↑美味照燒鷄肉丼~涂抹層層照燒醬~風味迷人

令人垂涎三尺~

↑小青除週末假日固定不做飯~平日晚餐總有偷懶時刻

沒錯~偷懶就是外食時間~某日我們來到323和食料理

這也是兒介紹~鶯歌新開不久的食堂喔~

↑一進店裡~被這一整排可愛小公仔及Q版天上聖母

驚豔到~太可愛的場景~手機拍不停~

↑還有濟公活佛的專用扇子

財源廣進~竟也不是我們熟悉的金鷄~真特別~

↑服務員很親切端來麥茶並介紹本店特色及菜色~

↑菜單二大頁~均為單點菜色

還有限量隱藏版菜色~

↑小青和爸爸就單純吃晚餐

丼飯應該就能讓我們吃滿吃飽~

↑服務員告知~食材均現點現做~需花時間製作

無妨~我們來的早~也不太餓~就先拍拍店裡

可愛場景~這個時鐘車~車牌是店名AAA-323~

↑店裡坐位約8桌~可容納32位客人~桌間不擁擠

每桌都有名字~並以日本地名取名

新宿~長野~鳥取~青森~長崎~福岡~大阪等

真有意思~

↑爸爸點的梅花豬燒肉丼230元

以大火快炒在加入大廚特調醬汁~且不放一滴油

讓鮮嫩肉品本身油質釋放~加入少許生菜拌炒

味道迷人~

↑小青點的照燒鷄腿丼260元

主廚特調的照燒醬~風味十足~生食現烤~花了不少時

還搭了梅香大根與芥末小黃瓜~超級下飯~

↑附的湯品~味噌豆腐鮭魚湯

鮭魚塊給的很大方~新鮮味美~

↑店家沒有熊貓外送服務~顧客親自上門取餐~

↑給親愛的老公一張特寫~感謝您包容偷懶~不想做晚餐的小青

還帶我吃好料~

↑店家資訊

店名~323和食料理

電話~02-26702323

地址~新北市鶯歌區中山路325號

營業時間~午餐11:00-14:00 晚餐17:00-21:00 週一公休

若週一適逢假期~有營業~則順延週二公休