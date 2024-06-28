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新北市三峽區不用舟車勞頓就能抵達離市區超近的世外桃源-三峽秘境鳶山紅樓私廚餐廳，無菜單料理精緻合菜，景觀餐廳私廚訂製個人精緻套餐、團體頂級合菜、素食料理

2024-06-28 15:00:00 Emily Yang 人氣：105
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窩客好文

Emily Yang

發表篇數：432篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 三峽區

造訪商家：

鳶山紅樓
place新北市三峽區中山路825號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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不用舟車勞頓又想找有絕美景觀及頂級私廚料理的新北餐廳鳶山紅樓是網路評價很好的三峽無菜單料理私廚餐廳，提供私廚訂製的個人精緻套餐、團體頂級合菜、素食料理從三峽交流道開車7分鐘就能抵達，離北大特區、三峽老街和鶯歌陶瓷博物館也僅需十幾分鐘車程，不僅有美食還擁有6000多坪的園區，是規劃一日遊的絕佳選擇。

鳶山紅樓融合精緻中式料理、日式冷盤、泰式料理和川味佳餚的東方料理能吸引美食愛好者，優雅的環境和自然景觀很適合浪漫約會及慶祝紀念日，餐廳包廂、有廁所的VIP包廂很適合家庭聚會及朋友聚餐，有投影機、音響設備的舞台很適合舉辦企業活動、商務會議和年會，寬敞的場地和完善的設施也是舉辦婚宴和大型慶典的理想地點，精緻合菜和便捷的地理位置更是旅行社和旅遊團體行程中的大亮點，而且鳶山紅樓還有提供素食料理給健康飲食及吃素的朋友們，離都市最近的世外桃源讓大家在用餐後就可輕鬆漫步園區、享受自然之美。

 

鳶山紅樓的交通很便利，附上鳶山紅樓交通資訊圖給大家參考。

大眾運輸：

台鐵鶯歌火車站、轉搭計程車(車程14分鐘)。

捷運永寧站1號出口搭916、922公車往三峽方向到「恩主公醫院」站，轉搭計程車(車程7分鐘)。

開車族下北二高三鶯交流道後靠右、右轉大智路，再右轉中山路後直行約6分鐘，再照沿途的路標指引左轉到上坡後就能抵達。

 

第一次到訪且想開車、騎車去的朋友，在搜尋GOOOGLE地圖要搜尋「鳶山紅樓」名稱，因為那邊曾改過路名，用地址搜尋就很容易導錯地方。

鳶山紅樓因為是離市區很近的秘境，不僅離交流道才幾分鐘的車程而已，前往的既成道路也很平坦，不是一般人想像中狹窄彎曲的山路或顛箥不平的產業道路，沿途還能看到大漢溪的風景，加上谷歌地圖搜尋「鳶山紅樓」名稱後導航很正確、入口的標示都很清楚，所以開車、騎車過去都特別方便。

 

鳶山紅樓的園區大概有六千多坪、可以走走逛逛，園區裡的設施正陸續開發中，預計九月前園區前方的咖啡廳也會開。

 

鳶山紅樓的創辦人是一位從國外退休回家鄉的三峽人，在退休後就遍尋在地的美食餐廳，深感三峽缺乏精緻私廚餐廳及優美環境，便決心開設個融合自然與美食的複合式休閒場所，來回饋鄉親。

 

鳶山紅樓有設置超大停車場讓人可免費停放幾十輛汽車、機車，停好車後只要走個幾步路就能抵達餐廳。

 

放上鳶山紅樓的園區地理位置圖。

為了打造出離城市最近的世外桃源，鳶山紅樓的整個園區已經開墾了13年，耗費很長的時間整地、種樹、開路，而餐廳的部份其實開不到兩年。鳶山紅樓規劃第一期要開餐廳、第二期則設置咖啡廳，之後還會建置露營區，整個完善之後園方就會管制，可能就會有入園費，但現在因為園區還沒有建置完善，所以目前是有開放讓一般人免費入園的。

 

鳶山紅樓也為喜歡拍照、打卡的朋友們，在戶外空間設置了許多適合拍照的造景，像這個夢幻的白色鞦韆很能滿足大家的少女心。

 

