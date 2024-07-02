↑您能抵抗甜食的魅力嗎~會不會~就是很想吃甜食

或偶爾~或突然~很想吃~聽說這都是身體缺乏

某種營養素所發出的警訊呢~

↑113年6月15日週六~歡樂四人幫~又再度聚首

今日邀約的地點~哈~ 算是經常來的茶自點北大旗艦店

午晚餐~之前的記錄文~有興趣請點我聯結~

↑為何約午晚餐~因為吃飽飽想去山佳荷花池賞荷健走

還說~運動完~再找家咖啡廳休息

用餐就不再升級飲料~僅喝店家提供的無糖麥茶~

↑天氣太熱~想戶外活動~僅能黃昏甚至更晚

才能外出~這份炸薯條是店家送的~因為有單位

識別證送飲品或食物擇一~今日是它~

↑茶自點有機器貓服務後~竟是顧客自己端食物上桌

這樣的服務還蠻奇怪~因為還是有收一成服務費丫~

↑我們吃飽飽~坐到約5點左右~騎機車到三鶯二橋附近

將機車停在萊爾富~開始健走~約30分鐘左右

來到美美的山佳荷花池~

↑小青和爸爸是去年的某一天~從鶯歌龍窯橋慢行健走

一路晃到了這裡~才知原來有這麼美的荷花在這綻放 ~

↑這裡位於樹林山佳火車站附近~大漢河濱露營區

是一個生態~休憩與藝術融合的親子休閒好去處

↑這麼完美的地方~免門票~完全免費參觀

儼然已成為樹林秘境的新打卡點~歡樂四人幫~踩點~

↑之後再回到學成路上的路易莎~它就在茶自點的對面

一開始就鎖定來這喝咖啡~原來是三峽桃子腳門巿

↑創辦人黃銘賢初嚐Espresso強烈風味~震撼了味蕾

定下做杯好咖啡的決心~堅持手工烘豆~細細翻動~控制火侯

尋找甜蜜點讓咖啡豆完美釋放風味~歷經四年研發出經典配方

以義大利女神Louisa為名~守護讓所有咖啡愛好者

喝杯好咖啡的信念~堅定對精品咖啡文化的熱情

並於2006年創立第一間門市~開啟路易莎咖啡品牌的世界藍圖

↑自助吧台&餐具回收區~路易莎女神像

↑學生很喜歡到類似這樣的咖啡廳讀書

因為像 路易莎咖啡~空間大~不限時~低消就1杯飲品

座位上的插座還超多~夏天更是躲太陽的好去處~

↑記得同事曾說~他老公是自由工作者

只要到了夏天~她就要她老公~不准在家吹冷氣

到附近的咖啡廳工作去~哈~果然是

自由商務人士的最佳行動辦公室~

↑諾大的場地及櫃檯~就一位服務員~真厲害~

↑冰櫃裡擺著吸引人的各式甜點~

↑菁和小青在冰櫃前看很久~想吃又怕太晚

這年齡太晚不適合吃甜食~真有夠傷腦筋

但管不了這麼多~想吃就吃唄~開心就好~

↑桃子腳門巿~整體感覺很棒~竟還有2樓的座位

1樓沒滿座~2樓暫不開放~這裡放著輕柔的音樂

在週末的夜晚~很是放鬆~

↑很快的陣動鈴響起~服務員妹妹動作很快

服務也笑咪咪~我們的4杯飲品~2份甜點上桌~

↑菁點的標準飲品~拿鐵+巧克力波士頓

↑小青呢~就總會點不同的東西來品嚐

這塊是桔香巧克力日常蛋糕~好吃不甜

巧克力味道濃厚~

↑再來是這杯無糖百香綠茶~小青真是大錯特錯

百香有點太酸~無法入口~跟服務員妹妹要了點糖加入

果然~口感變好好喝~

↑菁又買了二盒小餅~肉桂杏仁脆粒~台茶18號紅茶杏仁

各45元~好酥脆的小點~雖有點小甜~搭著飲品

剛剛好中和掉甜味~好吃不甜膩~

↑住附近~心六藝及臻善美社區的住戶

來此喝咖啡吃甜點~有9折優惠~真的太幸福~

↑店家資訊

店名~LOUISA COFFEE 路易莎咖啡 三峽桃子腳門市

地址~新北市樹林區學成路709號

電話~02-26803613

營業時間~07:00-21:00