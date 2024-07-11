台中質感燒肉推薦！吃過燒肉結合日式料理，那你吃過結合法餐的質感燒肉嗎～這間隱身在台中西區的Nick’s燒肉餐酒館，不僅是間充滿神秘感的餐酒館，更是將燒肉與法餐做結合，讓大家體驗一場儀式感滿分的燒肉饗宴

Nick’s燒肉餐酒館位置

Nick’s燒肉餐酒館位在台中西區忠明南路上，靠近公益路，就在公益公園的對面，附近公車、ubike樣樣有，除了路邊停車格，步行不到五分鐘就有收費停車場，交通非常便利，外觀裝潢相當低調，充滿著神秘感，如果沒有仔細看還真的會錯過

Nick’s燒肉餐酒館環境

Nick’s燒肉餐酒館跟一般燒肉店很不一樣，一樓的氛圍就像是間質感酒吧，主要是以吧檯座位區為主，有著專業的桌邊服務，不僅能品嘗燒肉，還可以搭配日本清酒享用

（喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲請勿飲酒）

Nick’s燒肉餐酒館二樓的座位數比較多，主要以四到六人座為主，非常適合多人聚餐

Nick’s燒肉餐酒館包廂

除了一般座位區，Nick’s燒肉餐酒館的二樓處還有提供包廂座位，可容納8-10人，還有提供超大電視可以使用，商務聚餐辦在這裡超適合

Nick’s燒肉餐酒館還有一大特色就是他們家的廁所，不僅高級又乾淨，還免費提供Aesop護手乳及名牌香水可以使用，吃完燒肉噴一下，瞬間變香香的，女孩們一定超愛

看到桌上擺放著質感餐具，感覺像是在吃法餐而不是燒肉店

Nick’s燒肉餐酒館菜單

Nick’s燒肉餐酒館的特色之一，使用七種特色醬料來搭配食材，完美呈現出色、香、味俱全的饗宴，而不再只是燒肉醬及海鹽的組合

前菜 - 開味三品（季節食材調整）

糖糖這次吃到的開胃小品包含桂花蜜漬番茄、貴妃龍蝦球及生火腿布切塔，第一道前菜就充滿著濃厚的法餐氣息，建議從左到右享用，桂花蜜漬番茄使用蜜漬小番茄搭配鮮奶油及紅麴米餅，加入些許桂花增添香氣，吃起來酸酸甜甜的非常開胃；貴妃龍蝦球採用龍蝦沙拉裹上紅麴麵包下去酥炸，外表就像貴妃最愛的荔枝，口感爽脆鮮甜，最後的生火腿布切塔口味比較重，以酥脆法過麵包為底，搭配西班牙生火腿、風乾起司、焦化洋蔥及魚卵，鹹香迷人，層次豐富

沙拉 - 百合枸杞萵苣

以新鮮清脆的萵苣為底，搭配飽滿大顆的貢杞及百合花瓣，佐上柚子和風油醋醬，吃起來酸酸甜甜，不會有生菜的苦味，清爽又開胃

湯品 - 手沖日和A5澄清湯 +99元升級

加價99元升級的手沖日和A5澄清湯，使用法式傳統作法，採用全雞及大量蔬菜熬製四小時的雞高湯，再澄清六小時，搭配日本A5和牛赤身部位，上桌時以手沖方式呈現，湯頭鮮美甘甜，肉質更是鮮嫩，入口即化

湯品 - 手沖鮮貝絲澄清湯

另一盅手沖鮮貝絲澄清湯作法一樣，將和牛改為干貝絲及炸蒜瓣，手沖入雞高湯，湯頭更鮮更甜，還多了迷人蒜香味，裡頭的干貝肉也非常鮮嫩又多汁

米食 - 激爆鮭魚卵珠貝蓋飯 +199元升級

這碗鮭魚卵珠貝飯也太浮誇啦～在日本料理店才吃得到的浮誇蓋飯，在Nick’s燒肉餐酒館也吃得到！裡頭滿滿珠貝及鮭魚卵，肉質軟嫩鮮甜，伴隨著爆汁鮭魚卵，鮮甜指數大爆表

