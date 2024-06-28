不用舟車勞頓又想找有絕美景觀及頂級私廚料理的新北餐廳？鳶山紅樓是網路評價很好的三峽無菜單料理私廚餐廳，提供私廚訂製的個人精緻套餐、團體頂級合菜、素食料理，從三峽交流道開車7分鐘就能抵達，離北大特區、三峽老街和鶯歌陶瓷博物館也僅需十幾分鐘車程，不僅有美食還擁有6000多坪的園區，是規劃一日遊的絕佳選擇。

鳶山紅樓融合精緻中式料理、日式冷盤、泰式料理和川味佳餚的東方料理能吸引美食愛好者，優雅的環境和自然景觀很適合浪漫約會及慶祝紀念日，餐廳包廂、有廁所的VIP包廂很適合家庭聚會及朋友聚餐，有投影機、音響設備的舞台很適合舉辦企業活動、商務會議和年會，寬敞的場地和完善的設施也是舉辦婚宴和大型慶典的理想地點，精緻合菜和便捷的地理位置更是旅行社和旅遊團體行程中的大亮點，而且鳶山紅樓還有提供素食料理給健康飲食及吃素的朋友們，離都市最近的世外桃源讓大家在用餐後就可輕鬆漫步園區、享受自然之美。

鳶山紅樓的交通很便利，附上鳶山紅樓交通資訊圖給大家參考。

大眾運輸：

台鐵鶯歌火車站、轉搭計程車(車程14分鐘)。

捷運永寧站1號出口搭916、922公車往三峽方向到「恩主公醫院」站，轉搭計程車(車程7分鐘)。

開車族下北二高三鶯交流道後靠右、右轉大智路，再右轉中山路後直行約6分鐘，再照沿途的路標指引左轉到上坡後就能抵達。

第一次到訪且想開車、騎車去的朋友，在搜尋GOOOGLE地圖要搜尋「鳶山紅樓」名稱，因為那邊曾改過路名，用地址搜尋就很容易導錯地方。

鳶山紅樓因為是離市區很近的秘境，不僅離交流道才幾分鐘的車程而已，前往的既成道路也很平坦，不是一般人想像中狹窄彎曲的山路或顛箥不平的產業道路，沿途還能看到大漢溪的風景，加上谷歌地圖搜尋「鳶山紅樓」名稱後導航很正確、入口的標示都很清楚，所以開車、騎車過去都特別方便。

鳶山紅樓的園區大概有六千多坪、可以走走逛逛，園區裡的設施正陸續開發中，預計九月前園區前方的咖啡廳也會開。

鳶山紅樓的創辦人是一位從國外退休回家鄉的三峽人，在退休後就遍尋在地的美食餐廳，深感三峽缺乏精緻私廚餐廳及優美環境，便決心開設個融合自然與美食的複合式休閒場所，來回饋鄉親。

鳶山紅樓有設置超大停車場讓人可免費停放幾十輛汽車、機車，停好車後只要走個幾步路就能抵達餐廳。

放上鳶山紅樓的園區地理位置圖。

為了打造出離城市最近的世外桃源，鳶山紅樓的整個園區已經開墾了13年，耗費很長的時間整地、種樹、開路，而餐廳的部份其實開不到兩年。鳶山紅樓規劃第一期要開餐廳、第二期則設置咖啡廳，之後還會建置露營區，整個完善之後園方就會管制，可能就會有入園費，但現在因為園區還沒有建置完善，所以目前是有開放讓一般人免費入園的。

鳶山紅樓也為喜歡拍照、打卡的朋友們，在戶外空間設置了許多適合拍照的造景，像這個夢幻的白色鞦韆很能滿足大家的少女心。

旁邊的手繪牆也很好拍照，我們去的當天還有常去的熟客教我們：可以站在石頭上做出餵魚的動作喔！

停車場旁種滿九重葛的步道當時雖然不是盛開的花期，但步道上有纖細樹枝和綠葉交纏，漫步在步道上感覺就像走星光大道一樣，充滿浪漫和詩意且能享受清新空氣及美麗的風景。

預定的露營區中央有個小型廣場，旁邊還有之後要興建的野營澡堂，這附近就有一大片草皮的露營區、露營包區及露營車區，綠意盎然且有林蔭，感覺也很適合跟親朋好友帶著野餐墊一起用餐聊天。

