新北林口的 Walk in Cafe 營業好些年了，並非首次來用餐，餐點相當吸引人。店裡提供插座與網路，平日不限時，假日則是二小時，開在住宅區裡，生意挺好的，停車也方便。最近才知道在麗園路上有另一家walk in 2 GO麗園二店，提供內用座位還更方便外帶，想著想著該再找個時間去探店了。

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Walk in Cafe 周邊環境

Walk in Cafe 有特殊的清水模外觀，在附近一帶相當醒目，周邊住宅多數是獨棟透天的建築，也距離車水馬龍的大馬路有好一段路，讓這個區域顯得優雅寧靜。

Walk in Cafe 是一棟四層樓的建築，有室內電梯兼顧兒童及長輩的需求，也方便店裡的作業。

目前僅開放1-2樓空間，木質地板、黃色燈光，環境座位看起來很舒適。

平日沒有客滿的狀態下，也有機會被安排到舒適的沙發區。

店裡有專業級的咖啡機，也有數種咖啡豆供大家選擇，咖啡控可得好好嚐嚐了。

相較一樓的空間，我更愛有陽光灑進來的二樓，帶給人溫暖開闊的好心情。

Walk in Cafe 隨季節換菜單

有些姐妹淘會特地在午茶時段前來開啟聊天模式，這兒的甜點從賣相看來就相當誘人，如果不是顧慮自己的小鳥胃，肯定在餐後要來份可口的點心，好好療癒自己。

Walk in Cafe 隨季節更換菜色（參考最新菜單），下個季節再訪，就有機會嚐鮮了。

店內採用掃碼點餐，再下樓結帳，餐點搭配飲料或是甜點皆有優惠折扣。這天我跟朋友都為自己點了可以吃飽飽的套餐，濃郁的南瓜濃湯讓我很喜歡，三樣小菜則是清爽又開胃。

單點香烤雞翅灑上白芝麻，脆皮口感，除了賣相佳，滋味也不錯，讓人一口接一口停不下來。

煙花女鮮蔬麵(中辣)，肉的質地鮮嫩美味，麵條也入味，寬麵是我個人最愛的麵條，整個組合內容相當豐盛。

早午餐店賣澎湃海鮮粥，吸引我嚐鮮，無論是蝦子、小卷還是干貝都非常鮮甜，份量十足，男孩也能吃飽。

海鮮粥還看得出米粒，口感不會過於黏糊，沒有太多有負擔的調味，吃的出食材鮮甜。

抹茶鮮奶茶 vs 中深焙黑糖拿鐵，我們一致給予極高的評價。

一份餐滿足胃也滿足了味，在如此環境下用餐，既輕鬆又愜意，不僅餐點美味，甜點也誘人，不專業推薦歡迎大家親自品嚐。

店家資訊

平日 0930AM – 2130PM

假日 0900AM – 2130PM

（每週一公休）

(02)2602-2736

新北市林口區東湖路155號

※ 路邊停車格