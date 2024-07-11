桃園美食「甩鍋雞볶찜韓式炒雞吃到飽」，位於桃園車站步行5分鐘的新開幕韓式料理！不分平假日成人只要469元就能吃到飽！提供7種口味的炒雞，並提供炒豬及火鍋肉片通通無限續！自助吧還有披薩、現蒸燒賣、韓式炸雞、韓國魚板串、炸雞奶油飯、韓式年糕等豐富食材讓你無限吃到飽！文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表MENU供參考！

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【甩鍋雞볶찜韓式炒雞吃到飽-桃園ATT店】 ▋地址：桃園市桃園區中正路47號3F（ATT筷食尚3樓） ▋電話：03-271-2397 ▋營業時間：週一至週日11:00-22:00（收客至20:20）（全天供餐，無休息時段）

▲在韓國擁有180間分店的「甩鍋雞볶찜韓式炒雞吃到飽」台灣2號店於5月3日正式插旗桃園ATT筷食尚，距離桃園車站步行約3-5分鐘，周邊也有數個收費停車場方便停車。

▲「甩鍋雞볶찜韓式炒雞吃到飽」位於桃園ATT筷食尚的三樓，可以從一樓搭乘電梯或搭乘手扶梯到三樓，電梯都還蠻好等的唷！

▲到店後會由服務人員協助帶位，位置多為四人座的桌椅，如果人數比較多，就可以請店家協助安排在鄰桌用餐喔！

▲我們這天是平日中午到店用餐，店家就已經坐了不少客人，建議來用餐前要事先訂位，以免因為客滿而撲空喔！

【甩鍋雞볶찜韓式炒雞吃到飽｜完整菜單MENU】

★ 不分平假日及用餐時段，價位均相同：成人價格469元/人、兒童110-140公分價格 235元/人，未滿110公分幼童免費。

★ 以上收費均需另加10%清潔費

★ 平日下午16:30前可單人用餐。

★ 用餐時間限制100分鐘，同桌用餐須全員到齊才可入場。

▲這是「甩鍋雞볶찜韓式炒雞吃到飽」的完整菜單，供參考（實際販售品項與價格，以店家現場公告為主）

【甩鍋雞볶찜韓式炒雞吃到飽｜自助區】

▲店家的自助吧提供蔬菜鍋料區、各式麵類、披薩、炸雞、各式炸物、DIY炸雞奶油飯、韓國魚板湯、沙拉及麵包、飲料及冰品等（實際食材以門市當日供應為準）！

▲在蔬菜鍋料區可自由取用蔬菜及火鍋配料，加入炒鍋中一起拌炒，或是做為火鍋配料！我們這天在自助區大約夾了3輪！第一輪幾乎所有品項都夾了一點，二三輪則是專攻蔬菜為主！