雖然我們去的當天園區內部的人工湖在整修，但人工湖旁的綠色隧道有一種獨特的優雅之美，綠色隧道這邊秋冬就是能欣賞落羽松美景的秘境。

四季都能在大自然的懷抱中漫步，也能感受與大自然和諧共處的愜意。

園區裡的自然景觀很適合喜歡花花草草的朋友拍照，裡面也規劃了能舒適的行走環境，能讓人感受到心靈的放鬆和愉悅，走步道繞一圈回餐廳大概才15分鐘而已，不用擔心走太遠、會太累。

因為是無菜單的私廚料理，鳶山紅樓的餐廳都是預約制，訂位的方式可以打電話預約，或是加官方LINE訂位。

鳶山紅樓的營業時間是11:30～14:00、17:30～20:30，中間有午休且星期一公休，為了讓客人更方便，接受現金、信用卡、臺灣Pay、Apple Pay…等多重的付款方式。

因為是有融入大自然環境的景觀餐廳，鳶山紅樓還貼心的在櫃檯放了防蚊液給大家噴。

除了遊園、用餐之外，鳶山紅樓也有販售特色伴手禮。

自製的伴手禮沒有添加防腐劑，梅子地瓜、XO干貝醬、黃金泡菜、醬漬銀蘿之類的罐裝手作小菜作為伴手禮更健康天然，符合現代人追求健康飲食的趨勢，具有獨特的風味的小菜搭配漂亮的紅色提盒，就成為既實用又能表達心意的討喜伴手禮。

鳶山紅樓菜單。

鳶山紅樓有提供頂級合菜及個人套餐，人少的話會建議點個人套餐，創意個人套餐有1280、1880、2880、3680四種價位，裡面有個廚師很會做素食、有另外堤共1280的素食套餐、還有480的兒童餐。

人多就會建議吃精緻合菜料理，餐廳提供8800、13800、18800、28800的豐盛合菜，及8800、13800的素食合菜料理，合菜一般是做十人份，但因為價位的差異就是差在食材的等級，五個人以上其實就可以吃桌菜，若不到十人來用餐，價格一樣的合菜能做成剛好人數的份量、但主廚會把食材升等喔！

餐廳內用的低消門檻就是一人一個套餐，結帳會加一成服務費，用餐沒有限時，一般日子只有列出價位，客人訂位時可事先告知喜好及不吃的東西，主廚能根據顧客需求提供量身訂製的無菜單料理。

鳶山紅樓只有父親節、母親節、過年、尾牙春酒有固定菜單 (其他都會不時變化)，讓人可以提前知道特殊節日推出的菜色，方便有特定口味偏好的客人做出是否預訂的決定，預約時就已點好菜，所以客人到了後是不用等的，照預約時間上菜，能輕鬆享用美食愉快地感受節日的歡樂。

鳶山紅樓也有提供幾項不受節氣限制的人氣家常菜、宴客料理和特製小菜供客人外帶，可以滿足不同口味和需求，讓客人能省去自己備餐的麻煩，也同時確保了菜餚的水準及美味。

典雅的中式建築每個用餐區的入口都設計成花瓶造型的拱門，和花卉相關的花瓶除了象徵自然和生機、讓人感到舒適和放鬆，有藝術美感的拱門也讓人在進入時感受到獨特的儀式感。

樓下有兩個雙面採光的宴會廳。

有八桌的這一區還配備舞台、音響設備和投影機，很適合舉辦企業活動、商務會議和年會之類的活動，像扶輪社、獅子會之類的工商團體也常在這裡舉辦各類活動與餐聚。

這間適合當會議廳的空間有兩桌大圓桌、可以坐14人，整個一樓這樣可以坐11桌。

因為鳶山紅樓的頂級桌菜很受歡迎且擺盤很大氣、宴客非常有面子，又有寬敞的場地和完善的設施，很適合舉辦小型婚宴。

鳶山紅樓的3個樓層都有設置用餐區、每層樓都有洗手間，而連樓梯間都有精心布置，上二樓的樓梯能看到牆面上的許願樹，樹葉是寫了字的繽紛愛心書籤，獨特的裝飾也替餐廳增添了溫馨和浪漫的氛圍。

