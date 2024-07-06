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新北鶯歌323和食料理~陳漢師大廚在這為您服務~好吃的丼飯~現點現做~值得等待~

2024-07-06 10:59:00 小青姐姐 人氣：103
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窩客好文

小青姐姐

發表篇數：243篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

323和食料理
phone02-26702323
place新北市鶯歌區中山路325號
作者本次評價：
4.10
美味度
4.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.00
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   新北鶯歌323和食料理~陳漢師大廚在這為您服務~現點現做~

  ↑美味照燒鷄肉丼~涂抹層層照燒醬~風味迷人

    令人垂涎三尺~新北鶯歌323和食料理~陳漢師大廚在這為您服務~好吃的丼飯~

   新北鶯歌323和食料理~陳漢師大廚在這為您服務~現點現做~

  ↑小青除週末假日固定不做飯~平日晚餐總有偷懶時刻

    沒錯~偷懶就是外食時間~某日我們來到323和食料理

    這也是兒介紹~鶯歌新開不久的食堂喔~新北鶯歌323和食料理~陳漢師大廚在這為您服務~好吃的丼飯~

   新北鶯歌323和食料理~陳漢師大廚在這為您服務~現點現做~ 

   新北鶯歌323和食料理~陳漢師大廚在這為您服務~現點現做~

  ↑一進店裡~被這一整排可愛小公仔及Q版天上聖母

    驚豔到~太可愛的場景~手機拍不停~新北鶯歌323和食料理~陳漢師大廚在這為您服務~好吃的丼飯~

   新北鶯歌323和食料理~陳漢師大廚在這為您服務~現點現做~

  ↑還有濟公活佛的專用扇子  

    財源廣進~竟也不是我們熟悉的金鷄~真特別~新北鶯歌323和食料理~陳漢師大廚在這為您服務~好吃的丼飯~

   新北鶯歌323和食料理~陳漢師大廚在這為您服務~現點現做~

  ↑服務員很親切端來麥茶並介紹本店特色及菜色~新北鶯歌323和食料理~陳漢師大廚在這為您服務~好吃的丼飯~

   新北鶯歌323和食料理~陳漢師大廚在這為您服務~現點現做~

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  ↑菜單二大頁~均為單點菜色

    還有限量隱藏版菜色~新北鶯歌323和食料理~陳漢師大廚在這為您服務~好吃的丼飯~

   新北鶯歌323和食料理~陳漢師大廚在這為您服務~現點現做~

  ↑小青和爸爸就單純吃晚餐

    丼飯應該就能讓我們吃滿吃飽~新北鶯歌323和食料理~陳漢師大廚在這為您服務~好吃的丼飯~   

   新北鶯歌323和食料理~陳漢師大廚在這為您服務~現點現做~

  ↑服務員告知~食材均現點現做~需花時間製作

    無妨~我們來的早~也不太餓~就先拍拍店裡

    可愛場景~這個時鐘車~車牌是店名AAA-323~新北鶯歌323和食料理~陳漢師大廚在這為您服務~好吃的丼飯~

   新北鶯歌323和食料理~陳漢師大廚在這為您服務~現點現做~

   新北鶯歌323和食料理~陳漢師大廚在這為您服務~現點現做~

   新北鶯歌323和食料理~陳漢師大廚在這為您服務~現點現做~

  ↑店裡坐位約8桌~可容納32位客人~桌間不擁擠

    每桌都有名字~並以日本地名取名

    新宿~長野~鳥取~青森~長崎~福岡~大阪等

    真有意思~新北鶯歌323和食料理~陳漢師大廚在這為您服務~好吃的丼飯~

   新北鶯歌323和食料理~陳漢師大廚在這為您服務~現點現做~

   新北鶯歌323和食料理~陳漢師大廚在這為您服務~現點現做~

  ↑爸爸點的梅花豬燒肉丼230元

    以大火快炒在加入大廚特調醬汁~且不放一滴油

    讓鮮嫩肉品本身油質釋放~加入少許生菜拌炒

    味道迷人~新北鶯歌323和食料理~陳漢師大廚在這為您服務~好吃的丼飯~

   新北鶯歌323和食料理~陳漢師大廚在這為您服務~現點現做~

   新北鶯歌323和食料理~陳漢師大廚在這為您服務~現點現做~

  ↑小青點的照燒鷄腿丼260元

    主廚特調的照燒醬~風味十足~生食現烤~花了不少時

    還搭了梅香大根與芥末小黃瓜~超級下飯~新北鶯歌323和食料理~陳漢師大廚在這為您服務~好吃的丼飯~

   新北鶯歌323和食料理~陳漢師大廚在這為您服務~現點現做~

  ↑附的湯品~味噌豆腐鮭魚湯

    鮭魚塊給的很大方~新鮮味美~新北鶯歌323和食料理~陳漢師大廚在這為您服務~好吃的丼飯~

   新北鶯歌323和食料理~陳漢師大廚在這為您服務~現點現做~

  ↑店家沒有熊貓外送服務~顧客親自上門取餐~新北鶯歌323和食料理~陳漢師大廚在這為您服務~好吃的丼飯~

   新北鶯歌323和食料理~陳漢師大廚在這為您服務~現點現做~

  ↑給親愛的老公一張特寫~感謝您包容偷懶~不想做晚餐的小青

    還帶我吃好料~新北鶯歌323和食料理~陳漢師大廚在這為您服務~好吃的丼飯~

   新北鶯歌323和食料理~陳漢師大廚在這為您服務~現點現做~

  ↑店家資訊

    店名~323和食料理

    電話~02-26702323

    地址~新北市鶯歌區中山路325

    營業時間~午餐11:00-14:00  晚餐17:00-21:00 週一公休

             若週一適逢假期~有營業~則順延週二公休

文章標籤
鶯歌美食 鶯歌323和食料理 陳漢師大 Q版天上聖母
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創作者 鯨與小孩 的頭像
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