米食 - 和牛肉燥飯

另一道和牛肉燥飯也是香氣十足，採用日本和牛製成的肉燥，肉質軟嫩，鹹香十足，配上香米飯讓人一口接一口停不下來

肉品 - 酥炸帶魚捲

糖糖最愛的酥炸帶魚捲，採用當季去骨帶魚，將其捲成球狀下去酥炸，外皮香酥脆口，裡頭肉質細緻鮮嫩，搭配蝶豆花薄荷奶醬及酸豆，吃起來更加清爽不油膩

豬肉套餐的肉品包含桂丁雞松阪、櫻桃谷百里鴨胸、台灣純血厚切豬五花、野生大海老、北海道生食級干貝及香煎鮭魚排

肉品 - 桂丁雞松阪

糖糖最愛的雞松阪室採用有著國宴雞稱號的桂丁雞，肉質相當彈牙脆口，吃起來沒有腥味，讓人越嚼越香

肉品 - 櫻桃谷百里鴨胸

Nick’s燒肉餐酒館的櫻桃鴨胸很厲害，將表面烤至恰恰口感，裡頭肉質呈現七分熟度，還帶粉嫩色澤，外皮酥脆，裡頭更是鮮嫩多汁，佐上莓果醬汁，層次感更豐富

肉品 - 台灣純血豬五花

帶有厚度的五花豬肉，將兩面烤至金黃色澤，讓表面帶點脆度，裡頭的肉質相當紮實又多汁，吃起來沒有腥味，搭配黃醬還挺不錯的

肉品 - 台中純血松阪豬

取自豬頸肉的部位，有著黃金六兩之稱，將其烤至焦香酥脆，肉質爽脆多汁，豐富油脂在嘴裡蔓延開來，讓人越嚼越香

肉品 - 北海道生食級干貝

採用北海道生食級干貝，將兩面烤至金黃焦香，底下搭配焦化洋蔥，肉質肥美鮮甜，湯汁也超多

肉品 - 野生大草蝦

大草蝦烤過之後帶有甲殼素的香氣，肉質彈牙鮮美，還帶有迷人焦香

肉品 - 香煎鮭魚排

採用鮭魚菲力部位，魚肉細緻鮮甜，吃起來不會乾乾的，魚皮的部分也相當脆口，佐上香濃白醬，多了迷人奶香味，香氣更加迷人

牛肉套餐的肉品包含櫻桃谷百里鴨胸、澳洲和牛厚切牛舌、A5日本和牛赤身、日和A5肩小排、日和A5鯉魚管、澳洲和牛M9+肩小排、澳洲和牛橫膈膜及日本A5紐約客

肉品 - 日和A5肩小排

採用肩胛部位，富含豐富油脂，一入口油脂香氣四溢，肉質更是鮮美，搭配焦化洋蔥，增添層次感

肉品 - 澳洲和牛橫膈膜

和牛橫膈膜帶有獨特的香氣，口感帶微微咬勁，肉汁超多，香氣四溢，肉品有先醃製過，所以不必再佐料，單吃就非常夠味

肉品 - 日和A5鯉魚管

來自後腿肉的部位，肉塊形如管狀，油花比較少，肉質吃起來較紮實，上頭還有添加金箔點綴，看起來相當奢華呢

肉品 - A5日本和牛赤身

赤身肉指的是較少大理石油花分佈的部位，但因日本和牛的養育特點，即使是瘦肉的部位，也含有細緻油花，肉質口感軟嫩多汁，帶有濃郁肉香

肉品 - 澳洲和牛M9+肩小排

富含油花的澳洲和牛M9+肩小排，肉質細緻鮮嫩，帶有濃郁的牛肉香氣，搭配剝皮辣椒絲，多了剝皮辣椒的辛辣及甘甜，吃起來更加不膩口

肉品 - 日本A5紐約客

帶有厚度的日本A5紐約客，帶有豐富油花，油脂鮮甜，肉質軟嫩多汁，入口即化的美味

甜品 - 台中地瓜燒

Nick’s燒肉餐酒館的甜品很特別，不是一般蛋糕或奶酪，而是選用台農57號地瓜製成的香甜地瓜燒，有著可愛的地瓜造型，上頭還有炙燒過香氣更迷人，口感綿密伴隨著濃厚的地瓜香氣，微甜不膩，雖然吃很飽還是讓糖糖吃的津津有味

飲品 - 手沖黑咖啡

飲品可以選手沖黑咖啡或是錫蘭紅茶，咖啡選用中深焙的咖啡，喝起來帶有獨特的酸味，搭配著地瓜燒好吃

台中質感燒肉推薦！將燒肉與法餐做結合的Nick’s燒肉餐酒館，有著質感裝潢及專業的代烤服務，吃燒肉也能很優雅，儀式感滿分，帶給大家不一樣的燒肉饗宴