鳶山紅樓也是兒童友善、寵物友善餐廳，除了有準備兒童椅之外有提供兒童專用餐具，有養寵物的朋友也能帶寵物來用餐，但前提是不能騷擾到別的客人就OK，但有些寵物若很敏感或不受控可能就比較不合適了。

除了一樓有宴會廳及會議廳之外，二樓還有不同大小具有私密性的包廂區來滿足各種不同客群的需求，像上樓梯後右手邊這間有四桌的牡丹廳包廂就很適合團體聚會、商務活動。

上樓梯後的左手邊是二樓的公共休息區，休息區有舒適的沙發及電視，後方則有規劃乾淨又漂亮的廁所及洗手間。

二樓公共休息區的一側是VIP包廂。

二樓、三樓都各別有1個VIP包廂，VIP包廂裡有獨立的衛生間、有視聽設備也有沙發可休息，想使用VIP包廂有低消2萬的門檻。

二樓的VIP包廂可容納15人，雙面採光的VIP包廂提供舒適、放鬆的用餐環境，除了可以播放客人喜歡的音樂、視頻或進行商務展示，也讓客人能享受到不被外界干擾的尊貴和專屬禮遇。

二樓公共休息區的另一側玫瑰廳是公共用餐區跟可容納1~2桌的包廂區，整體動線規劃得不錯。

寬闊的公共用餐區設有兩個木頭長桌、給人一種溫馨、自然的感覺，充足的自然光線也營造出明亮、愉悅的氛圍，良好的通風則讓人用餐時能感到放鬆和愜意。

二樓公共用餐區那側有4間包廂，提供給適合需要安靜和隱私場合的客人，像這間就很適合浪漫約會。

鳶山紅樓的每個用餐區都有大扇窗，採光相當好，無論是家庭聚會、朋友聚餐還是商務用餐，舒適、自然的用餐環境都能促進社交互動。

玫瑰廳的底端有兩間相連的包廂，前面這一間雖然只有一桌但空間不小，一間至少可坐12人。

較裡面的這間包廂有兩桌，適合舉辦家庭聚會、朋友聚餐或生日慶祝之類需要私密空間的活動。

3樓的VIP包廂可容納16人，也有專屬洗手間、沙發及視聽設備，適合舉辦私人派對、商務會議、慶祝活動之類的聚會。

對了，因為二樓客人較多、二樓的VIP包廂沒開放唱歌，想要辦能高歌的聚會，建議選1樓或3樓喔！

用餐前桌上除了餐具之外，還會擺上梅子醋和麥茶兩種不同風味的飲品，不僅有助於食慾的促進，還能喝到獨特的口感和味道。

口感酸甜的梅子醋帶有梅子的特有風味，喝起來有些許酸度、清新宜人，讓人感到爽口和清涼、很適合飯前飲用。

用麥粒去熬煮的麥茶是來用個人套餐都會提供的、喝完還能再續，沒有咖啡因的麥茶很適合年長者跟小朋友，帶有麥香及會回甘的微苦味，味道淡雅清爽的麥茶富含纖維素，有助於促進腸道蠕動，也很適合餐後飲用。

因為底下的底座會有燭火保溫，所以每一口都能喝到溫熱的麥茶喔！

鳶山紅樓的主廚雖然擅長中式料理，但餐廳提供的菜色卻不僅僅局限於傳統中式料理，供應的美食兼具東方風味，包含日式冷盤、泰式料理以及川味佳餚在內的東方料理，味道跟擺盤都能感覺精緻且大氣，看了讓人食指大動。

