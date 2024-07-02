為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 新北三峽路易莎咖啡館~三峽桃子腳門巿~守護咖啡愛好者都可以喝到好咖啡的信念~對烘豆的執念從不改變~三峽半日閒遊~

新北三峽路易莎咖啡館~三峽桃子腳門巿~守護咖啡愛好者都可以喝到好咖啡的信念~對烘豆的執念從不改變~三峽半日閒遊~

2024-07-02 16:34:00 小青姐姐 人氣：102
share
窩客好文

小青姐姐

發表篇數：242篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

路易莎咖啡 三峽桃子腳門市
phone02-26803613
place新北市樹林區學成路709號
作者本次評價：
4.45
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業

   新北三峽路易莎咖啡館~三峽桃子腳店~守護咖啡愛好者都可以喝到

  ↑您能抵抗甜食的魅力嗎~會不會~就是很想吃甜食 

    或偶爾~或突然~很想吃~聽說這都是身體缺乏

    某種營養素所發出的警訊呢~新北三峽路易莎咖啡館~三峽桃子腳門巿~守護咖啡愛好者都可以喝

   新北三峽路易莎咖啡館~三峽桃子腳店~守護咖啡愛好者都可以喝到

  ↑113年6月15日週六~歡樂四人幫~又再度聚首

    今日邀約的地點~哈~算是經常來的茶自點北大旗艦店

    午晚餐~之前的記錄文~有興趣請點我聯結~新北三峽路易莎咖啡館~三峽桃子腳門巿~守護咖啡愛好者都可以喝

   新北三峽路易莎咖啡館~三峽桃子腳店~守護咖啡愛好者都可以喝到

  ↑為何約午晚餐~因為吃飽飽想去山佳荷花池賞荷健走

    還說~運動完~再找家咖啡廳休息

    用餐就不再升級飲料~僅喝店家提供的無糖麥茶~新北三峽路易莎咖啡館~三峽桃子腳門巿~守護咖啡愛好者都可以喝    

   新北三峽路易莎咖啡館~三峽桃子腳店~守護咖啡愛好者都可以喝到

  ↑天氣太熱~想戶外活動~僅能黃昏甚至更晚

    才能外出~這份炸薯條是店家送的~因為有單位

    識別證送飲品或食物擇一~今日是它~新北三峽路易莎咖啡館~三峽桃子腳門巿~守護咖啡愛好者都可以喝

   新北三峽路易莎咖啡館~三峽桃子腳店~守護咖啡愛好者都可以喝到

   ↑茶自點有機器貓服務後~竟是顧客自己端食物上桌

     這樣的服務還蠻奇怪~因為還是有收一成服務費丫~新北三峽路易莎咖啡館~三峽桃子腳門巿~守護咖啡愛好者都可以喝

   新北三峽路易莎咖啡館~三峽桃子腳店~守護咖啡愛好者都可以喝到 

     ↑我們吃飽飽~坐到約5點左右~騎機車到三鶯二橋附近

    將機車停在萊爾富~開始健走~約30分鐘左右

    來到美美的山佳荷花池~新北三峽路易莎咖啡館~三峽桃子腳門巿~守護咖啡愛好者都可以喝

   新北三峽路易莎咖啡館~三峽桃子腳店~守護咖啡愛好者都可以喝到   

  ↑小青和爸爸是去年的某一天~從鶯歌龍窯橋慢行健走

    一路晃到了這裡~才知原來有這麼美的荷花在這綻放~新北三峽路易莎咖啡館~三峽桃子腳門巿~守護咖啡愛好者都可以喝

   新北三峽路易莎咖啡館~三峽桃子腳店~守護咖啡愛好者都可以喝到

 ↑這裡位於樹林山佳火車站附近~大漢河濱露營區

   是一個生態~休憩與藝術融合的親子休閒好去處

   新北三峽路易莎咖啡館~三峽桃子腳店~守護咖啡愛好者都可以喝到

   ↑這麼完美的地方~免門票~完全免費參觀

     儼然已成為樹林秘境的新打卡點~歡樂四人幫~踩點~新北三峽路易莎咖啡館~三峽桃子腳門巿~守護咖啡愛好者都可以喝

   新北三峽路易莎咖啡館~三峽桃子腳店~守護咖啡愛好者都可以喝到

  ↑之後再回到學成路上的路易莎~它就在茶自點的對面

    一開始就鎖定來這喝咖啡~原來是三峽桃子腳門巿

   新北三峽路易莎咖啡館~三峽桃子腳店~守護咖啡愛好者都可以喝到  

   新北三峽路易莎咖啡館~三峽桃子腳店~守護咖啡愛好者都可以喝到

 ↑創辦人黃銘賢初嚐Espresso強烈風味~震撼了味蕾

   定下做杯好咖啡的決心~堅持手工烘豆~細細翻動~控制火侯

   尋找甜蜜點讓咖啡豆完美釋放風味~歷經四年研發出經典配方

   以義大利女神Louisa為名~守護讓所有咖啡愛好者

   喝杯好咖啡的信念~堅定對精品咖啡文化的熱情

   並於2006年創立第一間門市~開啟路易莎咖啡品牌的世界藍圖