▲這是DIY的炸雞奶油飯，先添一些白飯後，在加入玉米粒、泡菜、火腿、海苔絲、炸雞，加入奶油醬後在淋上麻油！我覺得這蠻好吃的耶！但光吃這一碗就覺得挺飽的😂

▲炸物點心區這邊有韓式炒飯、炸薯球、炸餃子、炸洋蔥圈、韓式糖醋炸雞、起司藍莓披薩、雙色起司披薩！

▲這裡則是麵筋球、韓式炒肉、麥芬堡、韓國泡麵、現蒸燒賣！

▲熟食炸物區夾好夾滿！我推薦必吃的肯定是＂韓式糖醋炸雞＂，無骨的炸雞吃起來很方便，上面的醬料甜甜鹹鹹的很涮嘴！

▲原味魚板串、麻辣魚板串！可以直接單吃或是加入炒鍋裡面一起享用！

▲醬料區這邊又分為鍋底醬料區及火鍋沾醬區！

▲火鍋沾醬這邊有蘿蔔泥、蒜泥、蔥花、辣椒、醬油、醋等，都可以依照個人喜好添加！

▲鍋底醬料區可以先不用拿，等開始吃炒鍋時或是吃火鍋時加了高湯後，覺得味道不夠，再來這邊補！

▲飲品肯定是要喝冰沙才消暑啊！這有蜜桃口味和乳酸風味的冰沙～我覺得蜜桃口味的比較不甜～我比較喜歡🥰另有六款咖啡熱飲，喜歡飯後來杯咖啡的朋友，這邊也都有提供喔！

▲還有可口可樂系列的氣泡飲料，還有冬瓜檸檬、芭樂青檸、日式煎茶、可爾必思！

▲店家還有提供四款小美冰淇淋，口味分別是芒果、草莓、薄荷巧克力、紅豆！飯後來一球冰淇淋，就是讚啦！

【甩鍋雞볶찜韓式炒雞吃到飽｜469元吃到飽】

▲店家供應7種口味道地韓式炒雞及炒豬吃到飽，吃完炒鍋，還能加高湯換吃火鍋！除了炒雞、炒豬及火鍋肉片都能無限續點，自助吧還有韓式炸雞、披薩、韓國魚板串、炸雞奶油飯等韓食吃到飽！

▲鍋底有七種口味，分別是BBQ醬炒雞、蜂蜜醬香雞、經典春川雞、麻舌辣喉雞、狠角色辣雞、辛奇泡菜豬、韓流粉紅豬！如果敢吃辣的朋友，推薦點最經典款的「經典春川雞」！

▲「經典春川雞」端上桌以後，裡面就是滿滿的雞肉，想要吃其他的配料，就需要自己到自助區夾取！將這些配料通通倒入鍋裡面，打開計時器，過了6分鐘後計時器響，就會由專人到桌邊炒鍋！

▲鍋物以炒雞為主，裡面還有滿滿配料，單吃還挺種口味的，很適合配飯或是搭配麥芬堡！

▲單點熔岩起司絲49元/份，目前只要在粉絲頁打卡或Google評論，即可獲得熔岩起司絲一份！

▲炒雞完成以後就可以加入熔岩起司絲，免費升級成起司鍋，吃起來味道更香、更好吃😘

▲鍋物炒完以後就可以直接享用囉！裡面的雞肉透過兩道炙燒工序，快速高溫烹調讓雞肉皮脆焦香，特別夠味好吃！建議可以到自助區添白飯搭配，因為這吃起來還挺下飯的唷😋

▲自助區還有麥芬堡，可以拿來沾醬搭配著吃，是說這吃法還蠻特別的耶！

▲等裡面的配料都吃完以後，可以再加入高湯或開水，就變身成火鍋！當然也可以直接加湯吃！

▲店家也提供火鍋肉片無限續點，牛五花是我每次到火鍋店必點的，久煮後口感也還是軟嫩好吃！

▲豬五花肉的油汁比較多，如果不吃牛肉的朋友，就可以選擇豬五花來涮唷！

▲除了鍋裡面原本的炒雞以外，鍋物的肉肉也有雞肉可以選擇！

▲韓國泡麵也是一定要加的，泡麵吸附滿滿了湯汁，煮到鍋裡面不會變得太軟爛，口感依然是很Q彈！

▲因為我們原本是擔心太鹹，所以不是加了高湯而是加了開水，殊不知加了開水以後就覺得味道有點淡，所以就到自助醬料區拿了一些春川醬加進去！

▲整體來說，這間「甩鍋雞볶찜韓式炒雞吃到飽」是以炒雞為主打餐點，不分平假日成人只要469元就能吃到飽！提供7種口味的炒雞、炒豬及火鍋肉片 通通無限續！自助吧還有披薩、現蒸燒賣、韓式炸雞、韓國魚板串、炸雞奶油飯、韓式年糕等豐富食材讓你無限吃到飽唷🥰

***本文感謝”甩鍋雞볶찜韓式炒雞吃到飽-桃園ATT店”邀約,內文為真實感受分享***

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