當天點1280個人精緻套餐。

上每道菜時服務人員都有相關的解說，讓顧客了解每道菜的食材內容、淵源或烹飪方法，也能增加用餐的深度和趣味性。

養生和風時蔬。

這是以有機蔬菜做的第一道前菜，裡面有紅捲萵苣、綠捲萵苣、番茄、西蘭花、秋葵、茭白筍甚至還有石蓮花、蟹肉棒，有機生菜都有先稍微川燙過，再加上師傅調的日式和風醬來調味，養生又美味。

搭配師傅特製日式和風醬製成的有機蔬菜口感清新脆嫩、帶有自然的甜味，多肉的石蓮花清脆多汁且帶有清新的苦甜，脆嫩的筊白筍風味清甜，柔軟有彈性的蟹肉棒吃得到海鮮的鮮美味道。

和風醬的醬香、酸甜和淡淡的芝麻香氣提升了整體的味覺層次，和風醬帶有淡淡的酸甜與香氣，和風醬的醬香與蔬菜的鮮甜完美融合，增添了蔬菜的美味，也讓人食慾大開。

鮑魚江戶握壽司。

這道料理得擺盤很特別，乍看就像是裱框的畫作一樣，搭配書法寫的鳶山紅樓的名稱，給人一種高雅而藝術的感覺，在視覺上給人極大的享受，彷彿在品味一幅充滿韻味的畫作，而畫作中的主角不是山水風景而是美味的食材，更是令人垂涎欲滴。

這樣的呈現方式不僅展示了食材的精緻和美味，也體現了廚師的匠心和對料理的熱愛，也讓人在享用美食的同時，感受到一種獨特的文化和藝術氛圍。

梅香地瓜。

用梅子蜜的梅香地瓜口感軟糯，有一定的甜度和濃郁的香氣，吃起來帶有濃厚的梅香和酸甜，也給地瓜增添了層次感和特殊的風味，建議先吃這個再吃個生魚片。

這道料理裡面還有盤鮭魚、黑鮪魚刺身，旁邊還附有芥末、醬油可沾。

大塊厚切的橙色鮭魚和深紅色黑鮪魚刺身排列一起，魚肉的顏色形成鮮明對比，旁邊的綠色芥末和醬油小碟也讓整體擺盤更具美感。

厚切的鮭魚刺身口感柔軟且富有彈性，入口即化、帶有濃郁的鮮甜味，黑鮪魚刺身的肉質細膩且深海魚特有的濃郁風味，油脂豐富的刺身口感滑嫩無比，芥末的辛辣能夠提升刺身的鮮味，沾上少許醬油，增加了鹹香味，使整體味道更加豐富和均衡。

玉子燒。

外層的玉子燒柔嫩滑順、吃得到微甜的Q彈口感，內餡的明太子質地細膩且帶有獨特的鹹味及微辣，玉子燒的蛋香與明太子的獨特風味相輔相成，讓人一口咬下就能感受到不同層次的味覺享受。

北歐沙拉捲。

北歐沙拉捲內餡是水果乾、沙拉跟芥末醬，外面則是草莓麻糬。外層的草莓麻糬吃起來柔軟Q彈且帶有甜甜的草莓香氣，內餡帶有自然甜味的微酸水果乾則增加了不同的嚼勁，濃稠香甜的沙拉醬跟微微辛香的芥末醬形成強烈的對比，激發味蕾的同時，也平衡了整道料理的甜度。

芋泥花壽司附金桔。

綿密滑順的紫色芋泥除了讓花壽司的造型更獨特，自然清甜的芋泥能吃到芋頭特有的香氣，花壽司米飯粒粒分明且有適度的黏性和彈性、吃起來帶有淡淡的甜酸味，搭配柔軟微甜的玉子燒、清脆爽口的蔬菜，也帶來滿足而豐富的口感，也能擠些有清新酸味的金桔*，能讓整道料理增添清爽口感。

椒麻海苔炸牡蠣。

椒麻海苔有烤過、肥美的牡蠣有稍微炸過，牡蠣上面加有黃瓜泥、柚子胡椒也以黃色食用花裝飾，這道料理的擺盤和口感都非常講究，讓人感受到視覺和味覺的雙重享受。

烤過的椒麻海苔酥脆且帶有微辣的椒麻味，炸過的牡蠣外酥內嫩，保持了牡蠣的鮮美和多汁，微微酥脆的外皮上面有清甜脆嫩的黃瓜泥，及柚子胡椒的清香微辣，都能中和炸物的油膩感，提升了整體的味覺層次。

