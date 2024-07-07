





宜蘭 蒜真蒜香豆干 以獨門配方精心熬煮而成，點餐後，再次以老滷汁回溫加熱，入味卻不死鹹，非常合適當下午茶點心、下酒菜，蒜味不會過分濃郁、嗆口，搭配青蔥，彈、Q、香，加購泡麵（王子麵），更增添飽足感；雖然是路邊小吃攤，卻重視安全衛生，讓人食在放心。











宜蘭路邊小吃推薦 | 蒜真蒜香豆干 地理位置 交通資訊

宜蘭 蒜真蒜香豆干 座落於 國立宜蘭大學 旁，搭乘大眾運輸工具的話，可坐到距離最近的公車站牌「普門醫院（普門診所）」，下車步行約3分鐘即可抵達，就正在DrinkStore 水雲朵宜蘭宜大店的門口。











宜蘭平價小吃推薦 | 蒜真蒜香豆干 環境介紹

親民價位的路邊小吃攤，不提供內用座位，僅提供外帶以及外送。鄰近宜蘭大學旁，方便學生們下課後，有健康美味的下午茶點心，特別優惠宜蘭縣內學生，凡宜蘭大學學生及縣內高中職（含）以下，著制服或攜學生證，可以NT$60優惠價，享學生優惠套餐（含豆干、米血、甜不辣、肉片、泡麵），CP值高高呢～！！！











▼ 重視乾淨衛生









▼ 重視乾淨衛生







宜蘭銅板小吃推薦 | 蒜真蒜香豆干 人氣菜單

主要提供 獨門滷製的蒜香豆干 為主，搭配 甜不辣、豆皮、豆包、米血 等等食材，增添口感上的豐富度，愛吃辣的朋友，另外還有獨家手作手抄辣椒，吃起來更過癮～！！！











綜合蒜香豆干

內容物超豐富，底層滿滿的蒜香豆干，還有甜不辣、豆皮、豆包、米血，滿滿一碗，重量級的份量，兩個人吃還嫌太飽，超合適當聚餐下酒菜、零嘴的。











蒜香豆干

豆干給量滿足，獨門醬汁入味卻不會死鹹，彈、Q、香，又唰嘴。















甜不辣

魚漿香氣結合獨門配方的滷香與蒜香，軟Q軟Q的口感。







豆皮

豆皮吸飽老滷汁精華，香郁不死鹹。







豆包

吃起來比豆皮更紮實飽滿的口感，可以滿足下午茶時刻貪吃的嘴慾。







米血

宜蘭 蒜真蒜香豆干 的米血，滷得剛剛好，口感上吃起來不會過分軟爛。











加購泡麵（王子麵）

以老滷汁現點現煮的泡麵，吸飽湯汁，將獨門配方的精華完整呈現，搭配大量蒜泥與青蔥，就是飽足～！！！





















［ 店家資訊 ］



蒜真蒜香豆干

地址：

宜蘭市神農路一段130號



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本文皆為本人親自試用過後的體驗心得(非商業性質)僅供參考。產品成分及功效說明，引用商品或官網(含粉絲團)所載，不等於宣稱具有療效，每個人使用習慣、體質膚質不同，實際效果依每人體驗為主。