旁邊的手繪牆也很好拍照，我們去的當天還有常去的熟客教我們：可以站在石頭上做出餵魚的動作喔！

 

停車場旁種滿九重葛的步道當時雖然不是盛開的花期，但步道上有纖細樹枝和綠葉交纏，漫步在步道上感覺就像走星光大道一樣，充滿浪漫和詩意且能享受清新空氣及美麗的風景。

 

預定的露營區中央有個小型廣場，旁邊還有之後要興建的野營澡堂，這附近就有一大片草皮的露營區、露營包區及露營車區，綠意盎然且有林蔭，感覺也很適合跟親朋好友帶著野餐墊一起用餐聊天。

 

雖然我們去的當天園區內部的人工湖在整修，但人工湖旁的綠色隧道有一種獨特的優雅之美，綠色隧道這邊秋冬就是能欣賞落羽松美景的秘境

四季都能在大自然的懷抱中漫步，也能感受與大自然和諧共處的愜意。

 

園區裡的自然景觀很適合喜歡花花草草的朋友拍照，裡面也規劃了能舒適的行走環境，能讓人感受到心靈的放鬆和愉悅，走步道繞一圈回餐廳大概才15分鐘而已，不用擔心走太遠、會太累。

 

因為是無菜單的私廚料理，鳶山紅樓的餐廳都是預約制，訂位的方式可以打電話預約，或是加官方LINE訂位。

 

鳶山紅樓的營業時間是11:3014:0017:3020:30中間有午休且星期一公休為了讓客人更方便接受現金、信用卡、臺灣Pay、Apple Pay…等多重的付款方式

 

因為是有融入大自然環境的景觀餐廳，鳶山紅樓還貼心的在櫃檯放了防蚊液給大家噴

 

除了遊園、用餐之外，鳶山紅樓也有販售特色伴手禮。

自製的伴手禮沒有添加防腐劑，梅子地瓜、XO干貝醬、黃金泡菜、醬漬銀蘿之類的罐裝手作小菜作為伴手禮更健康天然，符合現代人追求健康飲食的趨勢，具有獨特的風味的小菜搭配漂亮的紅色提盒，就成為既實用又能表達心意的討喜伴手禮。

 

鳶山紅樓菜單。

鳶山紅樓有提供頂級合菜及個人套餐，人少的話會建議點個人套餐，創意個人套餐有1280、1880、2880、3680四種價位，裡面有個廚師很會做素食、有另外堤共1280的素食套餐、還有480的兒童餐。

人多就會建議吃精緻合菜料理，餐廳提供8800、13800、18800、28800的豐盛合菜，及8800、13800的素食合菜料理，合菜一般是做十人份，但因為價位的差異就是差在食材的等級，五個人以上其實就可以吃桌菜，若不到十人來用餐，價格一樣的合菜能做成剛好人數的份量但主廚會把食材升等喔！

 

餐廳內用的低消門檻就是一人一個套餐，結帳會加一成服務費，用餐沒有限時，一般日子只有列出價位，客人訂位時可事先告知喜好及不吃的東西，主廚能根據顧客需求提供量身訂製的無菜單料理。

鳶山紅樓只有父親節、母親節、過年、尾牙春酒有固定菜單 (其他都會不時變化)，讓人可以提前知道特殊節日推出的菜色，方便有特定口味偏好的客人做出是否預訂的決定，預約時就已點好菜，所以客人到了後是不用等的，照預約時間上菜，能輕鬆享用美食愉快地感受節日的歡樂。

 

 

鳶山紅樓也有提供幾項不受節氣限制的人氣家常菜、宴客料理和特製小菜供客人外帶，可以滿足不同口味和需求，讓客人能省去自己備餐的麻煩，也同時確保了菜餚的水準及美味。

 

典雅的中式建築每個用餐區的入口都設計成花瓶造型的拱門，和花卉相關的花瓶除了象徵自然和生機、讓人感到舒適和放鬆，有藝術美感的拱門也讓人在進入時感受到獨特的儀式感。

 