五味醬南非大鮑魚。

南非大鮑魚肉質緊實且富有彈性，咀嚼起來有一定的韌勁和爽脆感，精心處理烹調的鮑魚口感柔韌又不會過硬，五味醬的豐富層次和南非大鮑魚的爽脆互相結合，五味醬的調味使得鮑魚的鮮味更加突出，因為五味醬味道比較濃郁所以建議留到最後吃。

鰻魚香米糕。

鰻魚米糕是這家餐廳的招牌料理之一，把鰻魚鋪在用糯米做的米糕上面蒸、再淋上特製的獨門秘汁，白容器上有典雅梅紅色描花，鰻魚米糕上還擺放著鮮豔的黃色白果和嫩黃色的蛋絲，為擺盤增添了亮點和視覺上的豐富感，它的擺盤不僅展現了典雅與精緻，還有濃郁的文化氛圍。

烤過的鰻魚鮮嫩多汁且皮脆肉嫩，吸收了鰻魚及鮮美秘汁的軟糯米糕入口即化、且吃得到鰻魚香，黃色白果吃起來口感清脆且帶有甜味，軟嫩的蛋絲帶有淡淡的蛋香，味道濃郁鮮美卻不油膩。

干貝魚翅盅。

這款干貝魚翅盅使用豬骨、老母雞、金華火腿等高級食材熬煮長達24小時，湯頭濃郁豐富，帶有多種高級食材的風味，深沉而鮮美。

裡面的食材很豐富，透明的曼波魚皮(花膠)有滿滿的膠原蛋白、口感濃郁柔滑，干貝的肉質豐潤、口感鮮美，大片魚翅吃起來Q彈又鮮嫩感，白菜在煮的過程中會吸收湯汁而變得軟嫩，但還保留一定的脆度，這種口感也幫整個料理帶來清爽的元素。

建議先原味品嘗原味湯頭的濃郁與魚翅、干貝的鮮美，再吃加入紅醋後的味道，加入紅醋後味道會更加清爽和醇厚，紅醋的酸味能夠平衡湯頭的濃郁，並為整體菜餚帶來不同層次的味道體驗。

蒜蓉扇貝。

這道是最近推出的新菜，超大的扇貝擺放在盤中顯示出豪華和尊貴感，上面淋師傅自己做的蒜蓉醬呈現濃郁的蒜香和光澤，配上紅色蘋果、紫色木薯芽、金黃色絲襪餅及烏魚子做的金色粉末裝飾，讓整體擺盤色彩豐富，料理看起來也更精緻。

超大的扇貝肉質鮮嫩Q彈，帶有海鮮的自然甜味，香氣四溢的濃郁蒜蓉醬口感滑順且能吃到深厚蒜香味，與扇貝的鮮甜相得益彰。

蒜蓉扇貝旁邊裝飾的絲襪餅，是用麵粉加水、加油下去做成的，絲襪餅裡面有還有手作芋泥，酥脆的絲襪可以用手撕搭配裡面的香甜芋泥、鹹香海味的烏魚子粉末，也能品嘗到奢華的口感和味道層次。

芋頭蓮子排骨湯。

用古早味湯碗裝的芋頭蓮子排骨湯湯底是用高湯下去燉煮的，湯的顏色感覺得出濃郁和飽滿感，燉得軟嫩的芋頭、蓮子及輕咬就骨肉分離的排骨，也看得出師傅燉煮的用心。

芋頭在高湯的燉煮下變得極為綿密、口感滑順且帶有濃厚的芋頭香氣，吸收了湯汁的蓮子有獨特的嚼勁和口感層次，排骨燉煮後肉質鮮嫩，與湯汁相融合後更能品嘗到濃厚的肉香和湯汁的美味，是一道充滿家庭風味的溫暖料理。

