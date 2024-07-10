花蓮賞鯨一直是喜愛大自然的旅客們來花蓮必玩的旅遊景點，尤其一到夏天，賞鯨的船位更是一位難求。出海賞鯨與逛動物園不同，友善賞鯨的方式，不過度打擾海洋生物，也讓人更體驗到大自然的鬼斧神工與波瀾壯闊。本篇將介紹花蓮賞鯨以及海洋系周邊景點、餐廳、花蓮賞鯨季節還有相關花蓮賞鯨費用，讓我們一起乘風破浪花蓮賞鯨去！

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花蓮賞鯨

花蓮緊鄰著寬廣的太平洋，又有溫暖的黑潮經過，生態十分豐富，是賞鯨的絕佳去處。只要從花蓮出海．有約八到九成的機率能看到成群結隊的鯨豚，悠游在波光粼粼的湛藍大海中，或是探出水面、靠近船邊，近距離與遊客玩耍，偶爾還會躍出水面，華麗的翻轉，畫面讓人十分悸動、心都跟著沸騰起來！

花蓮賞鯨季節

每年的4-10月是賞鯨的最佳季節，尤其是夏天，只要沒有颱風阻饒、海象穩定，非常容易就能看見鯨豚的美麗身姿。

花蓮賞鯨費用

花蓮賞鯨票價大約700-1000元左右，各家賞鯨船公司皆不同，小編強烈推薦有賞鯨導覽解說的遊程，就能更認識鯨豚及海洋生態哦！若需要接送或套裝行程，也可以選擇下列賞鯨套裝優惠～

花蓮賞鯨套裝行程









花蓮賞鯨行前準備

賞鯨前建議提前向賞鯨公司。行程當天除了攜帶捕捉鯨豚身影的手機、相機之外，建議穿著涼爽輕便的服裝、好走不滑的平底鞋，攜帶防曬用品、暈船藥、水壺、雨衣。容易畏光的朋友建議攜帶太陽眼鏡，保險起見也要將身分證件攜帶在身上。最重要的是要帶著輕鬆愉悅的心情以及睡飽飽的身體，迎接這趟與鯨豚的相遇之旅。

花蓮賞鯨出航

聽完解說員的行前解說、救生衣著裝完畢後，就可以上船囉！一樓的位置距離鯨豚最近，樓上則是視野寬廣。出海後，看著身邊的海色漸漸變深，迎著徐徐海風，心情瞬間輕鬆遼闊了起來，才發現煩惱都遺留在陸地上了。出航後約10至15分鐘，就能看見海豚的身影，當與海豚相見的那刻，等待的焦躁感瞬間一掃而空，搭配著解說人員的專業介紹，讓自己的好像距離鯨豚又更近一步。整體出航時間約2-3個小時，要把握這段美好時光，盡情享受這趟旅程！

花蓮賞鯨海洋系景點推薦

花蓮漁港（向日廣場）

從花蓮市區約十五分鐘的車程、充滿異國氣氛的向日廣場，是近年來重新規劃的一座歐風聚落，除了馬卡龍色系的彩色小屋之外，廣場中央還有一隻巨大的抹香鯨雕像。充滿活力的色彩，配上晴空萬里的天氣，非常有度假的感覺喔！

花蓮漁港（向日廣場） 地址：花蓮縣花蓮市港濱路35-1號 營業時間：24小時營業（建議白天前往）

七星柴魚博物館

乘載著漁業文化及燒製柴魚技術的七星柴魚博物館，雖曾遭祝融，但現在已經強勢回歸了！2019年重新開館的七星柴魚博物館，除了保有原本的柴魚技藝之外，更整合了在地方特色、文化體驗等等。館內除了漁業知識、隨處可見有趣的語錄，還有刨柴魚體驗，是個寓教於樂的好地方。

