以食用的

剛上桌時飄逸出的酒香就相當迷人，這是高沐自己捲製的紹興雞腿捲，雞腿肉去骨、浸至酒香入味，中間還包捲著枸杞，入口時酒香更加濃郁，雞肉肌理絲絲入味又鮮嫩，相當好吃!

醬汁搭配的是高沐特製的毒癮醬，以洋蔥為基底，還有搭配三種辣椒炒製的辣油，吃起來帶點酒香，而尾韻有點小辣，相當涮嘴，真的會讓人一吃就上癮，難怪取名為毒癮醬，妮妮布魯很喜歡這一款醬汁。

麵條部分不至於有一根芯的硬度，而是彈牙不軟爛，是台灣人都很能接受的程度

牛三寶清炒酸菜圓直面

高沐不定期推出新口味，而且相當有創意，像這道加了台式食材酸菜入味的中西合併料理，酸菜還是自家自己炒，不會太過重鹹，反而很有脆口感

台式料理中很常見的燉牛腱特別加了紹興酒、紅茶葉入味去腥羶

半透明的筋膜燉至相當透軟，但肉質不乾柴

還搭配Q彈的牛肚、充滿膠質的牛筋，淋上巴薩米克醋增添酸香風味

喜歡豐盛餐點的人可以另外加點魷魚一尾，有著非常肥厚肉質的整尾魷魚經過舒肥處理，不同於坊間常見的用高溫炙燒出魷魚香氣，而是以吃得到魷魚海鮮本身味道為主，保有相當水嫩感的鮮甜與柔軟

舒肥魷魚肉質相當鮮嫩，但又厚實飽嘴，相當好咀嚼

加入大量蒜蓉與店家自己炒的酸菜，以台式風味中融入西式料理與巴薩米克醋，清炒風味但香氣十足，相當涮嘴開胃，非常適合悶熱的天氣

炸蝦泰式酸辣奶油燉飯

和妮妮印象中傳統泰式的酸香辣相當不同，是調整過的偏台式的泰式，香濃的淡綠色醬汁中有香菜泥、奶油、魚露，整體不會有明顯的酸辣感，反而是有著香菜的清新味道，與奶油的溫潤感。

搭配5尾炸蝦以及許多新鮮蛤蠣，生食級干貝則是看自己需求另外加點的配料

去殼裹上薄薄麵衣的炸蝦相當酥脆，就連蝦尾也能一起吃掉

大顆干貝表面煎至赤黃帶出香氣，外表吃得到干貝的絲絲纖維，裡面則還是保持相當水嫩的甜感

米粒吸收了濃郁醬汁，保留著完整米粒外觀不軟爛，但卻又不會有著米心沒透的感覺，是相當和台灣人口味的燉飯

四季歌頌(左)、接骨木蘇打(右)

蘇打系列的飲品還會附上未用完的瓶裝蘇打水，可以讓你自由調整甜度，喜歡氣泡多一點的人也可以分批慢慢加入，以免氣泡消散的太快。四季歌頌水果蘇打以季節水果為主，有芭樂丁、柳丁汁、小番茄、金桔，相當好喝；接骨木蘇打也有添加金桔，清新香氣帶點微甜~

提拉米蘇(單點)

高沐自己做的提拉米蘇，底部以可可餅乾脆片浸泡咖啡酒，慕斯中還加入了西達摩咖啡液，讓整體風味更有層次且不甜膩，即使不愛甜點的人也很值得一試。目前點套餐即可享$75優惠價加購提拉米蘇

整體感想：

高沐手做料理餐廳位在在台中一中街隱密巷弄中， 雖然不在顯眼的鬧區又經歷過疫情的摧殘，但現在平日晚餐人潮依舊還是頗多，可見高沐的餐點值得讓人一訪再訪，才能夠在這艱困的環境下屹立不搖。高沐餐點以義大利麵和燉飯為主，但以獨家創意風味為特色，除了妮妮布魯很喜歡的獨家毒癮醬之外，這次吃到中西合併的牛三寶炒酸菜、融合泰式風味的魚露香菜醬燉飯也都相當特殊～來到一中街想吃義大利麵的話，不妨來這秘境尋找高沐嘗鮮。

高沐手作料理餐廳 店家資訊

地址:台中市北區太平路19巷3弄15號

電話:04-2225 0262

營業時間:12:00~16:00（最後供餐15:30或餐點售完為止）、17:00~21:00（最後供餐20:30或餐點售完為止）

➤高沐 FB粉絲頁

➤高沐義大利麵完整菜單

無公休日、每人低消$170、用餐時間100分鐘、無服務費

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