樓下有兩個雙面採光的宴會廳。

有八桌的這一區還配備舞台、音響設備和投影機，很適合舉辦企業活動、商務會議和年會之類的活動，像扶輪社、獅子會之類的工商團體也常在這裡舉辦各類活動與餐聚。

這間適合當會議廳的空間有兩桌大圓桌、可以坐14人，整個一樓這樣可以坐11桌。

因為鳶山紅樓的頂級桌菜很受歡迎且擺盤很大氣、宴客非常有面子，又有寬敞的場地和完善的設施，很適合舉辦小型婚宴。

 

鳶山紅樓的3個樓層都有設置用餐區、每層樓都有洗手間，而連樓梯間都有精心布置，上二樓的樓梯能看到牆面上的許願樹，樹葉是寫了字的繽紛愛心書籤，獨特的裝飾也替餐廳增添了溫馨和浪漫的氛圍。

 

鳶山紅樓也是兒童友善、寵物友善餐廳，除了有準備兒童椅之外有提供兒童專用餐具，有養寵物的朋友也能帶寵物來用餐，但前提是不能騷擾到別的客人就OK，但有些寵物若很敏感或不受控可能就比較不合適了。

 

除了一樓有宴會廳及會議廳之外，二樓還有不同大小具有私密性的包廂區來滿足各種不同客群的需求，像上樓梯後右手邊這間有四桌的牡丹廳包廂就很適合團體聚會、商務活動。

 

上樓梯後的左手邊是二樓的公共休息區，休息區有舒適的沙發及電視，後方則有規劃乾淨又漂亮的廁所及洗手間。

二樓公共休息區的一側是VIP包廂。

二樓、三樓都各別有1個VIP包廂，VIP包廂裡有獨立的衛生間、有視聽設備也有沙發可休息，想使用VIP包廂有低消2萬的門檻。

 

二樓的VIP包廂可容納15人，雙面採光的VIP包廂提供舒適、放鬆的用餐環境，除了可以播放客人喜歡的音樂、視頻或進行商務展示，也讓客人能享受到不被外界干擾的尊貴和專屬禮遇。

 

二樓公共休息區的另一側玫瑰廳是公共用餐區跟可容納1~2桌的包廂區，整體動線規劃得不錯。

 

寬闊的公共用餐區設有兩個木頭長桌、給人一種溫馨、自然的感覺，充足的自然光線也營造出明亮、愉悅的氛圍，良好的通風則讓人用餐時能感到放鬆和愜意。

 

二樓公共用餐區那側有4間包廂，提供給適合需要安靜和隱私場合的客人，像這間就很適合浪漫約會。

 

鳶山紅樓的每個用餐區都有大扇窗，採光相當好，無論是家庭聚會、朋友聚餐還是商務用餐，舒適、自然的用餐環境都能促進社交互動。

玫瑰廳的底端有兩間相連的包廂，前面這一間雖然只有一桌但空間不小，一間至少可坐12人。

 

較裡面的這間包廂有兩桌，適合舉辦家庭聚會、朋友聚餐或生日慶祝之類需要私密空間的活動。

 

3樓的VIP包廂可容納16人，也有專屬洗手間、沙發及視聽設備，適合舉辦私人派對、商務會議、慶祝活動之類的聚會。

對了，因為二樓客人較多、二樓的VIP包廂沒開放唱歌，想要辦能高歌的聚會，建議選1樓或3樓喔！

 

用餐前桌上除了餐具之外，還會擺上梅子醋和麥茶兩種不同風味的飲品，不僅有助於食慾的促進，還能喝到獨特的口感和味道。

 

口感酸甜的梅子醋帶有梅子的特有風味，喝起來有些許酸度、清新宜人，讓人感到爽口和清涼、很適合飯前飲用。

 

用麥粒去熬煮的麥茶是來用個人套餐都會提供的、喝完還能再續，沒有咖啡因的麥茶很適合年長者跟小朋友，帶有麥香及會回甘的微苦味，味道淡雅清爽的麥茶富含纖維素，有助於促進腸道蠕動，也很適合餐後飲用。

因為底下的底座會有燭火保溫，所以每一口都能喝到溫熱的麥茶喔！

 

鳶山紅樓的主廚雖然擅長中式料理，但餐廳提供的菜色卻不僅僅局限於傳統中式料理，供應的美食兼具東方風味，包含日式冷盤、泰式料理以及川味佳餚在內的東方料理，味道跟擺盤都能感覺精緻且大氣，看了讓人食指大動。