七星柴魚博物館 地址：花蓮縣新城鄉七星街148號 營業時間：09:00–17:30 門票：100元（含50元購物抵用券＋兌換券） 免費對象請至 官網 查詢

台灣海礦館

台灣海礦館位於台灣海洋深層水公司的園區內，可以預約導覽、體驗DIY豆花及彩鹽，還有深足療步道等。園區推廣的海洋深層水，據說不同體質的人，會品嘗到不一樣的味道呢！

台灣海礦館 地址：花蓮縣花蓮市華東15號 營業時間：09:00–17:00 門票：免費

四八高地

四八高地因海拔為48公尺而得名，是可以俯瞰片整七星潭美景的瞭望台。這裡本是位於軍事基地旁的隱藏版景點，經口耳相傳後名聲遠播，現在已成必訪的熱門景點。除了四八高地之外，附近最新整合的四八高地戰備坑道、四八高地曼波園區等景點，也很值得一併探訪喔！

四八高地 地址：花蓮縣花蓮市海岸路華東路 營業時間：24小時營業（建議白天前往）

清水斷崖

被譽為台灣十景之一的清水斷崖，是東海岸富具特色的美景之一，綿延的山景與直逼90度的陡峭壁崖，配上花蓮特別的漸層色海面，依山傍海的壯麗景色，令人嘆為觀止，經過這裡一定要停下來好好欣賞。

清水斷崖 地址：花蓮縣秀林鄉蘇花公路 營業時間：24小時營業（建議白天前往）

花蓮賞鯨｜海洋系美食推薦

鯨蛋糕

口感紮實，風味獨特的鯨蛋糕，以純米製作而成的蛋糕體，外型像雞蛋糕，內餡由花蓮在地特殊食材製作而成，加上特別的鯨魚印記，是鹹甜交錯的創意美食。

鯨蛋糕 地址：花蓮縣花蓮市華東15號 營業時間：11:00–18:00（週三休息）

黑鯨咖啡館

以海洋鯨豚為主題的黑鯨咖啡館，雖然位置不多，但乾淨明亮的環境，還是讓人感到輕鬆舒適。除了咖啡飲品，還有鯨魚造型餅乾、雞蛋糕。店內還有販售海洋、鯨豚主題的周邊選品，也會不定期舉辦主題講座，喜歡鯨豚的你，絕對不能錯過。

黑鯨咖啡館 地址：花蓮縣花蓮市林森路255-1號 營業時間：10:00–18:00

漁場鍋物三代目

位於七星潭海岸邊的一棟純白色的建築，文青的風格，營造出典雅的氛圍，而門口的魚門鈴，是個可愛又逗趣的小巧思。當日現撈的新鮮食材搭配講究的料理與擺盤，讓人感受到店家的用心。除了鍋物，許多人也推薦酥炸天婦羅及餐後的綠豆沙牛奶。

漁場鍋物三代目 地址：花蓮縣新城鄉海岸路32號B棟 營業時間：11:00–14:00、17:00–21:00

慕名私房料理

越來越難訂位的慕名私房料理，是間平價又高品質的無菜單原住民料理，有650元與850元的價格可以選擇，新鮮現做的生魚片、小米酒、烤魚、馬告鹹豬肉等原住民特色料理，每道菜都精緻又好吃。

慕名私房料理 地址：花蓮縣新城鄉明潭街10巷23號 營業時間：12:00–14:00、18:00–20:00（公休日詳見FB粉絲專頁）

龍哥斯特

龍哥斯特的前身是花蓮的老牌海鮮餐廳，分家後持續堅持新鮮高品質的好味道，深受大家喜愛。鮮味十足的紅蟳粉絲煲、肉質鮮美的龍蝦、精巧Q彈的紅燒九孔等等，都是龍哥斯特的招牌餐點，還有老饕必點的炒飯，鍋氣十足，吃過都說讚。

龍哥斯特 地址：花蓮縣吉安鄉中央路三段458號 營業時間：11:00–13:30、17:00–21:00（週三四休息）

海蜜

高冷風格的質感甜品刨冰店，純白的牆面配上冷系的金屬灰，讓每一處都有種穿越時空的未來感。雪花冰上蓋著一層厚實的奶霜，漂亮精緻又能吃到食材本身的美味，讓每一口都能感受到店家的用心以及細心。

海蜜 地址：花蓮縣新城鄉明潭街36號 營業時間：11:00–18:00

花蓮主題旅遊

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