   新北三峽路易莎咖啡館~三峽桃子腳店~守護咖啡愛好者都可以喝到

  ↑自助吧台&餐具回收區~路易莎女神像

   新北三峽路易莎咖啡館~三峽桃子腳店~守護咖啡愛好者都可以喝到

  ↑學生很喜歡到類似這樣的咖啡廳讀書

    因為像 路易莎咖啡~空間大~不限時~低消就1杯飲品

    座位上的插座還超多~夏天更是躲太陽的好去處~新北三峽路易莎咖啡館~三峽桃子腳門巿~守護咖啡愛好者都可以喝

   新北三峽路易莎咖啡館~三峽桃子腳店~守護咖啡愛好者都可以喝到

  ↑記得同事曾說~他老公是自由工作者

    只要到了夏天~她就要她老公~不准在家吹冷氣

    到附近的咖啡廳工作去~哈~果然是

    自由商務人士的最佳行動辦公室~新北三峽路易莎咖啡館~三峽桃子腳門巿~守護咖啡愛好者都可以喝

   新北三峽路易莎咖啡館~三峽桃子腳店~守護咖啡愛好者都可以喝到

  ↑諾大的場地及櫃檯~就一位服務員~真厲害~新北三峽路易莎咖啡館~三峽桃子腳門巿~守護咖啡愛好者都可以喝

   新北三峽路易莎咖啡館~三峽桃子腳店~守護咖啡愛好者都可以喝到

   新北三峽路易莎咖啡館~三峽桃子腳店~守護咖啡愛好者都可以喝到

  ↑冰櫃裡擺著吸引人的各式甜點~新北三峽路易莎咖啡館~三峽桃子腳門巿~守護咖啡愛好者都可以喝   

   新北三峽路易莎咖啡館~三峽桃子腳店~守護咖啡愛好者都可以喝到

  ↑菁和小青在冰櫃前看很久~想吃又怕太晚

    這年齡太晚不適合吃甜食~真有夠傷腦筋

    但管不了這麼多~想吃就吃唄~開心就好~新北三峽路易莎咖啡館~三峽桃子腳門巿~守護咖啡愛好者都可以喝      

   新北三峽路易莎咖啡館~三峽桃子腳店~守護咖啡愛好者都可以喝到

   ↑桃子腳門巿~整體感覺很棒~竟還有2樓的座位

   1樓沒滿座~2樓暫不開放~這裡放著輕柔的音樂

   在週末的夜晚~很是放鬆~新北三峽路易莎咖啡館~三峽桃子腳門巿~守護咖啡愛好者都可以喝

   新北三峽路易莎咖啡館~三峽桃子腳店~守護咖啡愛好者都可以喝到

  ↑很快的陣動鈴響起~服務員妹妹動作很快

    服務也笑咪咪~我們的4杯飲品~2份甜點上桌~新北三峽路易莎咖啡館~三峽桃子腳門巿~守護咖啡愛好者都可以喝

   新北三峽路易莎咖啡館~三峽桃子腳店~守護咖啡愛好者都可以喝到

  ↑菁點的標準飲品~拿鐵+巧克力波士頓

   新北三峽路易莎咖啡館~三峽桃子腳店~守護咖啡愛好者都可以喝到

  ↑小青呢~就總會點不同的東西來品嚐

    這塊是桔香巧克力日常蛋糕~好吃不甜

    巧克力味道濃厚~新北三峽路易莎咖啡館~三峽桃子腳門巿~守護咖啡愛好者都可以喝

   新北三峽路易莎咖啡館~三峽桃子腳店~守護咖啡愛好者都可以喝到

   ↑再來是這杯無糖百香綠茶~小青真是大錯特錯

   百香有點太酸~無法入口~跟服務員妹妹要了點糖加入

   果然~口感變好好喝~新北三峽路易莎咖啡館~三峽桃子腳門巿~守護咖啡愛好者都可以喝

   新北三峽路易莎咖啡館~三峽桃子腳店~守護咖啡愛好者都可以喝到

  ↑菁又買了二盒小餅~肉桂杏仁脆粒~台茶18號紅茶杏仁

   各45元~好酥脆的小點~雖有點小甜~搭著飲品

   剛剛好中和掉甜味~好吃不甜膩~新北三峽路易莎咖啡館~三峽桃子腳門巿~守護咖啡愛好者都可以喝

   新北三峽路易莎咖啡館~三峽桃子腳店~守護咖啡愛好者都可以喝到

  ↑住附近~心六藝及臻善美社區的住戶

    來此喝咖啡吃甜點~有9折優惠~真的太幸福~新北三峽路易莎咖啡館~三峽桃子腳門巿~守護咖啡愛好者都可以喝

   新北三峽路易莎咖啡館~三峽桃子腳店~守護咖啡愛好者都可以喝到

  ↑店家資訊

    店名~LOUISA COFFEE 路易莎咖啡 三峽桃子腳門市

    地址~新北市樹林區學成路709號 

    電話~02-26803613

    營業時間~07:00-21:00

文章標籤
路易莎 路易莎三峽桃子腳店 對烘豆的執念從不改變 咖啡的信念 義大利女神 山佳荷花池 茶自點
創作者介紹
創作者 鯨與小孩 的頭像
鯨與小孩

莫言&莫語的部落格




加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

檢舉
share
chevron_left

台北豐food海陸百匯~烤鴨港點~泰式料理~滿滿的

新北鶯歌師傅很忙平價鐵板燒~白飯~湯品~飲料~冰

chevron_right
推薦商品
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

留言
0 則留言
keyboard_arrow_up