 

當天點1280個人精緻套餐。

上每道菜時服務人員都有相關的解說，讓顧客了解每道菜的食材內容、淵源或烹飪方法，也能增加用餐的深度和趣味性。

 

養生和風時蔬。

這是以有機蔬菜做的第一道前菜，裡面有紅捲萵苣、綠捲萵苣、番茄、西蘭花、秋葵、茭白筍甚至還有石蓮花、蟹肉棒，有機生菜都有先稍微川燙過，再加上師傅調的日式和風醬來調味，養生又美味。

 

搭配師傅特製日式和風醬製成的有機蔬菜口感清新脆嫩、帶有自然的甜味，多肉的石蓮花清脆多汁且帶有清新的苦甜，脆嫩的筊白筍風味清甜，柔軟有彈性的蟹肉棒吃得到海鮮的鮮美味道。

和風醬的醬香、酸甜和淡淡的芝麻香氣提升了整體的味覺層次，和風醬帶有淡淡的酸甜與香氣，和風醬的醬香與蔬菜的鮮甜完美融合，增添了蔬菜的美味，也讓人食慾大開。

 

鮑魚江戶握壽司。

這道料理得擺盤很特別，乍看就像是裱框的畫作一樣，搭配書法寫的鳶山紅樓的名稱，給人一種高雅而藝術的感覺，在視覺上給人極大的享受，彷彿在品味一幅充滿韻味的畫作，而畫作中的主角不是山水風景而是美味的食材，更是令人垂涎欲滴。

這樣的呈現方式不僅展示了食材的精緻和美味，也體現了廚師的匠心和對料理的熱愛，也讓人在享用美食的同時，感受到一種獨特的文化和藝術氛圍。

 

梅香地瓜。

用梅子蜜的梅香地瓜口感軟糯，有一定的甜度和濃郁的香氣，吃起來帶有濃厚的梅香和酸甜，也給地瓜增添了層次感和特殊的風味，建議先吃這個再吃個生魚片。

 

這道料理裡面還有盤鮭魚、黑鮪魚刺身，旁邊還附有芥末、醬油可沾。

大塊厚切的橙色鮭魚和深紅色黑鮪魚刺身排列一起，魚肉的顏色形成鮮明對比，旁邊的綠色芥末和醬油小碟也讓整體擺盤更具美感。

 

厚切的鮭魚刺身口感柔軟且富有彈性，入口即化、帶有濃郁的鮮甜味，黑鮪魚刺身的肉質細膩且深海魚特有的濃郁風味，油脂豐富的刺身口感滑嫩無比，芥末的辛辣能夠提升刺身的鮮味，沾上少許醬油，增加了鹹香味，使整體味道更加豐富和均衡。

 

玉子燒。

外層的玉子燒柔嫩滑順、吃得到微甜的Q彈口感，內餡的明太子質地細膩且帶有獨特的鹹味及微辣，玉子燒的蛋香與明太子的獨特風味相輔相成，讓人一口咬下就能感受到不同層次的味覺享受。

 

北歐沙拉捲。

北歐沙拉捲內餡是水果乾、沙拉跟芥末醬，外面則是草莓麻糬。外層的草莓麻糬吃起來柔軟Q彈且帶有甜甜的草莓香氣，內餡帶有自然甜味的微酸水果乾則增加了不同的嚼勁，濃稠香甜的沙拉醬跟微微辛香的芥末醬形成強烈的對比，激發味蕾的同時，也平衡了整道料理的甜度。

芋泥花壽司附金桔。

 

綿密滑順的紫色芋泥除了讓花壽司的造型更獨特，自然清甜的芋泥能吃到芋頭特有的香氣，花壽司米飯粒粒分明且有適度的黏性和彈性、吃起來帶有淡淡的甜酸味，搭配柔軟微甜的玉子燒、清脆爽口的蔬菜，也帶來滿足而豐富的口感，也能擠些有清新酸味的金桔*，能讓整道料理增添清爽口感。

 

椒麻海苔炸牡蠣。

椒麻海苔有烤過、肥美的牡蠣有稍微炸過，牡蠣上面加有黃瓜泥、柚子胡椒也以黃色食用花裝飾，這道料理的擺盤和口感都非常講究，讓人感受到視覺和味覺的雙重享受。

 

