↑美味照燒鷄肉丼~涂抹層層照燒醬~風味迷人
令人垂涎三尺~
↑小青除週末假日固定不做飯~平日晚餐總有偷懶時刻
沒錯~偷懶就是外食時間~某日我們來到323和食料理
這也是兒介紹~鶯歌新開不久的食堂喔~
↑一進店裡~被這一整排可愛小公仔及Q版天上聖母
驚豔到~太可愛的場景~手機拍不停~
↑還有濟公活佛的專用扇子
財源廣進~竟也不是我們熟悉的金鷄~真特別~
↑服務員很親切端來麥茶並介紹本店特色及菜色~
↑菜單二大頁~均為單點菜色
還有限量隱藏版菜色~
↑小青和爸爸就單純吃晚餐
丼飯應該就能讓我們吃滿吃飽~
↑服務員告知~食材均現點現做~需花時間製作
無妨~我們來的早~也不太餓~就先拍拍店裡
可愛場景~這個時鐘車~車牌是店名AAA-323~
↑店裡坐位約8桌~可容納32位客人~桌間不擁擠
每桌都有名字~並以日本地名取名
新宿~長野~鳥取~青森~長崎~福岡~大阪等
真有意思~
↑爸爸點的梅花豬燒肉丼230元
以大火快炒在加入大廚特調醬汁~且不放一滴油
讓鮮嫩肉品本身油質釋放~加入少許生菜拌炒
味道迷人~
↑小青點的照燒鷄腿丼260元
主廚特調的照燒醬~風味十足~生食現烤~花了不少時
還搭了梅香大根與芥末小黃瓜~超級下飯~
↑附的湯品~味噌豆腐鮭魚湯
鮭魚塊給的很大方~新鮮味美~
↑店家沒有熊貓外送服務~顧客親自上門取餐~
↑給親愛的老公一張特寫~感謝您包容偷懶~不想做晚餐的小青
還帶我吃好料~
↑店家資訊
店名~323和食料理
電話~02-26702323
地址~新北市鶯歌區中山路325號
營業時間~午餐11:00-14:00 晚餐17:00-21:00 週一公休
若週一適逢假期~有營業~則順延週二公休