今於朝食&今於串燒酒食 ｜逢甲特色早午餐又一家！取名金魚諧音的今於朝食，店內處處可可看到可愛金魚元素，更酷是早上供應早午餐，入夜則變身為串燒居酒屋今於串燒酒食 ，早午餐以串燒為發想，獨創串串吐司套餐，一次可享受三款口味，可列為必點，還有罐罐奶茶、雙拼厚片，提供多樣化的餐食選擇，份量實在價格合宜，更是寵物友善餐廳，喜愛早午餐的朋友快一起來看看

Follow 莎笠，小日子

莎笠FB @salidayfood

莎笠IG saliday_food

今於朝食&今於串燒酒食 在哪裡？

位在逢甲商圈巷弄中的今於朝食&今於串燒酒食，巧思的店外觀，以可愛的金魚圖示點綴，走進一瞧發現牆面中間還真的有個水族箱，尚未踏進店內我就在這欣賞許久，周邊停車也很便利，對面就有處收費停車場

今於朝食（早午餐系列，限定 08:00 – 15:00）｜ FB

今於串燒酒食（串燒系列，限定 18:00 – 02:00）｜FB

地址：台中市西屯區上石南八巷30號

時間：08:00 – 15:00 （早午餐）、18:00 – 02:00（串燒）週一公休

電話：0987 201 323

今於朝食&今於串燒酒食 環境

今於朝食&今於串燒酒食 首要讓人印象深刻，莫屬這缸悠遊自在的金魚們，在水族箱中活潑的游著，想到晚上串燒店，總難免來些酒水搭配，一直冒出杯底不可飼金魚的俗語，很適合吃肉喝酒盡興狂歡，但這次先來體驗早午餐，餐食搭配上也給我們許多驚喜

店內空間多以2-4人桌位為主，溫馨的空間，很適合一早前往享受早午餐，或是入夜三五好友歡聚，採半自助式點餐，茶水餐具請自行取用，最讚是能攜帶寵物入內，毛小孩有牽繩就可落地，

今於朝食 菜單

座落於逢甲商圈內的今於朝食，餐點價位非常親民，像招牌串串吐司每串60元起，任選三串還有優惠價150元，想吃更澎湃能加價110元，就能享炸物、飲料、沙拉、神秘小點，若要換購其他飲品可折抵60元，若不想吃那麼多，也有點心類、抹醬厚片可選擇！

菜單皆有時效性，如有修正皆以店家為主！

今於朝食 餐點

這次和好友三個人來攻略，選擇招牌必點的串串吐司套餐，還有花生熔岩厚豬丹麥，及厚片雙拼、飲品、尤其是特色的罐罐奶茶在今於朝食也喝得到，餐點不僅擺盤可愛，份量也很足夠

串串吐司套餐

任選三款口味的串串吐司，搭配Ｖ型薯條、生菜沙拉佐胡麻醬及德國香腸，整盤配色繽紛又飽足

以串燒為發想的串串吐司，將吐司包入餡料捲成小卷，再將三卷串起來，不僅方便食用，模樣也萌萌，從左至右分別為，蒜苗鹹豬肉、墨西哥燻雞、泡菜豬

蒜苗鹹豬肉：自家醃製的鹹豬肉，鹹度恰到好處，ＱＱ的口感，搭配蒜苗的清香，有種再吃中秋烤肉的感覺

墨西哥燻雞：帶些煙燻風味的雞肉，口感扎實鹹香

泡菜豬：泡菜宜人的酸辣爽口，搭配豬肉鮮甜，堪稱絕配

花生熔岩厚豬丹麥

升級套餐的配角，一點都不馬乎，香酥帶點馬鈴薯口感的V型帶皮薯條，吃得到馬鈴薯的鬆軟甜香，一旁還有軟嫩炒蛋、鹹香的德國香腸，生菜沙拉多達七八種蔬果，新鮮脆口，誠意滿點

丹麥土司烤製外層香酥內裡仍保有柔軟口感，包夾著厚實手作豬排，再淋上濃香花生熔岩醬汁，馥郁奶油香與花生醬香奔放撲鼻，邪惡指數爆表，一口咬下飽滿厚實，厚豬柔軟多汁香甜，原來花生和豬排那麼搭，真讓人越吃越上癮

厚片雙拼

厚片採對切方式，可任選點單上兩款口味，雙重口味享受一次滿足，真的是有夠貼心

厚片抹醬都是店家自製，左邊為伯爵奶茶口味，有著醇厚伯爵茶香，甜蜜濕潤，還吃得到茶葉顆粒感，右邊為抹茶奶酥，厚實香甜，入口尾韻感受得到芬芳的抹茶清香

唐揚雞

香酥的唐揚炸雞，肉質彈嫩保有水分，入味鹹香，越吃越涮嘴

三角薯餅

香酥綿綿鬆鬆的三角薯餅，大小很好入口

炸物小點還有麥克雞塊，單價一樣可愛親民

罐罐茉莉綠奶茶

特色罐罐奶茶這邊也喝得到！率先將糖與茶葉炒過，再添加茉莉花、紅棗與鮮奶熬煮，花香與奶香交織，格外溫潤清香，滋味相當順喉，我們一行人都很喜歡

今於朝食 發想於串燒的串串吐司，三款口味一次享受，讓早午餐又有不一樣的變化，更不因入夜為串燒店，用餐環境沾染燒烤味，空間溫馨舒適，餐食選擇多元價格實惠，罐罐奶茶和厚片雙拼也很值得一嚐，開心逢甲特色早午餐又一間，推薦給喜愛早午餐的你

文章皆有時效性，如有修正皆以店家為主！

如果喜歡這篇文章，歡迎加入 莎笠。小日子

你們的支持是我繼續寫文章的最大動力，想說什麼也歡迎留言給我～