烤過的椒麻海苔酥脆且帶有微辣的椒麻味，炸過的牡蠣外酥內嫩，保持了牡蠣的鮮美和多汁，微微酥脆的外皮上面有清甜脆嫩的黃瓜泥，及柚子胡椒的清香微辣，都能中和炸物的油膩感，提升了整體的味覺層次。

 

五味醬南非大鮑魚。

南非大鮑魚肉質緊實且富有彈性，咀嚼起來有一定的韌勁和爽脆感，精心處理烹調的鮑魚口感柔韌又不會過硬，五味醬的豐富層次和南非大鮑魚的爽脆互相結合，五味醬的調味使得鮑魚的鮮味更加突出，因為五味醬味道比較濃郁所以建議留到最後吃。

 

鰻魚香米糕。

鰻魚米糕是這家餐廳的招牌料理之一，把鰻魚鋪在用糯米做的米糕上面蒸、再淋上特製的獨門秘汁，白容器上有典雅梅紅色描花，鰻魚米糕上還擺放著鮮豔的黃色白果和嫩黃色的蛋絲，為擺盤增添了亮點和視覺上的豐富感，它的擺盤不僅展現了典雅與精緻，還有濃郁的文化氛圍。

 

烤過的鰻魚鮮嫩多汁且皮脆肉嫩，吸收了鰻魚及鮮美秘汁的軟糯米糕入口即化、且吃得到鰻魚香，黃色白果吃起來口感清脆且帶有甜味，軟嫩的蛋絲帶有淡淡的蛋香，味道濃郁鮮美卻不油膩。

 

干貝魚翅盅。

這款干貝魚翅盅使用豬骨、老母雞、金華火腿等高級食材熬煮長達24小時，湯頭濃郁豐富，帶有多種高級食材的風味，深沉而鮮美。

 

裡面的食材很豐富，透明的曼波魚皮(花膠)有滿滿的膠原蛋白、口感濃郁柔滑，干貝的肉質豐潤、口感鮮美，大片魚翅吃起來Q彈又鮮嫩感，白菜在煮的過程中會吸收湯汁而變得軟嫩，但還保留一定的脆度，這種口感也幫整個料理帶來清爽的元素。

建議先原味品嘗原味湯頭的濃郁與魚翅、干貝的鮮美，再吃加入紅醋後的味道，加入紅醋後味道會更加清爽和醇厚，紅醋的酸味能夠平衡湯頭的濃郁，並為整體菜餚帶來不同層次的味道體驗。

 

蒜蓉扇貝。

這道是最近推出的新菜，超大的扇貝擺放在盤中顯示出豪華和尊貴感，上面淋師傅自己做的蒜蓉醬呈現濃郁的蒜香和光澤，配上紅色蘋果、紫色木薯芽、金黃色絲襪餅及烏魚子做的金色粉末裝飾，讓整體擺盤色彩豐富，料理看起來也更精緻。

 

超大的扇貝肉質鮮嫩Q彈，帶有海鮮的自然甜味，香氣四溢的濃郁蒜蓉醬口感滑順且能吃到深厚蒜香味，與扇貝的鮮甜相得益彰。

 

蒜蓉扇貝旁邊裝飾的絲襪餅，是用麵粉加水、加油下去做成的，絲襪餅裡面有還有手作芋泥，酥脆的絲襪可以用手撕搭配裡面的香甜芋泥、鹹香海味的烏魚子粉末，也能品嘗到奢華的口感和味道層次。

 

芋頭蓮子排骨湯。

用古早味湯碗裝的芋頭蓮子排骨湯湯底是用高湯下去燉煮的，湯的顏色感覺得出濃郁和飽滿感，燉得軟嫩的芋頭、蓮子及輕咬就骨肉分離的排骨，也看得出師傅燉煮的用心。

 

芋頭在高湯的燉煮下變得極為綿密、口感滑順且帶有濃厚的芋頭香氣，吸收了湯汁的蓮子有獨特的嚼勁和口感層次，排骨燉煮後肉質鮮嫩，與湯汁相融合後更能品嘗到濃厚的肉香和湯汁的美味，是一道充滿家庭風味的溫暖料理。