個人套餐是一道一道上的，吃很飽的我們本來快吃不下了，用餐結束前陸續上了蝦仁韭菜捲、芒果鮮奶酪、寶島鮮水果又讓我們胃口大開。

蝦仁韭菜捲是包整隻的蝦仁跟韭菜下去炸的手工鹹點，金黃色的酥脆外皮沾上些紅色的辣椒醬，不僅增加了色彩對比，還為鹹點帶來了特殊的風味印記。

手工製作並炸過的外皮酥脆，吃得到美好的咬感和酥脆口感，內餡的新鮮蝦仁肉質鮮嫩多汁且入口即化，韭菜帶來濃郁的蔬菜風味，與蝦仁的海鮮香氣相互輝映，辣椒醬的辛辣和酸甜讓手工鹹點更加美味，是既有咬勁又有層次的美味小吃。

芒果鮮奶酪。

手工鮮奶酪吃起來口感豐富滑順，帶有濃厚的奶香，入口即化的柔軟質地散發出淡淡的甜美氛圍，搭配帶有果香酸甜的芒果果泥，吃了會有滿滿幸福感。

寶島鮮水果。

裡面的芭樂、蘋果、鳳梨、葡萄跟蓮霧，鮮度夠且水分飽滿，每一口都能感受到新鮮水果的美好滋味。

鮭魚炒飯 260。

這是單點的鮭魚炒飯，主廚用壽司米下去料理，色澤金黃、鮮亮的米飯上面鋪滿切成碎片的粉紅鮭魚肉，看起來很誘人。

炒過的壽司米香氣迷人，均勻吸收了油分和鮭魚的美味，帶有鍋氣的米飯吃起來綿密卻不會太乾或太濕，肉質鮮嫩的鮭魚帶有淡淡的海味，不油膩的炒飯香氣十足且口感豐富，吃起來讓人心情愉悅。

二樓的用餐區外有個陽台，用完餐也能在那邊眺望旁鄰近的大漢溪、吹吹風，溪水緩慢流動的景象、被微風吹拂過的感覺，能讓人進入一種放鬆和寧靜的狀態，遠離城市的喧囂和壓力。

鳶山紅樓有寬敞的多功能活動場地，且提供優雅用餐環境及精緻東方料理，除了享受精緻美味的私人定製無菜單創意料理及貼心的個性化服務，還能欣賞自然景觀，讓來用餐的客人都能獲得心靈與味蕾的雙重滿足。

擁有6000多坪園區的鳶山紅樓是不用花太多時間就能遠離都市喧囂、放鬆身心的好地方，廚師會依照顧客喜好且根據當天的新鮮食材來定制料理，讓人能品嚐到最合乎節氣、最新鮮的精緻美食，還提供貼心的服務、讓人感受賓至如歸的用餐體驗，用餐後還能在園區內散步，享受大自然的美景和新鮮空氣，擁有精緻美食和迷人景觀的餐廳，從視覺、味覺、聽覺到嗅覺都能帶來全方位的愉悅享受，讓人感受到生活的美好與幸福；來鳶山紅樓用餐不僅僅是享用美食，更是一種享受生活的方式。

鳶山紅樓的合菜很適合父親節聚餐，七夕情人節也很適合來這裡吃精緻套餐，想享受精緻美食與迷人景觀的朋友，很推薦跟鳶山紅樓預約，就能與摯愛的人或親朋好友親近大自然、共享美好時光！

鳶山紅樓

地址：新北市三峽區中山路825號

(地圖 https://maps.app.goo.gl/EjQpW6AHA8JopzGh6 )

訂位專線：02-2671 5159

用官方line@直接聯絡也很方便哦! https://lin.ee/x1fsdKY

營業時間：11:30～14:00、17:30～20:30(星期一公休)

官網連結：https://yuanshanhonglou.weebly.com/

文章轉自 三峽秘境私廚餐廳-鳶山紅樓，三峽無菜單料理精緻合菜，三峽景觀餐廳私廚訂製個人精緻套餐、團體頂級合菜、素食料理(鳶山紅樓菜單、訂位) - emily愛玩美部落格 - FashionGuide 華人時尚專業評鑑