 

個人套餐是一道一道上的，吃很飽的我們本來快吃不下了用餐結束前陸續上了蝦仁韭菜捲芒果鮮奶酪寶島鮮水果又讓我們胃口大開

蝦仁韭菜捲是包整隻的蝦仁跟韭菜下去炸的手工鹹點，金黃色的酥脆外皮沾上些紅色的辣椒醬，不僅增加了色彩對比，還為鹹點帶來了特殊的風味印記。

 

手工製作並炸過的外皮酥脆，吃得到美好的咬感和酥脆口感，內餡的新鮮蝦仁肉質鮮嫩多汁且入口即化，韭菜帶來濃郁的蔬菜風味，與蝦仁的海鮮香氣相互輝映，辣椒醬的辛辣和酸甜讓手工鹹點更加美味，是既有咬勁又有層次的美味小吃。

 

芒果鮮奶酪。

手工鮮奶酪吃起來口感豐富滑順，帶有濃厚的奶香，入口即化的柔軟質地散發出淡淡的甜美氛圍，搭配帶有果香酸甜的芒果果泥，吃了會有滿滿幸福感。

 

寶島鮮水果。

裡面的芭樂、蘋果、鳳梨、葡萄跟蓮霧，鮮度夠且水分飽滿，每一口都能感受到新鮮水果的美好滋味。

 

鮭魚炒飯 260。

這是單點的鮭魚炒飯，主廚用壽司米下去料理，色澤金黃、鮮亮的米飯上面鋪滿切成碎片的粉紅鮭魚肉，看起來很誘人。

 

炒過的壽司米香氣迷人，均勻吸收了油分和鮭魚的美味，帶有鍋氣的米飯吃起來綿密卻不會太乾或太濕，肉質鮮嫩的鮭魚帶有淡淡的海味，不油膩的炒飯香氣十足且口感豐富，吃起來讓人心情愉悅。

 

二樓的用餐區外有個陽台，用完餐也能在那邊眺望旁鄰近的大漢溪、吹吹風，溪水緩慢流動的景象、被微風吹拂過的感覺，能讓人進入一種放鬆和寧靜的狀態，遠離城市的喧囂和壓力。

 

鳶山紅樓有寬敞的多功能活動場地且提供優雅用餐環境及精緻東方料理，除了享受精緻美味的私人定製無菜單創意料理及貼心的個性化服務還能欣賞自然景觀，讓來用餐的客人都能獲得心靈與味蕾的雙重滿足。

擁有6000多坪園區的鳶山紅樓是不用花太多時間就能遠離都市喧囂、放鬆身心的好地方，廚師會依照顧客喜好且根據當天的新鮮食材來定制料理，讓人能品嚐到最合乎節氣、最新鮮的精緻美食，還提供貼心的服務、讓人感受賓至如歸的用餐體驗，用餐後還能在園區內散步，享受大自然的美景和新鮮空氣，擁有精緻美食和迷人景觀的餐廳，從視覺、味覺、聽覺到嗅覺都能帶來全方位的愉悅享受，讓人感受到生活的美好與幸福；來鳶山紅樓用餐不僅僅是享用美食，更是一種享受生活的方式。

鳶山紅樓的合菜很適合父親節聚餐，七夕情人節也很適合來這裡吃精緻套餐想享受精緻美食與迷人景觀的朋友，很推薦跟鳶山紅樓預約，就能與摯愛的人或親朋好友親近大自然、共享美好時光！

      

鳶山紅樓

地址：新北市三峽區中山路825

(地圖   https://maps.app.goo.gl/EjQpW6AHA8JopzGh6 )

 訂位專線：02-2671 5159

用官方line@直接聯絡也很方便哦! https://lin.ee/x1fsdKY

營業時間：11:3014:0017:3020:30(星期一公休)

官網連結：https://yuanshanhonglou.weebly.com/

 

 

文章轉自  三峽秘境私廚餐廳-鳶山紅樓，三峽無菜單料理精緻合菜，三峽景觀餐廳私廚訂製個人精緻套餐、團體頂級合菜、素食料理(鳶山紅樓菜單、訂位) - emily愛玩美部落格 - FashionGuide 華人時尚專業評鑑

 

 

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